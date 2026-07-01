СМОЛЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Смоленский государственный музей-заповедник.

Здание галереи - памятник гражданской архитектуры XIX века, бывшее Александровское реальное училище. Это великолепно выстроенное трехэтажное здание, обладающее дворцовой представительностью, по праву считается одним из самых красивых в Смоленске.

Проектировали здание архитекторы М.Ф. Мейшер и О.Ф. Хартен. Оно роскошно не только снаружи, но и изнутри: до наших дней сохранилась трехмаршевая парадная лестница с ажурными чугунными ступенями.

Экспозиция Художественной галереи обширна и разнообразна по своему составу. Значительным разделом является коллекция древнерусского искусства княгини М.К. Тенишевой, представленная иконами XV-XIX веков. Гордость собрания - произведения В.А. Тропинина, И.К. Айвазовского, А.И. Куинджи, В.А. Серова, И.Е. Репина, К.А. Коровина, А.Н. Бенуа, Л.С. Поповой и других мастеров русского искусства. Любители по достоинству оценят отечественную живопись и XX века. Этот период представляют в том числе и смоленские художники.

На основе усадебных собраний сформировалась обширная коллекция произведений западноевропейских художников, в числе которой примеры итальянской, нидерландской, фламандской, голландской живописи периода расцвета. Имена многих авторов, таких как Бернардо Строцци, Джованни Пеллегрини, Симон Лютихейс, Ян Асселейн, не часто встречаются в провинциальных собраниях России .

Неоспоримой ценностью являются картины испанских художников XVII века, одна из которых принадлежит кисти Франсиско де Сурбарана. Немецкую живопись представляют многочисленные произведения пейзажистов Мюнхенской школы, французскую - мастера от рококо до импрессионизма.

В художественной галерее предусмотрены условия для просветительской работы со школьниками и студентами, работает Виртуальный филиал Русского музея. Экскурсоводы помогут посетителям проследить путь развития искусства во всем многообразии имен и жанров, составить представление о наиболее ценных произведениях и особенностях музейной коллекции в целом.

Иллюстрации:

Смоленский государственный музей-заповедник.