СОБОЛЕВСКИЙ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

Биография и военная карьера

Из литовского татарского рода ханов Карант-Мирза Соболевских. Окончил Павловский кадетский корпус и Михайловское артиллерийское училище. Получив звание подпоручика начал службу в 30-ой артиллерийской бригаде. Поскольку во время учебы владел новыми образцами артиллерии, то во время русско-японской войны сражался в составе 4-го Сибирского корпусу. Отличился в бою у Дашичао 11 июля 1904 г., когда возглавил полубатарею, находившуюся под огнем превосходящих сил противника, и благодаря его умелым действиям атаки японцев были отбиты. За проявленное мужество Соболевский был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Затем получил еще несколько боевых наград. После окончания войны вернулся в свою часть, но в 1912 г. переведен на службу в Хабаровск в расположение 6-ой Сибирской артиллерийской бригады. После начала Первой мировой войны бригада была переброшена на фронт, участвовала в тяжелых боях под Лодзью в ноябре 1914 г. В составе бригады достиг чина полковника и командовал дивизионом. После Октябрьской революции находился на Украине, при гетмане П.П. Скоропадском добровольцем пошел в офицерских отряд, противостоящий петлюровцам. В декабре 1918 г. отряд был назван Полтавским добровольческим батальоном, во главе которого находился Соболевский, стремившийся пробиться к частям Добровольческой армии . Но силы были неравны, и 27 декабря отряд сложил оружие. Петлюровцы решили отправить военнопленных в Ровно, по дороге машинист поезда увел эшелон в Голобах, где располагался немецкий гарнизон. Немецкое командование приняло решение об эвакуации батальона в Германию в качестве военнопленных. В июле 1919 г. батальон прибыл на территорию Эстляндии в г. Митаву и вошел в состав Либавского добровольческого стрелкового отряда, который впоследствии был преобразован в 3-й Светлейшего князя Ливена стрелковый полк, воевавший в составе Западной Добровольческой Армии. Затем был назначен начальником штаба 5-й Ливенской дивизии. Соболевский отличился во время взятие село Высоцкое во время наступления войск белых на революционный Петроград. Во время отступления Северо-Западной армии, полковник Соболевский тяжело заболел и уехал из действующей армии в Нарву. В январе 1920 г. получил чин генерал-майора. Весной 1920 г. выехал на территорию Польши для формирования т.н. 3-й русской армии. В октябре 1920 г. в Риге представители Польши, РСФСР и Украинской ССР подписали договор о перемирии. После этого белые части на территории Польши были разоружены, Соболевского интернировали в крепость Торн. В 1921 г. его выслали из страны, и он поселился в Данциге.