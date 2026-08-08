СОБОРНОЕ УЛОЖЕНИЕ

Соборное уложение – первый в отечественной истории свод законов Российского государства, принятый 29 января 1649 года на Земском соборе, проходившем в 1648-1649 годах. Сам памятник не имеет заголовка, в предисловии называется просто «Уложенье». Вполне допустимо использование в качестве определений Уложение 1649 года, Уложение царя Алексея Михайловича и других, употребляемых в исторической и юридической литературе как синонимы.

Причины составления Уложения

Созыв данного собора был вызван рядом восстаний, происходивших в русских городах. Самым сильным из них и опасным для власти было выступление в Москве в июне 1648 года. Взошедший на престол в 1645 году в 16-летнем возрасте юный царь Алексей Михайлович передал значительную часть власти и ответственности своему «дядьке»-воспитателю Б.И. Морозову. Тот не сумел наладить управление страной, которое было поражено коррупцией и произволом со стороны бояр, воевод, прочих чиновников. Со ссылкой на путешественника-иностранца XVII века А. Олеария, в исторической традиции московское восстание 1648 года нередко именуют «соляным бунтом», но это не отражает его настоящих причин, среди которых повышение цены на соль не было в числе основных. Выступившее население Москвы (посадские люди и стрельцы, холопы и дворовые) пыталось подать царю челобитную с жалобой на взятки, поборы и не правый суд со стороны лиц, находящихся у власти. Бунтовщики требовали отстранить и жестоко наказать особо ненавистных сановников из правительства, возглавляемого Морозовым. Стихийный мятеж стал облекаться в организованные формы с более четкими требованиями, когда к движению через несколько дней примкнули дворяне и другие служилые люди, собранные в столице для отправки на охрану южной границы. Они же вместе с верхушкой купечества перехватили инициативу переговоров с царем. Такое развитие событий поставило верховную власть в сложное положение. С одной стороны, служилые люди были привилегированным сословием и не были заинтересованы в продолжении бунта. С другой стороны, с их интересами и вооруженной силой нельзя было не считаться. Простое подавление выступления стало невозможным. 16 июля был созван Земский собор с участием выборных от дворян и торговых людей. Квинтэссенцией их требований стало предложение о составлении нового Уложения для приведения в порядок и совершенствования письменного законодательства.

Подготовка и принятие Уложения

Комиссию по подготовке предварительного текста Уложения возглавил ближний боярин царя и воевода князь Н.И. Одоевский (1605-1689). Есть все основания считать, что он был не номинальным главой, а реальным руководителем работы над текстом Уложения, как человек умный, твердый, авторитетный. В комиссию вошли еще два князя, боярин Ф.Ф. Волконский и окольничий С.В. Прозоровский, а также два дьяка, Г. Леонтьев и Ф.А. Грибоедов. Состав комиссии оказался весьма работоспособным и опытным, поскольку в сравнительно короткий срок (1,5 месяца) выполнил поставленную задачу. 1 сентября 1648 года, как и было намечено, Земский собор в расширенном составе делегатов возобновил работу, получив письменный проект Уложения. Работа собора велась в двух палатах. Одна включала царя, Боярскую думу и Освященный собор, то есть высших церковных иерархов. Другая называлась Ответной палатой, в ней преобладали дворяне и представители посадов. В предварительный текст вносились поправки как на заседаниях собора, так и в ходе продолжавшейся работы комиссии Одоевского над текстами коллективных челобитных, что привезли с собой на собор выборные в качестве наказов избирателей. Торопиться с решением вопросов законодательства заставляла обстановка в стране, которая оставалась тревожной и взрывоопасной. Зимой 1648-1649 года волнения в разных местах усилились. 29 января 1649 года составление и редактирование Уложения закончилось, оно было принято и подписано всеми членами собора. Эти подписи оставили 315 человек: патриарх Иосиф, 6 архиереев, 6 архимандритов и игуменов, протопоп Благовещенского собора – духовник царя, 27 членов Боярской думы (бояре, окольничие, печатник и думный дьяк), 5 дворян московских, 148 дворян городовых, 3 «гостя» – привилегированных купца, 12 выборных от московских сотен и слобод, 89 посадских людей из разных городов, 15 выборных от московских стрелецких «приказов»-полков.

