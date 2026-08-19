СМОЛЕНСК

Город в России, административный центр Смоленской области. Город-герой (1985). Расположен в верховьях Днепра , между Духовщинской и Краснинско-Смоленской возвышенностями.

Город в Средние века

Первое датированное упоминание о Смоленске встречается в Устюжском летописном своде и относится к 863 году. Летописец отмечал, что «град велик и мног людьми». Вероятно, первоначально Смоленск был центром обитавшего здесь племени кривичей и располагался на 10 км западнее нынешнего города, в районе современного села Гнёздова. Название города чаще всего связывается со словом «смола», которую гнали и продавали местные жители для ремонта проходивших по Днепру судов. В некоторых источниках встречается раннее название поселения – Смоленец. Возникший на торговом пути «из варяг в греки» , в верховьях Днепра, Смоленск имел большое значение для всей Древней Руси , был крупным военным, торговым и ремесленным центром. Смоленские князья неоднократно становились Великими Киевскими князьями.

Христианство пришло в Смоленск в 1013 году, но первый каменный храм в городе появился лишь спустя столетие, в 1101 году. Тогда Владимир Мономах распорядился заложить на Соборной горе Смоленский Успенский собор. XII – начало XIII века стали эпохой расцвета Смоленского княжества: в Смоленске велось массовое каменное строительство, были возведены церкви Петра и Павла, Иоанна Богослова, Михаила Архангела. В ту пору Смоленск насчитывал около 30-35 тысяч жителей и по количеству памятников архитектуры уступал только Киеву и Новгороду . В первой половине XII века под Смоленском, в бухте реки Смядыни, был основан Борисоглебский монастырь. Строительство шло на том месте, где в 1015 году люди Святополка Окаянного убили муромского князя Глеба, ставшего одним из первых русских святых.

Первый период расцвета Смоленского княжества тесно связан с именами внука Владимира Мономаха, князя Ростислава Мстиславовича, и его сыновей Давыда и Романа. О Давыде летопись свидетельствует, что он «любил книги читать и память острую имел», а о Романе – что он был «вельми учён всяких наук».

В 1230–1232 годах почти всё население Смоленска было поражено моровым поветрием, а в 1238 году к городу подступили войска Батыя , но смолянам удалось отразить нападение. В XIII веке Смоленское княжество испытывало постоянную внешнюю угрозу, прежде всего, со стороны Великого княжества Литовского на западе и Великого княжества Московского на востоке. Завоевательные походы воинственных соседей разорили Смоленск и нанесли значительный ущерб его развитию. К негативным для города последствиям приводили и пожары: в 1194, 1308, 1340 и 1415 годах Смоленск выгорал практически полностью.

Между Литвой и Москвой

В 1404 году войска литовского князя Витовта после двухмесячной осады овладели Смоленском, и с тех пор город на протяжении 110 лет входил в состав Великого княжества Литовского. В 1410 году смоленские полки в составе литовско-польской армии принимали участие в Грюнвальдской битве против сил Тевтонского ордена. В 1440 году смоляне, недовольные ущемлением прав православных, восстали против литовского наместника и избрали нового воеводу – князя Андрея Дорогобужского, и правителя – князя Юрия Мстиславского. Однако уже в следующем году литовцы вернули Смоленск под свой контроль.

В 1514 году московский великий князь Василий III отбил Смоленск у Литвы: такие попытки Москва предпринимала и ранее, но лишь теперь добилась успеха. Понимая, что противник будет предпринимать попытки вернуть Смоленск, в 1595 году царь издал указ о строительстве в Смоленске каменной крепости. Руководить процессом было поручено «государеву мастеру» из Москвы Фёдору Коню. На закладке крепости присутствовал сам Борис Годунов. Мастера и материалы прибывали в Смоленск со всей страны, и в результате всего за семь лет в городе была построена крепость протяжённостью около 6 км с 38 башнями. Современники прозвали её «Каменным ожерельем всея Руси». До наших дней сохранилось около 3 км стены и 17 башен крепости.

