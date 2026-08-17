СОБКНЕФЕРУ

Собкнеферу (Себекнеферу, Неферусебек; букв . «Красота Собека») — дочь Аменемхета III , в 1785–1781 до н. э. — царица-­фараон с тронным именем Собккара; последняя правительница XII династии (Собек — крокодил, главное божество Файюма; культ процветал в XII–XIII династиях).

Конец XII династии (правление С. и ее предшественника Аменемхета IV Маахерура ) оставляет много вопросов. Неясно, как C. заняла трон. Манефон называет Аменемхета IV ее братом (что в египетском языке частый синоним мужа), до нее он занимал трон в течение 8 лет.

С. была первой и едва ли не единственной женщиной, имевшей полную (пятичастную) царскую титулатуру, совмещавшую мужские и женские титулы. Она также первой была включена в «царский список» (Саккарский). Была причастна к строительствy (?) заупокойного храма Аменемхета III в Хаваре – знаменитого лабиринта. На одной из статуй С. имеет одеяние, сочетавшее женское платье с фараоновским килтом, что служит предметом обсуждений египтологов. Гробница С. точно не установлена.

Лит. : Callender V. G. Materials for the Rein of Sebekneferu // Procceedings of Seventh International Congress of Egyptologists / Ed. C. Eyre. Cambrige, 1995; Dodson A., Hilton D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London, 2004; Graetzki W. The Middle Kingdom of Ancient Egypt: History, Archaeology, and Society. London, 2006. В. А. Головина .