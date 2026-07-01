СОБОЛЕВ ГЕННАДИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1997), профессор кафедры новейшей истории России Института истории СПбГУ.

Родился в 1935 году в Ленинграде. В 1959 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

С 1959 по 1986 год – младший, затем старший научный сотрудник Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.

В 1964 году защитил кандидатскую диссертацию на тему Ленинградские ученые в годы блокады.

В 1974 году защитил докторскую диссертацию на тему «Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 г.».

В 1975–1986 годах – председатель Ленинградского отделения Научного совета по истории Октябрьской революции.

С 1986 года – профессор Института истории СПбГУ (с 1934 по 1991 год – исторический факультет ЛГУ, с 1991 по 2014 год – исторический факультет СПбГУ). В 1986–1991 годах заведовал кафедрой советского общества, с 1991 по 1997 год – кафедрой новейшей истории России. В 1997–2007 годах – профессор Республиканского гуманитарного института СПбГУ, с 2007 года – профессор кафедры новейшей истории России.

Автор более 300 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история XX века, история революционного движения в России, история Великой Отечественной войны, история блокады и обороны Ленинграда.

Сочинения

Ученые Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, 1941-1945. М.-Л., 1966.

Очерки по истории Ленинграда. Л., 1967. Т. 5.

Революционное сознание рабочих и солдат Петрограда в 1917 г. Период двоевластия. Л., 1973.

Пролетарский авангард в 1917 году: Революционная борьба и революционное сознание рабочих Петрограда. СПб., 1993.

Тайна «немецкого золота». СПб., 2002.

Тайный союзник. Русская революция и Германия. 1914-1918. СПб., 2009.

Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга первая. Июнь 1941-май 1942. СПб., 2013.

Ленинград в борьбе за выживание в блокаде. Книга вторая: июнь 1942 - январь 1943. СПб., 2015.