СМОЛЕНСКАЯ ВОЙНА 1632-1634 ГГ.

Попытка России вернуть Смоленск (ход кампании)

Война между Россией и Речью Посполитой, у которой Россия стремилась отвоевать Смоленск и земли, вошедшие в состав Польши по Деулинскому перемирию 1618 г.

В июне 1632 г., воспользовавшись ситуацией, при которой после смерти Сигизмунда III королевич Владислав еще не успел утвердиться на престоле, Россия объявила Речи Посполитой войну. Однако активные боевые действия долгое время не начинались, поскольку русская армия, призванная наступать в сторону Смоленска, находилась в процессе формирования. К этому времени удалось собрать двадцатичетырехтысячное войско, часть которого составляли иностранные наемники, под руководством воеводы М. Шеина. В октябре Шеин выдвинулся в сторону Вязьмы. По пути к этому городу русские отряды взяли Серпейск, Дорогобуж, крепость Белую. Продвижение войск затрудняли погодные условия, однако к концу 1632 г. русским войскам удалось овладеть Невелем, Рославлем, Стародубом, Почепом, Себежем, Трубчевском и Суражем, и осадить Смоленск.

Осада Смоленска продолжалась многие месяцы и шла тяжело для русских войск. Предпринимавшиеся ими штурмы отбивались поляками, сказывалась и нехватка пороха. В августе 1633 г. к Смоленску подошла тридцатитысячная польская армия во главе с королем Владиславом, которая принудила русские отряды к отступлению. В то же время русский отряд из Невеля совершил разорительный поход на г. Полоцк, хотя ему и не удалось занять город.

Положение русских войск осложнялось тем, что на помощь польской армии пришли отряды запорожских казаков Я. Острянина и крымские татары Мубарек-Гирея. В отрядах под командованием Шеина участились и случаи дезертирства.

В августе 1633 г. польские войска под командованием Владислава предприняли решающий штурм русских позиций. Однако русскую оборону им прорвать не удалось. Только после повторного штурма в сентябре воевода Шеин отдал приказ оставить позиции. Ситуация ухудшилась и после того, как воевавшие на стороне России западноевропейские наемники начали оставлять места сражения, а часть их перешла на польскую сторону. В начале 1634 г. армия Шеина капитулировала.

Но развить свой успех полякам не удалось. Путь на Москву был перекрыт десятитысячной русской армией во главе с князьями Д. Черкасским и Д. Пожарским . Поляки были отбиты при попытке взять крепость Белую.

В июне 1634 г. между Россией и Польшей был заключен Полянский мир, по которому в состав России был включен город Серпейск, в остальном же границы между Россией и Речью Посполитой оставались довоенными.