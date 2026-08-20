СОБСТВЕННАЯ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИЯ

Сóбственная егó имперáторского вели́чества канцеля́рия — высшее государственное учреждение Российской империи, состоявшее в прямом подчинении императора. Учреждена в конце XVIII в. как личная канцелярия Павла I , официальное наименование получила 7[19] декабря 1812. Была упразднена 7[18] апреля 1917 распоряжением Временного правительства.

В годы Отечественной вой­ны 1812 и Заграничных походов русской армии 1813 – 1814 через С. е. и. в. к. император вел переписку по всем военным вопросам. В 1815–1825 через нее на рассмотрение императору представлялись дела как по военной, так и по гражданской части.

При Николае I военные дела из С. е. и. в. к. передали в военное министерство, а сама Канцелярия превратилась из личного секретариата императора в важнейшее учреждение страны, в высший правительственный орган. Отныне С. е. и. в. к. не только играла роль связующего органа между другими министерствами и ведомствами, но и сама выполняла ряд функций государственного управления.

В 1826 в составе С. е. и. в. к. были созданы отделения, ставшие по сути самостоятельными государственными органами: I Отделение — собственно канцелярия (рассмотрение министерских отчетов, составление указов, наблюдение за местной администрацией, подбор чиновников для центрального аппарата, пенсии чиновникам); II Отделение — кодификация законодательства; III Отделение — политическая полиция; IV Отделение (ведомство учреждений императрицы Марии) — благотворительные заведения. Позднее были созданы еще два отделения: V Отделение (1828) — разработка и проведение реформы государственных крестьян; VI Отделение (1842–1845) — разработка проектов реформы управления Закавказским краем.

В 1880–1882 в ходе преобразований II, III и IV Отделений в составе С. е. и. в. к. осталось всего одно I Отделение, которому и было присвоено наименование С. е. и. в. к.

Лит. : Строев В. Н. Столетие Собственной его императорского величества канцелярии. СПб., 1912; Мустонен П. Собственная его императорского величества канцелярия в механизме властвования института самодержца, 1812–1858. Хельсинки, 1998. Н. А. Могилевский.