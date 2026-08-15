СМОРЧКОВ Андрей Михайлович

Родился в 1961 г. Окончил МГУ в 1984 г.

Кандидатская диссертация : Сакральные основы формирования римской цивитас (1991).

Докторская диссертация : Политическая и сакральная власть в Римской республике: структуры и механизмы взаимодействия (РГГУ, 2013).

С 1992 по 2007 работал доцентом, заведующим кафедрой археологии, истории древнего мира и средних веков Факультета истории, политологии и права Московского государственного областного университета.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории древнего мира Института восточных культур и античности Российского государственного гуманитарного университета,

Область интересов : Взаимодействие сакральных и политических функций в системе власти римской Республики. Принципы функционирования гражданской общины. Конкретные темы: сакральное содержание магистратской власти, сакральные полномочия различных магистратур (консулата/претуры, диктатуры, цензуры), политические полномочия и формы влияния жрецов (понтификов и авгуров); храмовое строительство, статус и роль храмов

Сочинения : Взаимодействие общественных и частных празднеств в римской религии // Вестник Московского университета. Сер. 8. История. 1991. № 5. С. 49-58

Римское публичное жречество: между царской властью и аристократией // Вестник древней истории. 1997. № 1. С. 35-45

Правовой статус и социальная роль храмов республиканского Рима // Древнее право. 2000. № 2 (7). С. 48-62

Два закона о дедикации // Древнее право. № 1 (9). С. 77-86

Regnum et sacrum: о характере царской власти в древнем Риме // Древнее право. 2002. № 2 (10). С. 40-55

Куриатный закон об империи и ауспиции магистратов // Древнее право. 2003. № 11. С. 24-39

Этап locatio (сакральные аспекты) при учреждении общественного храма в республиканском Риме // Древний Восток и античный мир. Труды кафедры истории древнего мира МГУ им. М. В. Ломоносова. № 6. 2004. С. 46-55

Правовая защита священного имущества в Древнем Риме (sacrilegium в 48-й книге Дигест // Дигесты Юстиниана. Т. VIII. М., 2006. С. 181-195

Авгурский контроль над ауспициями магистратов: теория и реальность // Античный мир и археология. № 12. Саратов, 2006. С. 157-171

Сакральные ограничения консульского империя // Вестник древней истории. 2006. № 4. С. 154-169

Понтифики и собрания граждан (contiones, concilia, comitia)в эпоху Ранней Республики // Вестник древней истории. 2007. № 3. С. 47-66

Sulla interpretazione del termine sacrilegium nel libro 48 dei Digesta // Problemi della traduzione dei DigestaGiustinianei nelle lingue europee. Napoli, 2007. P. 125-135

Сакральные полномочия цензорской власти в Римской Республике // Вестник древней истории. 2008. № 3. С. 49-63

Сакральные основы раннеримской диктатуры // Вестник древней истории. 2009. № 1. С. 54-74

Главы в коллективной монографии «Жреческие коллегии в раннем Риме. К вопросу о становлении римского сакрального и публичного права». М.: Наука, 2001

Перевод с латинского книг XXI , XXXIII, XXXIV (титул 9), XLII, XLIX «Дигест» Дигесты Юстиниана. ТТ. IV-VII. М., 2004-2005

Перевод с древнегреческого книг VII, VIII, XII-XIX «Римских древностей» Дионисия Галикарнасского // Дионисий Галикарнасский. Римские древности. В 3-х тт. М., 2005