СМОЛЬНЫЙ, МУЗЕЙ

Историко-мемориальный музей «Смольный».

Здание Смольного было построено в 1806-1808 годах по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги в стиле строгого русского классицизма .

Более 100 лет в стенах Смольного находился очаг русского просвещения и культуры - здесь располагалось первое в России привилегированное женское учебное заведение - Императорское Воспитательное общество благородных девиц (Смольный институт).

В этих стенах вершилась первая в мире рабоче-крестьянская революция, было создано первое советское правительство и приняты первые декреты. В блокадные дни - 900 дней и ночей - в Смольном билось сердце осажденного, но не сломленного города. Вот так многогранна и подчас противоречива история Смольного.

И сегодня она продолжается - в Смольном работает Администрация и Правительство Санкт-Петербурга. У Вас есть удивительная возможность окунуться в историю Смольного, почувствовать переплетение эпох и судеб.

Во время экскурсии Вы посетите Актовый Зал и увидите его таким, каким видели его воспитанницы Смольного института, познакомитесь с основами женского дореволюционного образования, узнаете о буднях и праздниках в этом учебном заведении, а также побываете в кабинете В.И. Ленина и его квартире, в которой сохранилась подлинная обстановка того времени.

Иллюстрации:

Историко-мемориальный музей «Смольный».