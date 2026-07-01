СМОЛЕНСКА ОБОРОНА 1941

Оборона Смоленска 10 июля – 5 августа 1941 года – составная часть Смоленского сражения . Несмотря на оставление города и его оккупацию немецкими войсками, Красная армия одержала стратегическую победу, замедлив и – в конечном счёте – сорвав стремительное наступление войск противника на Москву .

Предыстория сражения

Разбив основные силы советского Западного фронта в Белостокском и Минском «котлах», немецкие войска группы армий «Центр» под командованием фельдмаршала Ф. фон Бока подошли к рубежу Западной Двины и Днепра и начали подготовку к новому наступлению на Москву. Им противостояли войска Западного фронта под командованием маршала С.К. Тимошенко . Пытаясь остановить продвижение немецких войск на центральном участке фронта, 6 июля 1941 года советские войска перешли в наступление на Лепельском направлении. Успеха эта попытка не принесла, и Красная армия, понеся значительные потери, отступила в район между Оршей и Витебском. 8 июля части немецкого 39-го мотокорпуса 3-й танковой группы Г. Гота форсировали Западную Двину и 9 июля овладели Витебском. Тем временем, 47-й мотокорпус 2-й танковой группы Х. Гудериана , преодолев сопротивление 1-й Московской мотострелковой дивизии противника, вышел к предмостным укреплениям в районе Орши.

10 июля группа армий «Центр» развернула наступление против советского Западного фронта. Немцы имели двукратное превосходство над противником в живой силе и четырёхкратное – в танках. 11 июля 1941 года немецкий 39-й мотокорпус, сломив сопротивление не успевшей сосредоточиться 19-й армии в районе Витебска, развернул наступление на Демидов, Духовщину и Смоленск . 13 июля он достиг Демидова и Велижа, занял Духовщину, вступил в бой за Ярцево и 15 июля прорвался к шоссе Смоленск – Москва. В это же самое время 47-й мотокорпус, 11 июля форсировавший Днепр в районе Копысь, начал продвигаться в сторону Смоленска с юго-запада. 14 июля, в день резкого осложнения обстановки на фронте, маршал Тимошенко поручил оборону Смоленска и подступов к нему 16-й армии под командованием генерал-лейтенанта М.Ф. Лукина , имевшей в своем составе один 32-й стрелковый корпус (в него входили 46-я и 152-я стрелковые дивизии). Впрочем, обе дивизии уже были задействованы для обороны дальних рубежей, преимущественно на северной стороне Днепра , поэтому Смоленск обороняли только запасные и специальные части общей численностью 6,5 тысяч человек (из них на позициях около 2,5 тысяч).

Бои за город

М.Ф. Лукин впервые прибыл в Смоленск ещё 8 июля. «На улицах безлюдье. Стояла зловещая тишина. Крупный областной центр казался мёртвым. С болью в сердце смотрели мы по сторонам на коробки сожжённых и разрушенных вражеской авиацией домов», – вспоминал он впоследствии о своих впечатлениях от увиденного. Ввиду многократного превосходства в воздухе противник, по словам Лукина, действовал безнаказанно и нахально, активно бомбя сам Смоленск и прилегающую к нему инфраструктуру. Генерал-лейтенант выдвинул на танкоопасные направления подвижные противотанковые отряды. Однако шедшая в авангарде 47-го мотокорпуса 29-я моторизованная дивизия вермахта, преодолев сопротивление отряда подполковника П.И. Буняшина в районе Хохлово, прорвалась к Смоленску и 15 июля ворвалась в город с юго-запада, заняв его южную часть города. На следующий день части 29-й мотодивизии форсировали Днепр и вступили на территорию северной части Смоленска. Таким образом, в районе Смоленска были окружены советские 19-я, 20-я и 16-я армии: по немецким данным, в «котёл» попали 180 тысяч человек. Бои на улицах города не прекращались и шли буквально за каждый дом, доходило до схваток врукопашную. Солдаты и ополченцы старались удержать контроль над крупными объектами – заводом имени Калинина, ликёро-водочным заводом, военным госпиталем, городской больницей.

