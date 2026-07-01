СОБОРЫ ЦЕРКОВНЫЕ

Собóры церкóвные (синоды) — коллегиальный институт церковного управления в христианстве, съезд епископов (нередко при участии представителей духовенства , монашества , мирян), на котором рассматриваются доктринальные, дисциплинарные, административные, обрядовые и другие вопросы. Самым ранним историческим прецедентом С. ц. принято считать собрание апостолов в Иерусалиме (Деян 15), но достоверные сведения о совещаниях епископов восходят к последним десятилетиям II в. и относятся к Вост. Средиземноморью (Малая Азия, Сирия, Палестина). Теоретическое обоснование С. ц. как полномочных собраний иерархов, представляющих совокупность церкви как «тела Христова», сформулировал епископ Киприан Карфагенский в середине III в. Начиная с Константина I Великого императоры и другие монархи использовали С. ц. как основной инструмент разрешения внутрицерковных конфликтов (в 325 впервые проведен общеимперский собор в Никее). Сложилась иерархия С. ц., объединявших епископов одной или нескольких провинций, региона и всей империи (Вселенский собор). На Западе известны «национальные» С. ц., которые проходили под контролем светских властей и объединяли церковную элиту отдельных королевств (например, Толедские соборы ), иногда сливались с политическими ассамблеями, как это было в державе Каролингов . После григорианской реформы С. ц. почти всегда созывались по инициативе Римских пап или их представителей. Попытки сторонников концилиаризма в XIV–XV вв. утвердить верховенство С. ц. в противовес папству потерпели неудачу. Католическая церковь выделяет 21 вселенский собор — съезд всех епископов во главе с папой Римским, который определяет программу собора и утверждает его решения. Пленарные С. ц. объединяют епископов определенной страны, провинциальные — епископов провинции во главе с митрополитом. Делегаты от духовенства и мирян епархии составляют диоцезальный синод — совещательный орган при епископе. К постоянно действующим органам относится Синод епископов при папе Римском (с 1965; в него входят епископы и представители религиозных конгрегаций), а также региональные или национальные (в рамках страны) епископские конференции (синоды).

Особая значимость придается соборному строю церковного управления в православной традиции, которая выделяет вселенские и поместные С. ц. Вселенские соборы объединяют представителей всех самостоятельных («поместных») церквей, обладают высшей властью и непогрешимостью, выносят догматические постановления (последний из 7 вселенских соборов, признаваемых в православии, состоялся в 787). Поместные С. ц. проводятся в отдельных церквах или регионах, их решения необязательны для всей церкви (однако постановления отдельных поместных С. ц. в каноническом праве приравнены к решениям вселенских С. ц.). В Византии сложился «постоянный собор» — совещание епископов и должностных лиц при патриархе Константинопольском, ставший прообразом синодов как руководящих органов в локальных православных церквах. Высшим органом церковного управления в России между 1721 и 1917 был Святейший Синод («соборное правительство»). Согласно Уставу РПЦ (2000), обладающие юрисдикцией епископы составляют Архиерейский собор, который созывается регулярно и действует как «высший орган иерархического управления» и «церковный суд высшей инстанции».

Главенствующее положение С. ц. занимают в протестантизме . Развитая иерархия коллегиальных органов управления сложилась в Англиканской церкви : приходский совет, синод деканата, диоцезальный синод, Генеральный синод (состоит из 3 палат: епископов, клира и мирян). В Евангелической церкви Германии руководящим органом является Синод (большинство его членов избирается синодами земельных церквей); исполнительный комитет (Совет Синода) выбирается членами Синода и постоянно действующей Церковной конференции. В лютеранстве синодами нередко называют также региональные церковные организации и отдельные деноминации (например, Лютеранская церковь — Миссурийский синод в США).

Лит. : Hefele C. J., Leclercq H. Histoire des conciles d’après les documents originaux. 11 t. Paris, 1907–1938; Dvornik F. The Ecumenical Councils. New York, 1961; Sieben H. J. Vom Apostelkonzil zum Ersten Vatikanum: Studien zur Geschichte der Konzilsidee. Paderborn, 1996; From Trent to Vatican II: Historical and Theological Investigations / Ed. R. F. Bulman, F. J. Parrella. Oxford–New York, 2006; Tanner N. The Church in Council: Conciliar Movements, Religious Practice and the Papacy from Nicaea to Vatican II. New York, 2011. А. А. Королев .