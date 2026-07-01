СНЕЙДЕРС ФРАНС

Фламандский художник, натюрморист и анималист эпохи барокко .

Детство, юность и становление

Родился в семье Марии и Яна Снейдерса, преуспевающего владельца таверны, где часто собирались художники. Легенда гласит, что Франс Флорис, известный художник XVI века промотал все свое состояние в этом заведении. Так или иначе, можно утверждать, что с детства Франс был окружен людьми, способными заметить и развить его талант. Интерес к рисованию проявился в нем довольно рано, и вместе с братом Майклом он был отдан на обучение в художественную мастерскую. Его первыми учителями в 1593 г. стали Питер Брейгель Младший и Хендрик ванн Бален, у которого также обучался Антонис ван Дейк . В 1602 г. Франс Снейдерс выдержал экзамен, и антверпенской гильдией св. Луки ему было присвоено звание мастера. В этот период его становления как художника он пишет разнообразные по своим сюжетам картины. Для совершенствования своей техники, согласно принятой тогда традиции, Франс в 1608-1609 гг. совершил поездку в Италию. Познакомившись с Римом, Снейдерс по протекции Яна Брейгеля Старшего отправился в Милан, где познакомился со знаменитым коллекционером, кардиналом Борромео. Этот визит имел своей целью получение разрешения на копирование одной из работ Тициана, находящейся в собрании священнослужителя. Сам факт такой просьбы со стороны Брейгеля свидетельствует как минимум о нескольких вещах: во-первых, о том, что Снейдерс был умелым рисовальщиком и прекрасно изображал человеческое тело; во-вторых, о глубоком интересе и внимании к итальянской живописи. Можно предположить, что знакомство с коллекцией Борромео отчасти повлияло на развитие не только творческой манеры, но и на выбор центрального сюжета в творчестве Снейдерса. Среди прочих великолепных произведений в собрании находилась картина, пожалуй, самого выдающегося представителя барокко и итальянской живописи XVII в. – «Корзина с фруктами» Караваджо . Творчество этого художника и показанная им трактовка обыкновенных вещей более чем вероятно произвели сильнейшее впечатление на Франса.

Дальнейшее творчество

Вернувшись в 1609 г. в Антверпен, с 1610 г. Снейдерс начал активно сотрудничать с Рубенсом и выполнять заказы для его мастерской. В 1611 г. Франс женился на Маргарите, сестре Корнелиса де Воса и Пауля де Воса, двух ведущих живописцев Антверпена. Фортуна благоприятствовала Снейдерсу, и благодаря родственным и дружеским связям он стал получать разнообразные заказы. Уже в этот период он начинает специализироваться на натюрмортах, настолько пришедшихся по вкусу его заказчикам, что вскоре он смог купить дом в престижном районе Антверпена.

Изначально Франс Снейдерс писал натюрморты с цветами, фруктами и овощами. Однако впоследствии он разнообразил такие сцены изображением мертвых животных, а потом и живых, фактически став первым художником анималистического жанра. Масштабные многофигурные красочные полотна прославляли богатство фламандской земли, восхищаясь натурой человека, подчинившего себе природу. Сцены с дичью, пойманной во время охоты, дарами моря, мясные лавки и т.д. повествовали о радости и многообразии окружающего мира. С потрясающей точностью Снейдерс передавал фактуру каждого предмета, наконец-то ставшего полноправным героем картины. Для того чтобы добавить динамику в пространство неживых объектом, Франс использовал диагональное композиционное построение, а также строил несколько планов, часто вводя изображение человека как связующего звена. Впрочем, люди как часть картины не были ему столь интересы, и обычно их писал кто-то другой. В произведениях Снейдерса люди лишь поверхностно выписаны в сюжеты – несут чашу с фруктами, в уголке разделывают мясо или переглядываются. Но если их фигуры и заметны, то ни в коем случае не перетягивают на себя внимание и не являются важными героями. Безусловно, Франс был талантливейшим живописцем, но именно благодаря покровительству Рубенса он смог заручиться поддержкой многочисленных заказчиков, украшавших свои галереи и столовые его полотнами.

Слава, благосостояние и призвание с годами росли. Так, в 1628 г. Снейдерс стал деканом Гильдии св. Луки. В 1636-1638 гг. благодаря Рубенсу получил заказ на украшение охотничьего домика Филиппа IV , Алькасара и дворца Буэн Ретиро в Мадриде. Сюжет и композицию всех картин (их было 60) разработал Рубенс, а Снейдерс лишь реализовал его замысел. Впоследствии они получили на заказ еще 18 полотен для охотничьего павильона. После смерти Рубенса в 1640 г. Снейдерс выступал в роли оценщика и эксперта по коллекции своего усопшего друга. В 1641-1642 гг. посетил Голландию. В этот же период был назначен главным художником губернатора Нидерландов.

Франс Снейдерс умер 19 августа 1657 г. в Антверпене. Он не имел детей, поэтому все свое имущество завещал сестре, которая впоследствии продала его многочисленную живописную коллекцию фламандской и голландской живописи XVI-XVII вв.