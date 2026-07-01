СМОЛЕНСКИЙ Николай Иванович

Родился 15.04.1941. Окончил Томский государственный университет в 1964 г.

Кандидатская диссертация : Л. фон Ранке. Методология и методика исторического исследования (Томск, 1967).

Докторская диссертация .: Категории национально-политической историографии Германии 1848-1871 (МГУ, 1980).

С 1970 г. Н.И. Смоленский работал в Горьковском государственном педагогическом институте им. М.Горького. В марте 1985 г. был назначен ректором Пензенского государственного педагогического института им. В.Г. Белинского.

В 1989–1993 гг. – начальник Главного управления высших и средних специальных заведений Министерства народного образования РСФСР (с 1990 – Министерства образования РСФСР, с 1991 – Министерство образования РФ).

С 1989 г. – профессор кафедры новой, новейшей истории и методологии истории Московского городского педагогического института (затем – университета). Избирался заведующим кафедрой (с 1989) и деканом факультета истории, политологии и права этого университета (1994).

В настоящее время профессор кафедры зарубежной истории исторического факультета Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова, а также профессор кафедры всеобщей истории Институт гуманитарных наук Московского государственного педагогического университета.

Учитель : профессор А.И. Данилов, Б.С. Жигалов, К.П. Ярошевский

Область интересов : Проблемы методологии истории и историографии всеобщей истории.

Сочинения: Автор более 60 научных работ.

Историческая действительность и историческое понятие // Вопросы истории. 1979. № 2;

Политические категории немецкой буржуазной историографии 1848-1871 гг. Томск, 1982;

К критике теории идеальных типов М.Вебера // Новая и новейшая история. 1998. № 1;

Проблема исторического плюрализма // Новая и новейшая история. 1998. № 1;

Инвариантность истории и проблема исторической истины - Исторический ежегодник. Омск, 2001;

Проблемы исторического сознания – Армагеддон. М., 2001;

А.И.Данилов // Новая и новейшая история. 2001. № 1.