СНЕСАРЕВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Генерал, выдающийся русский военный теоретик и востоковед.

Будущий генерал А.Е. Снесарев родился в 1865 году в семье священника, жившего в Старой Калитве на Дону. Прежде чем стать офицером, Снесарев окончил курс гимназии и физико-математического факультета Московского университета. Военную службу он начал в 1889 году юнкером в лейб-гренадерском Екатеринославском полку. Затем в 1896 году он поступил в Николаевскую академию Генерального Штаба. Помимо военной службы, он серьезно занимался вокалом и восточными языками.

В конце XIX века среди образованных европейцев стало популярно увлечение восточными культурами. Увлекся Востоком и Снесарев. Его служба проходила в Туркестанском военном округе, что давало ему возможность подробно изучить Памир и Афганистан, побывать в Индии и на Цейлоне. Переведенный в 1904 году в Петербург, Снесарев продолжил заниматься, главным образом, восточным направлением, работая в 3-м квартирмейстерстве Главного управления Генерального штаба. Еще до Первой мировой войны его научная деятельность создала ему имя в мировом востоковедении. В Первую мировую войну Снесарев воевал на Юго-Западном фронте, главным образом, на строевых должностях, командуя полком и дивизией. В 1916 году он принял участие в Брусиловском прорыве. Был удостоен ордена Св. Георгия IV степени. Падение монархии в 1917 году он воспринял спокойно, но его беспокоила судьба армии и продолжавшейся войны. В сентябре 1917 года солдатский комитет выдвинул его на должность командира 9-го корпуса, однако с приходом к власти большевиков генерал-лейтенант Снесарев покинул армию. В апреле 1918 года он получил приглашение от бывшего царского генерала М.Д. Бонч-Бруевича вступить в Красную армию и ответил согласием.

В мае 1918 года Снесарев был направлен в Царицын, которому угрожала Донская армия генерала П.Н. Краснова. Бывший царский генерал стал одним из организаторов обороны города. В ходе своей работы Снесареву пришлось столкнуться с И.В. Сталиным, который был направлен туда в качестве представителя большевистского руководства и который недоверчиво относился к «военспецам». Сталин потребовал убрать Снесарева из Царицына, поскольку тот, по его мнению, саботировал дело.

В июле 1918 года Снесарев был отозван в Москву, а затем направлен в Смоленский район обороны, где участвовал в первых боях Советско-польской войны 1919-1920 годов. В 1919 году Снесарев перешел на военно-учебную работу и возглавил Академию Генерального Штаба РККА. Среди его учеников был С.М. Буденный. Кроме того, он стал ректором Московского института живых восточных языков и Института востоковедения. Все эти учебные заведения во многом были обязаны своим становлением при новой власти энергии и организаторскому таланту генерала.

Размышления, возникшие в годы Первой мировой войны, революций 1917 года и последовавшей Гражданской войны Снесарев обобщил в своем труде «Философия войны». В этой книге, появившейся из лекций, прочитанных в Академии Генерального Штаба РККА, Снесарев называет войну естественным явлением в жизни народов, которое несет не только разрушение, но и прогресс.

В 1920-е годы Снесарев продолжил преподавательскую деятельность, занимался переводами трудов немецких военных писателей, работал над биографией Клаузевица. В эти годы он много общался со своими бывшими сослуживцами по царской армии. Среди его знакомых А.А. Свечин, А.А. Брусилов, С.Г. Лукирский, Н.Е. Какурин, Д.Н. Надёжный и др. В георгиевский праздник бывшие георгиевские кавалеры устраивали встречи, в которых принимал участие и Снесарев. Группу бывших царских офицеров обвинили в создании контрреволюционной организации «Весна» и планировании заговора. В число арестованных вошел и Снесарев, арест которого был произведен в ночь на 28 января 1930 года.

Бывшему царскому генералу грозил расстрел, однако его спасла краткая записка Сталина, адресованная К.Е. Ворошилову: «Клим! Думаю, что можно было бы заменить Снесареву высшую меру 10 годами. И. Сталин». Он отправился в СвирьЛАГ, где работал на лесозаготовках вместе с философом А.Ф. Лосевым. Только осенью 1934 года Снесарев снова вышел на свободу, однако его здоровье было подорвано лагерной жизнью. В 1937 году Снесарев умер. Имя его надолго исчезло из истории Красной армии и советского востоковедения.

Сочинения:

Снесарев А.Е. Философия войны. М., 2013.