Публикация Уложения

Подлинник Уложения представляет собой свиток, склеенный из 959 столбцов-«ставов». Длина свитка составляет 309 метров. Уложение хранится в настоящее время в Российском Государственном архиве древних актов в позолоченном «ковчеге», специально изготовленном для этой цели. На лицевой стороны записан текст, на обратной – стоят подписи. Использовать такой свиток для практических нужд почти невозможно. С него была сделана точная копия в виде рукописной книги и уже с нее осуществлялся типографский набор. Уложение 1649 года – первый печатный памятник русского права. Первое издание тиражом в 1200 экземпляров начали печатать 7 апреля, закончили 20 мая 1649 года. Несколько экземпляров было преподнесено царю, патриарху, боярам. Основная же часть тиража (до 90%) была пущена в продажу для учреждений и частных лиц. Впервые в истории России текст свода законов мог прочитать и даже приобрести каждый. Цена, правда, была высокой – 1 рубль. Открытость и доступность законодательства были одним из главных требований участников народных выступлений и Земского собора. Дело в том, что о законах можно было узнать только при устном оглашении их на площадях и в храмах, по рукописным текстам, в подлиннике или малом количестве списков, хранящихся в государственных учреждениях. По сути, чиновники обладали монополией на знание текстов законов, причем и сами были плохо информированы о них. Публикация Уложения печатным способом и массовым тиражом пресекала возможность сокрытия и фальсификации основных правовых норм, совершения самых вопиющих злоупотреблений по судебной части. Первый тираж не удовлетворил потребности органов власти и общественного спроса. Экземпляры, пущенные в свободную продажу, разошлись стремительно с 14 июня по 7 августа 1649 года. В декабре 1649 года вышло второе издание тем же тиражом в 1200 экз. и в ту же цену за 1 руб. Оно было распродано (в продажу на этот раз ушло свыше 98% тиража) с января 1650 года до августа 1651 года. Большой интерес к Уложению проявился за рубежом. Об этом говорят покупки его экземпляров иноземцами, переводы на латинский и французский языки в XVII веке, на немецкий и датский – в начале XVIII века.

Источники и содержание Уложения

Для составления Уложения были использованы различные источники: Судебник Ивана Грозного 1550 года, Литовский статут 1588 года, приговоры Боярской думы, коллективные челобитные дворян и посадских людей, указные книги Поместного, Земского, Разбойного и других приказов, в которых записывались поступавшие в эти учреждения законы и распоряжения. Использовались также отдельные нормы и положения из памятников византийского и церковного права, прежде всего, из Кормчей книги. В новом своде законов были разработаны вопросы государственного, церковного, хозяйственного, наследственного, семейного, договорного и уголовного права, судебно-процессуальные нормы. Всего в Уложение вошло 25 глав и 967 статей. Распределены они и названы следующим образом:

Глава I. А в ней 9 статей о богохульниках и о церковных мятежниках.

Глава II. О государской чести, и как его государское здоровье оберегать, а в ней 22 статьи.

Глава III. О государеве дворе, чтоб на государеве дворе ни от кого никакого бесчиньства и брани не было. [9 статей]

Глава IV. О подпищиках, и которые печати подделывают. [4 статьи]

Глава V. О денежных мастерах, которые учнут делати воровские деньги. [2 статьи]

Глава VI. О проезжих грамотах в иные государства. [6 статей]

Глава VII. О службе всяких ратных людей Московского государства. [32 статьи]

Глава VIII. О искуплении пленных. [7 статей]

Глава IX. О мытах и о перевозах, и о мостах. [20 статей]

Глава X. О суде. [287 статей]

Глава XI. Суд о крестьянах, а в ней 34 статьи.

Глава XII. О суде патриарших приказных, и дворовых всяких людей, и крестьян, а в ней 3 статьи.

Глава XIII. О Монастырском приказе, а в ней 7 статей.

Глава XIV. О крестном целовании, а в ней 10 статей.

Глава XV. О вершенных делах, а в ней 5 статей.

Глава XVI. О поместных землях, а в ней 69 статей.

Глава XVII. О вотчинах, а в ней 55 статей.