Связь с тылом теперь можно было поддерживать лишь по лесисто-болотистой местности южнее Ярцево в районе Соловьёво. Общее руководство войсками в районе Смоленского «котла» осуществлял генерал-лейтенант А.И. Ерёменко (с 19 июля он занимал пост командующего Западным фронтом). Бои в районе Смоленска стали приобретать организованный характер. 16 июля к Орше подошёл 9-й армейский корпус.

Советское командование не оставляло надежды деблокировать окруженные в районе Смоленска войска. В штабе Западного фронта были уверены в том, что Лукин удержит город, «сидит в мешке и уходить не собирается». 17 июля в штаб Западного фронта прибыл генерал-майор К.К. Рокоссовский с поручением организовать оборону и контрудар в районе Ярцево. В подчинение генерал-майора были переданы 101-я танковая дивизия полковника Г.М. Михайлова, часть 38-й стрелковой дивизии полковника М. Г. Кириллова, потерявшая связь с командованием 19-й армии, а позднее также сводный отряд полковника А.И. Лизюкова, оборонявший Соловьевскую переправу, и выбравшиеся из окружения остатки 7-го мехкорпуса. Спешно организованное наступление группы Рокоссовского 18-20 июля немцам удалось отразить.

Для укрепления Смоленского направления в конце июля были сформированы Центральный (генерал Ф.И. Кузнецов) и Резервный (генерал Г.К. Жуков ) фронты. Стремясь освободить окружённые в районе Смоленска войска, с 21 июля по 7 августа советское командование предприняло ряд сильных контрударов из районов Белого, Ярцева и Рославля по сходящимся направлениям на Смоленск. На Южном направлении Западного фронта, в районе Гомеля и Бобруйска, успешные наступательные действия вела 21-я армия под командованием Ф.И. Кузнецова, сумевшая сковать силы трёх вражеских корпусов. 21 июля в час ночи советское командование организовало наступление на Смоленск силами 129-й и 152-й стрелковой дивизий, двигавшихся с севера и с запада соответственно. Всю ночь и день 21 июля подразделения Красной армии упорно сражались за овладение северной частью города. К концу дня 480-й стрелковый полк 152-й стрелковой дивизии занял станцию Смоленск и продвинулся к центру города. Тем временем, 544-й стрелковый полк той же дивизии достиг Днепра, а 129-я стрелковая дивизия приближалась к северной окраине Смоленска. Немцы вели сильный миномётный и пулемётный огонь, заминировали ряд городских построек, натянули через улицы проволочные заграждения. Ожесточённые бои, продолжавшиеся на улицах Смоленска, давались советским войскам тяжело и оборачивались большими потерями: в некоторых подразделениях они достигали до 50%. Упорный бой стороны вели за кладбище, которое несколько раз переходило из рук в руки.

Последние попытки удержать город

22 июля штаб Западного фронта оповестил М.Ф. Лукина о том, что через сутки на Смоленск начнут одновременно наступать четыре оперативные группы войск под командованием генералов В.А. Хоменко, С.А. Калинина (обе со стороны Белого), К.К. Рокоссовского (со стороны Ярцева) и В.Я. Качалова (со стороны Рославля). Известие о скором подкреплении было воспринято в 16-й армии с энтузиазмом. 23-24 июля начались боевые действия оперативных групп Западного фронта в направлении Смоленска. Бои носили встречный характер. 26 июля силы немецкого 39-го мотокорпуса (7-я танковая и 20-я моторизованная дивизии) атаковали советские войска из района Ярцево, а силы 17-й танковой дивизии 47-го мотокорпуса – из района западнее Ярцево по Соловьёвской переправе через Днепр. В ночь на 27 июля переправа была захвачена, а защищавшая её группа полковника А.И. Лизюкова – оттеснена. После этого связь окружённых под Смоленском войск с основными силами Западного фронта прервалась, а группа Рокоссовского была скована действиями немецких войск. Подкрепления в Смоленске так и не дождались. Утром 26 июля в город прибыли лишь две роты 3-го Горьковского добровольческого батальона.

