СНИТКИНА АННА ГРИГОРЬЕВНА

Вторая супруга Ф.М. Достоевского . Издатель сочинений писателя, библиограф.

Ранние годы. Замужество

Отец – простой чиновник Григорий Иванович Сниткин, мать – Анна Мария (Анна Николаевна) Мальтопеус, происходила из финского Турку. Неточка, как обычно называли ее в семье, с детских лет любила творчество Федора Достоевского. Девочка проходила обучение в училище св. Анны, а затем в Мариинской гимназии, из которой выпустилась с серебряной медалью. После этого она стала учащейся педагогических курсов, однако оставила их, чтобы ухаживать за больным отцом. По настоянию последнего девушка прошла обучение на курсах стенографисток, став одной из лучших выпускниц.

Это и стало причиной знакомства Анны и великого писателя. Федор Михайлович всегда самостоятельно писал свои сочинения, однако в 1866 году был вынужден изменить этому правилу. Дело в том, что издательство Федора Стелловского, с которым у Достоевского был заключен по истине кабальный договор, давило на автора и требовало предоставления нового произведения (им был «Игрок») без всяких отсрочек, в противном случае все права на произведения автора перешли бы к Стелловскому. Тогда по рекомендации своего знакомого Александра Милюкова писатель в октябре 1866 года пригласил к себе в помощь стенографистку. Ею оказалась Анна Сниткина, большая поклонница Федора Михайловича. Благодаря ей «Игрок» был сдан в установленный срок – к 1 ноября.

Во время совместной работы между Анной Григорьевной и Достоевским вспыхнули романтические чувства (предложение руки и сердца писатель сделал практически сразу – в ноябре). Их отношения были абсолютно непохожими не предыдущий роман мастера с инфернальной и болезненно-истеричной Аполлинарией Сусловой . Мягкая, кроткая и готовая на все ради писателя Анна была прямой противоположностью эгоистичной и страшно ревнивой Сусловой, отношения с которой чуть не довели Достоевского до сумасшествия. Анна Григорьевна стала его исцелением.

В феврале 1867 года, спустя несколько месяцев после знакомства, пара обвенчалась, вскоре после этого молодожены отправились в Европу, где провели следующие четыре года. Первой крупной остановкой стал немецкий Баден. Здесь Федор Михайлович стал играть на рулетке. Сначала ему сопутствовала удача и он выиграл несколько тысяч франков. Однако затем, не в силах прекратить игру, писатель лишился всех своих средств, проиграв даже вещи молодой супруги. Совместная жизнь начиналась нелегко, однако Достоевские не сдавались. Около года они пробыли в Женеве, где Федор Михайлович много писал, что давало доход, однако зачастую нужда семьи была очень велика. В 1868 году у пары родился первенец – дочь Софья, но, к сожалению, девочка умерла несколько месяцев от роду. В следующем году в Германии на свет появилась дочь Любовь. Постепенно Достоевский окончательно оставил рулетку и никогда больше к ней не возвращался.

В 1871 году супружеская чета возвратилась в российскую столицу, где вскоре родился их сын Федор. Анна Григорьевна оказалась не просто нежной и любящей женой и прекрасной матерью, но и незаменимой помощницей мужа в его трудах. Она стала заниматься всеми издательскими и финансовыми вопросами, в тонкостях познакомившись с книжным делом и книготорговлей. Она успешно вела переговоры с издателями и типографиями, сама выпускала романы Достоевского в печать, занималась вопросами распространения его сочинений. По сути, Анна Григорьевна стала успешной предпринимательницей, которая смогла наконец избавить семью от всех долгов. Благодаря ей великий писатель мог спокойно творить. Семья Достоевских была по-настоящему счастлива. Своей любимой супруге Федор Михайлович посвятил знаменитых «Братьев Карамазовых», написанных в 1879-1880 годах. За несколько лет до этого у пары родился второй сын Алексей. К сожалению, он прожил всего несколько лет и скончался в 1878 году.

Последующие годы

В 1881 году великий Достоевский умер, это разделило жизнь Анны Григорьевны на «до» и «после». Еще молодая женщина, она, верная писателю, больше не выходила замуж. Вместо этого она занялась сохранением памяти супруга. Достоевская собирала вещи, сколько-нибудь связанные с Федором Михайловичем (письма, рукописи, фотографии, мебель и т.д.) и в 1889 году перенесла их в хранилище при московском Историческом музее , получившее название «Музей памяти Ф.М. Достоевского». За свою последующую жизнь Анна Григорьевна выпустила в печать семь полных собраний сочинений мастера, при этом умело организуя их распространение. Только в 1911 году в силу ослабевшего здоровья она передала права на публикацию произведений издательству Адольфа Маркса. Проявила себя женщина и как библиограф. В 1903 году она опубликовала каталог «Музея памяти», а через три года – «Библиографический указатель сочинений и произведений искусств, относящихся к жизни и деятельности Ф.М. Достоевского».

Последние два года жизни Анна Григорьевна провела на Сестрорецком курорте, где не прекращала работу над своими воспоминаниями. Они будут опубликованы уже после ее смерти, в 1920-е годы, как и ее дневник за 1867 год. В 1918 году вдова писателя скончалась в Ялте в возрасте 71 года. Погребена на местном кладбище. В 1968 году ее прах был перезахоронен рядом с мужем в Александро-Невской лавре . В последующие годы некоторые рукописи Федора Михайловича были утеряны. В 1929 году на основе коллекции «Музея памяти» была открыта музей-квартира Достоевского в Москве.