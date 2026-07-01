СОБЧАК Анатолий Александрович

Российский политик и юрист, первый мэр Петербурга (1991-1996).

В 1959 г. окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета. В 1964 г. кандидат, в 1982 г. - доктор юридических наук. С 1965 г. преподавал в Ленинградской специальной школе милиции МВД СССР. В 1968—1973 годах — доцент Ленинградского технологического института целлюлозно-бумажной промышленности. В 1973-1981 гг. — доцент, с 1982 г. профессор юридического факультета ЛГУ. С 1985 г. - заведующий кафедрой хозяйственного права. Член КПСС в 1988-1990 гг. Народный депутат СССР (1989–1991), председатель подкомитета Верховного совета СССР по хозяйственному законодательству Комитета по законодательству, законности и правопорядку. Возглавлял комиссию по расследованию Тбилисской трагедии 1989 г. Член Межрегиональной депутатской группы. 23 мая 1990 г. избран председателем Ленинградского совета народных депутатов. 12 июня 1991 г. избран главой администрации (мэром) Ленинграда. Поддержал идею переименования Ленинграда в Санкт-Петербург в 1991 г. Собчак в период Перестройки приобрел популярность как грамотный юрист, сторонник рыночных реформ. Он выступал за власть Советов, а не коммунистической партии, а затем, став мэром, против Советов за сильную исполнительную власть. В июле 1991 г. – один из создателей Движения демократических реформ (затем Российского ДДР). Был сопредседателем секции общественных организаций Конституционного совещания 1993 г. С 1994 г. председатель правительства Санкт-Петербурга. Член движения «Наш дом – Россия» в 1996 г. Губернаторских выборы 12 июня 1996 г. Собчак проиграл В. Яковлеву. После этого против Собчака были выдвинуты обвинения в злоупотреблениях служебным положением, а затем и во взяточничестве (уголовное дело против Собчака возбуждено в 1998 г.). 7 ноября 1997 г. выехал во Францию. Он вернулся в Петербург в июле 1999 г., в ноябре дело против него было закрыто. 14 февраля 2000 г. был назначен доверенным лицом кандидата в президенты В. Путина , который в 1990-1996 работал под руководством Собчака. Умер во время предвыборной поездки.

Сочинения:

Хождение во власть. Рассказ о рождении парламента. М., 1991;

Тбилисский излом, или Кровавое воскресенье 1989 года. М., 1993;

Жила-была коммунистическая партия. СПб., 1995;

Дюжина ножей в спину. Поучительная история о российских политических нравах. М., 1999;

Из Ленинграда в Петербург: путешествие во времени и пространстве. СПб., 1999.

Автор статьи: Шубин А.В.