К концу июля 1941 года в район Смоленска подошли свежие немецкие соединения: 20-й (129-я и 106-я пехотные дивизии) и 8-й (8-я и 28-я пехотные дивизии) армейские корпуса. Советские войска, сражавшиеся в окружении, почти не получали подкреплений. Это позволило немцам сузить зону Смоленского «котла» и рассечь его. В ночь с 28 на 29 июля 1941 года под натиском противника силы 16-й и 20-й армий полностью оставили Смоленск. Это было сделано без разрешения со стороны командования и вызвало недовольство Тимошенко, который приказал немедленно прекратить отход 20-й и 16-й армий на рубеже западнее города, очистить Смоленск от противника и удерживать его в своих руках. Однако это уже не представлялось возможным; по свидетельству М.Ф. Лукина, подразделения вверенной ему 16-й армии были отведены из города «исчерпали все свои возможности для сопротивления врагу»: «В дивизиях оставалось буквально по две-три сотни людей, у которых уже не было ни гранат, ни патронов. Остатки дивизий могли быть лёгкой добычей фашистов. Поэтому я отдал приказ оставить Смоленск. Другого выхода в то время не было».

28 июля группа Рокоссовского, усиленная 44-м стрелковым корпусом (64-я и 108-я стрелковые дивизии), смогла возобновить атаки и заняла Ярцево. 30 июля немецкие войска получили приказ перейти на Смоленском направлении к обороне. В начале августа окружённым советским войскам при содействии группы Рокоссовского удалось вернуть контроль над переправами через Днепр в районе Соловьёво и Ратчино. 4 августа через Днепр переправились сумевшие пробиться из окружения остатки 16-й и 20-й армий. Сражение за Смоленск завершилось. Ценой огромных усилий (потери в боях в районе Смоленска составили около 250 тысяч человек) немцы смогли удержать фронт и не допустить прорыва советских частей к городу. Потери Красной армии в Смоленском сражении были куда более значительными и насчитывали 760 тысяч военнослужащих, из которых более трети были пленными, а также 1348 танков, 9290 орудий и миномётов, 903 самолёта. В начале августа, по словам К.К. Рокоссовского, советское командование уже понимало, что попытки отбить Смоленск у немцев не увенчаются успехом.

Итоги сражения

Битва за Смоленск, в ходе которой немцы не смогли окружить и уничтожить основные силы Красной армии западнее Днепра, показала несостоятельность плана «Барбаросса» . Если за первые две недели войны группа армий «Центр» продвинулась на восток на 500-600 км, то за последующие два месяца – всего на 150-200 км. При этом войска группы армий понесли большой урон. Немецкое командование отказалось от идеи быстрого овладения Москвой и от использования концепции «молниеносной войны» в целом. Гитлер , пойдя в разрез с мнением многих немецких военачальников, принял решение повернуть часть сил группы армий «Центр» на Левобережную Украину и окружить там войска советского Юго-Западного фронта. Боевые действия переместились к югу от Смоленска, где силы Центрального и Брянского фронтов сдерживали танковые части Гудериана. Прорвав позиции Брянского фронта, вражеские танки прорвались на Украину. В начале сентября 1941 года советские войска осуществили успешный контрудар под Ельней, но развить успех не смогли. 10 сентября Красная армия перешла на Смоленском направлении к обороне. Наиболее отличившиеся в Смоленском сражении соединения Красной армии впервые получили звание гвардейских. М.Ф. Лукин, который был тяжело ранен во время бомбового удара, был награждён орденом Красного Знамени.