Глава XVIII. О печатных пошлинах, а в ней 71 статья.

Глава XIX. О посадских людях, а в ней 40 статей.

Глава XX. Суд о холопах, а в ней 119 статей.

Глава XXI. Суд о разбойных и татиных делах, а в ней 104 статьи.

Глава XXII. А в ней 26 статей, указ за какие вины кому чинити смертную казнь, и за какие вины смертию не казнити, а чинити наказание.

Глава XXIII. О стрельцах, а в ней 3 статьи.

Глава XXIV. Указ о атаманах и о казаках, а в ней 3 статьи.

Глава XXV. Указ о корчмах, а в нем 21 статья.

Собственно новых норм в Уложении немного. Оно в основном приводило в порядок и в определенную систему существующее законодательство. Однако новые и существенно отредактированные нормы, включенные в состав Уложения, внесли очень существенный вклад в социальные, хозяйственные, правовые отношения, поскольку стали непосредственным ответом на события 1648 года, требования их участников, уроки, которые правящие круги вынесли из них. Основные из них сводятся к следующему. Законодательно церковь бралась под охрану и защиту государства, за хулу на церковь и веру полагалась смертная казнь. Одновременно подчеркивалась подконтрольность патриаршего суда светскому, все духовное сословие объявлялось подсудным Монастырскому приказу, духовенству запрещалось приобретать вотчины. Православные иерархи были недовольны введением подобных правил, а патриарх Никон , хотя и подписал Соборное Уложение будучи новгородским митрополитом, после прихода к руководству русской церковью (1652) стал называть этот свод «проклятою» книгой, «дьявольским» законом. Определялся статус царя как самодержавного и наследного монарха, не только преступные деяния, но и преступные умыслы против которого жестоко наказывались. Было разработано понятие государственного преступления, за действия против царя, царской власти и ее представителей полагалась «смерть безо всякой пощады». Также крайне сурово наказывались изготовители фальшивых документов, печатей, денег. Вообще уголовное законодательство в Соборном Уложении отличалось средневековой жестокостью. В то же время оно провозглашало принципы беспристрастности и объективности при рассмотрении дел, предусматривало отвод судей и привлечение их к ответственности в случае оправдания виноватого или обвинения невиновного за «посулы»-взятки. Очень важными в социально-экономическом плане стали шаги по сближению двух форм землевладения, поместной и вотчинной, в числе которых было допущение наследования при определенных условиях поместий женами и детьми помещиков, обмена поместий на вотчины. Важнейшей нормой права стала отмена «урочных лет» - срока сыска беглых и самовольно ушедших от землевладельцев крестьян. Большинство историков полагают эту норму свидетельством окончательного закрепощения крестьян в России. За укрывательство беглых вводился штраф в 10 руб. Судебное представительство крепостных крестьян в имущественных спорах отменялось, поскольку их имущество стало рассматриваться как собственность помещика или вотчинника. В городах ликвидировались «белые», то есть частновладельческие, слободы и дворы, которые принадлежали патриарху, монастырям, боярам, другим вотчинникам и были свободными от государственных налогов. Все проживавшие в них теперь обязаны были «нести тягло», то есть платить подати и нести повинности, вместе с остальными горожанами. Само посадское население навечно прикреплялось к посадам и государеву тяглу. Как и крепостные крестьяне, посадские люди не могли самовольно покидать место жительства или менять род занятий. Вводился бессрочный сыск беглых посадских людей.

Значение Уложения

Соборное Уложение стало важнейшим событием и этапом в истории российского законодательства. В течении XVII века оно неоднократно пополнялось «новоуказными статьями» (в 1669 году - О татебных, разбойных и убийственных делах, в 1676/1677 годах - О поместьях и вотчинах и др.) В XVIII веке были предприняты попытки создать новое Уложение, для чего созывались специальные Уложенные Комиссии, закончившиеся безрезультатно. Соборное Уложение играло роль свода законов России (с многочисленными дополнениями и изменениями) в течение почти двух веков. Его текстом открывалось Полное собрание законов Российской империи, изданное в 1830 году. В большой мере его учли при разработке XV тома Свода законов Российской империи, который играл роль уголовного кодекса, вышел в 1845 году и назывался «Уложение о наказаниях».