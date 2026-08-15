СОБЕСЛАВ I

Собеслáв I ( чеш. Soběslav I) (после 1068 — 14.02.1140, Прага) — чешский князь из династии Пршемысловичей . С 1107 активно участвовал в династической борьбе. В 1123, после смерти брата, Владислава I, занял пражский трон как старший в роде и «любимец народа». Его соперником выступил князь Ота Оломоуцкий, оспаривавший старшинство. Он обратился за помощью к императору Лотарю III, и тот вторгся в Чехию. В битве у Хлумца (1126) чешское вой­ско разгромило немецкое, император чуть не попал в плен. По легенде, чешскому вой­ску помогали святые покровители Чехии — Вацлав Святой и Вой­тех (см. Адальберт Пражский ), что пре­вращало вой­ну в святое и национальное дело чехов. На мирных переговорах Лотарь III подтвердил права С. I на трон и дал ему титул верховного имперского чашника с правом голоса при избрании короля Германии. Тем самым было положено начало участию Чехии в делах Священной Римской империи . С. I участвовал в военных походах Лотаря III, затем поддерживал императора Конрада III. С. I укрепил княжескую власть, что вызвало недовольство части элиты. В 1130 было совершено покушение на его жизнь. Непосредственных участников казнили, под подозрение как главный инициатор заговора попал Пражский епископ Менхарт (хотя церковные суды его оправдали). Политическим спектаклем стало покаяние короля перед собравшимися на Вышеграде представителями чехов: С. I обратился к ним с вопросом, чем же он перед ними так провинился, что они хотят его свергнуть. Получив полную поддержку, князь продолжил политику укрепления центральной власти, в том числе по отношению к церкви. Некоторые исследователи выдвигают гипотезу об инсценировке всех этих событий самим С. I. Нарушая принцип передачи верховной власти старшему в роде, в 1138 С. I попросил Конрада III передать Чехию в лен своему сыну Владиславу. Он заставил собрание представителей чешской знати в крепости Садска подтвердить это решение. Однако оно было нарушением прав шляхты, поэтому после смерти С. I князем был избран не его сын, а племянник, будущий король Владислав II.

Лит .: Velké dějiny zemí Koruny české. Т. 1. Praha–Litomyšl, 1999. S. 527–533, 542–556; Žemlička J. Čechy v době knížecí. Praha, 2007; Мельников Г. П. Чешская общественно-историческая мысль Средневековья и раннего Нового времени. М., 2022. С. 30, 46–65. Г. П. Мельников.