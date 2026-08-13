СНОРРИ СТУРЛУСОН

Снóрри Стýрлусон ( древнеисл . Snorri Sturluson) (1179, Хвамм — 23.09.1241, Рейкхольт) — исландский политический деятель из рода Стурлунгов, историк, писатель, знаток скальдической поэзии. Многое о нем известно из «Саги об исландцах», написанной его племянником Стурлой Тордарсоном (до 1284). Потомок великого поэта и героя «Саги об Эгиле» Эгиля Скаллагримссона, С. С. с трехлетнего возраста воспитывался в одном из основных центров учености Исландии, усадьбе Одди, у Йона Лоптссона (ум. в 1197), самого могущественного вождя того времени. С. С. был одним из самых богатых и влиятельных людей на острове. Дважды, в 1215–1218 и 1222–1232, избирался законоговорителем на альтинге . Дважды, в 1218–1220 и 1237–1241, находился в Норвегии, сначала стал вассалом короля Хакона IV Хаконарсона , а впоследствии занял сторону ярла Скули, регента юного Хакона, затем его соправителя, в 1239 объявившего себя королем и убитого в 1240. Этот неверный политический выбор привел к тому, что по приказу Хакона С. С. был убит.

Хотя имя С. С. не значится ни в одной из рукописей (или копий утраченных рукописей) приписываемых ему произведений, он считается (и небезосновательно) автором большого числа весьма значимых сочинений древнеисландской литературы: «Младшей Эдды» (1222–1225), своего рода учебника скальдического искусства, где изложены основы древнескандинавской мифологии; «Саги об Эгиле» (между 1220 и 1240), одной из самых знаменитых «родовых саг»; «Отдельной саги об Олаве Святом» (1220–1230), «королевской саги» об Олаве Харальдссоне, норвежском короле (1014–1028), объединителе и христианизаторе Норвегии; и «Круга Земного» (ок. 1230), свода саг о норвежских королях (конунгах) с древнейших времен до 1177. Критериями достоверности для С. С. были авторитет мудрых людей прошлого, свидетельства очевидцев, правильно сложенный скальдический стих, однако в «Круге Земном» нередка «маскировка» под исторически точное свидетельство. В большинстве из 16 саг свода содержится основанная на более ранних сагах и скальдической поэзии информация о землях и народах Вост. Европы, о военных, торговых, политических связях Древнерусского государства и скандинавских стран в XI–XII вв.

Соч .: Круг Земной / Издание подготовили А. Я. Гуревич, Ю. К. Кузьменко, О. А. Смирницкая, М. И. Стеблин-Каменский. М., 1980; Младшая Эдда / Издание подготовили О. А. Смирницкая и М. И. Стеблин-Каменский. Л., 1970.

Лит .: Bagge S . Society and Politics in Snorri Sturluson’s Heimskringla. Berkeley–Los Angeles–Oxford, 1991; Ciklamini M . Snorri Sturluson. Boston, 1978 (Twayne’s World Authors Series; 493); Snorri Sturluson: Kolloquium anläβlich der 750. Wiederkehr seines Todestages / Hrsg. von A. Wolf. Tübingen, 1993; Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. 2-е изд. М., 2012; Bagge S. En kort introduksjon til Snorre Sturlason: historiker og dikter. Oslo, 2019. Т. Н. Джаксон.