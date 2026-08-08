СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

СМОЛЕНСКОЕ СРАЖЕНИЕ - оборонительные и наступательные действия войск Западного, Резервного, Центрального и Брянского фронтов на западном направлении в ходе Великой Отечественной войны.

В связи с неблагоприятным ходом приграничных сражений советское командование с конца июня стало развертывать войска 2-го стратегического эшелона по среднему течению Западной Двины и Днепра в полосе 450 км от Краслава до Лоева с задачей прочно удерживать этот рубеж и не допустить прорыва противника на Москву.

В состав Западного фронта (Маршал Советского Союза С.К. Тимошенко), кроме уже имевшихся в нем войск из резерва Ставки, были выделены 22-я, 19-я, 20-я, 16-я и 21-я армии. К началу сражения они не успели полностью развернуться и создать устойчивую оборону. В глубине, в 180-250 км восточнее переднего края, западное направление было усилено тремя новыми резервными объединениями. В район Смоленска была переброшена 16-я армия, а на рубеже Нелидово — Белый — Ельня — Дорогобуж — река Десна развернуты 24-я и 28-я армии (19 дивизий). Немецкое командование поставило группе армий «Центр» (генералфельдмаршал Ф. фон Бок), наступавшей на московском направлении, задачу окружить советские войска, оборонявшие рубеж Западной Двины и Днепра, овладеть районом Орша — Смоленск — Витебск и открыть кратчайший путь на Москву. К 10 июля на Днепр и Западную Двину вышли подвижные войска группы армий «Центр» — дивизии 2-й и 3-й танковых групп и передовые соединения 9-й и 2-й полевых армий. Основные силы этих армий, задержанные боями в Белоруссии, отстали от подвижных войск на 120-150 км. Тем не менее к началу наступления на Смоленск развернувшиеся немецкие войска превосходили войска Западного фронта в людях, артиллерии и самолетах в 2 раза, а в танках в 4 раза. С 10 по 20 июля они прорвали оборону Западного фронта, продвинулись вперед до 200 км, окружили Могилев, захватили Оршу, Смоленск, Ельню, Кричев. 19-я, 16-я и 20-я советские армии оказались в окружении.

В это время на левом крыле Западного фронта вела наступление на бобруйском направлении 21-я армия. Она освободила города Рогачев и Жлобин и сковала на некоторое время главные силы 2-й немецкой армии в междуречье Днепра и Березины. С 21 июля по 7 августа советское командование провело контрнаступление, использовав для этой цели 14 дивизий Резервного фронта. Были созданы 5 армейских оперативных групп (24-й, 28-й, 29-й, 30-й армий и оперативная группа генерал-майора К.К. Рокоссовского), переданные в состав Западного фронта.

В ходе боевых действий образовались два основных очага борьбы: один — в районе Смоленска и Ельни, другой — на реке Сож и в междуречье Днепра и Березины. По этой причине из двух армий левого крыла Западного фронта (13-й и 21-й) и выдвинутой из резерва 3-й армии 24 июля был образован Центральный фронт под командованием генерал-полковника Ф.И. Кузнецова (с 5 августа — генерал-лейтенанта М.Г. Ефремова). И хотя советские войска не смогли разгромить смоленскую группировку противника, они сорвали наступление группы армий «Центр» на Москву. 30 июля ее войска были вынуждены перейти к обороне. Германское командование решило отложить наступление на Москву до тех пор, пока не будет ликвидирована созданная Красной Армией угроза флангам группы армий «Центр». С этой целью оно 8 августа развернуло на юг 2-ю полевую армию и 2-ю танковую группу. Войска Центрального фронта не выдержали их удара и отступили к юго-востоку, оголив фронт на брянском направлении. Для его прикрытия 16 августа был создан Брянский фронт под командованием генерал-лейтенанта А.И. Еременко. К 21 августа дивизии противника продвинулись вперед на 120-140 км и глубоко вклинились между Брянским и Центральным фронтами, создав угрозу флангу и тылу действовавшему на киевском направлении Юго-Западному фронту. В этой обстановке войска Западного и 24-й и 43-й армий Резервного фронта 16 августа развернули наступление на духовщинскую и ельнинскую группировки противника, однако уничтожить их не смогли. С 22 августа советское командование расширило масштабы наступления, стремясь нанести поражение группе армий «Центр» и сорвать ее наступательные действия в южном направлении.

В это время только Резервный фронт, который возглавил генерал армии Г.К. Жуков, добился заметного успеха. В период с 30 августа по 8 сентября его 24-я армия под командованием генералмайора К.И. Ракутина разгромила крупную группировку противника под Ельней и заставила ее отступить с оперативного выступа площадью свыше 625 км2. Этот плацдарм немцы рассчитывали использовать в дальнейшем для наступления на Москву. Под Ельней родилась советская гвардия. 18 сентября приказом наркома обороны за массовый героизм и проявленное воинское мастерство в боях под этим городом, первыми в Красной Армии были удостоены звания гвардейских два соединения 24-й армии — 100-я и 127-я стрелковые дивизии, став соответственно 1-й и 2-й гвардейскими стрелковыми дивизиями. Этим же приказом в 3-ю и 4-ю гвардейские дивизии были преобразованы 153-я и 161-я стрелковые дивизии.

10 сентября Смоленское сражение завершилось. Войска Западного, Резервного и Брянского фронтов по приказу Ставки перешли к обороне. Расчеты противника на безостановочное продвижение к Москве были сорваны. Самая сильная группировка немецких войск — группа армий «Центр» — была вынуждена перейти к обороне и отложить на 2 месяца наступление на московском направлении. Ее потери с начала войны и до конца сентября 1941 года составили 229 тысяч человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Смоленское сражение явилось важным этапом в срыве Красной Армией плана «Барбаросса». Но за это она заплатила большой кровью. Общие людские потери советских войск в этом сражении составили почти 760 тысяч человек, из которых 485 711 (64 %) — потери безвозвратные.

Исторические источники:

Ерёменко А.И. Смоленское сражение. М., 2012.

© Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015