В годы Смуты Смоленск играл ключевую роль. На протяжении 1609–1611 годов продолжалась 20-месячная оборона города под руководством Михаила Шемяки от армии польского короля Сигизмунда III Вазы. Стены возведённой на рубеже веков крепости не только с успехом выдерживали штурмы, но и позволяли предупреждать возможные подкопы благодаря системе тайных подземных ходов. С течением времени боеспособность защитников крепости снижалась, и в начале июня поляки штурмом взяли Смоленск. Один из защитников города поджёг пороховые склады, находившиеся неподалёку от Успенского собора, в результате чего храм взорвался, а вместе с ним погибли запершиеся внутри смоляне. После осады город лежал в руинах. Боярина Михаила Шеина, с 1608 года занимавшего пост смоленского воеводы, взяди в плен и отправили в Польшу. Многие смоленские дворяне отказались присягнуть польскому королю и позднее примкнули к 1-му и 2-му ополчениям.

За несколько десятилетий, на протяжении которых Смоленск находился под властью Польши, городские православные храмы были переделаны на католические. Многие ценности вывозились в Польшу и Литву. В 1632 году московские войска осадили Смоленск – процесс затянулся на девять месяцев и успехом не увенчался. Из-под польского контроля город вышел только в 1654 году, когда Россия начала новую войну с Речью Посполитой, и войска царя Алексея Михайловича отбили город у поляков. В 1667 году Смоленск окончательно возвратился в состав российского государства по условиям Андрусовского перемирия.

Смоленск в XVIII – начале XX века

В начале XVIII века, в эпоху правления Петра I , Смоленск был одной из штаб-квартир царя, откуда тот руководил строительством оборонительных сооружений на западных и юго-западных рубежах государства. В 1708 году город стал центром одной из первых восьми российских губерний – Смоленской. В 1719–1726 годах Смоленск был центром Смоленской провинции Рижской губернии, в 1776–1796 годах – Смоленского наместничества, а затем вновь Смоленской губернии. В XVIII столетии Смоленск сменил статус крепости на западных рубежах государства на роль крупного торгового города. Местные купцы торговали шелками, пряностями, мехами, чаем, кофе, табаком, кожевенными изделиями и другими товарами. В 1778 году был утверждён генеральный план Смоленска, предполагавший регулярную планировку улиц. Несколько позднее этот план был скорректирован, поскольку городской ландшафт исключал возможность «выпрямить» исторически сложившуюся «кривизну» улиц и переулков. Был реконструирован административный центр города – местность под названием Блонье.

Война 1812 года ознаменовала собой важнейшую веху в истории Смоленска. Поскольку население литовских земель встречало войска Наполеона не сопротивлением, а ликованием, Смоленск должен был стать первым серьёзным препятствием на пути французов. 9 июля 1812 года в город приехал император Александр I . По инициативе губернского предводителя дворянства С.И. Лесли в помощь армии было собрано 20 тысяч ополченцев. 22 июля в районе Смоленска соединились армии П.И. Багратиона и М.Б. Барклая-де-Толли .

4 августа войска Наполеона подступили к Смоленску. На следующий день город был взят: взорвав в нескольких местах крепостную стену, французы вступили в Смоленск. Во время боёв в городе произошёл сильный пожар: в огне погибли более 1,5 тысяч обывательских домов и около 300 лавок. В Смоленске французами был казнён подполковник П.И. Энгельгардт, курировавший организацию партизанских отрядов в Смоленской губернии.

После окончания Отечественной войны 1812 года Смоленск оказался в руинах. Из 15 тысяч жителей города уцелели 600 человек. В 1816 году государство выделило из казны средства на помощь горожанам, а в 1817 году был утверждён новый план восстановления Смоленска, разработанный архитектором Гесте. Архитектор отказался от лучевой схемы застройки города, предпочтя ей исторически сложившуюся сеть улиц с небольшим выпрямлением внутри крепости. В 1830-х, в пору, когда смоленским губернатором был Н.И. Хмельницкий, в губернском центре проходила интенсивная застройка: Смоленск «принял приличный вид и украсился мостовыми, каменными зданиями и мостами». В конце XIX – начале XX века в городе проходила очередная волна активного каменного строительства и развития инфраструктуры. В середине XIX века Смоленск стал важным железнодорожным узлом, связывающим Москву, Ригу, Брест и Орёл. В 1901 году в Смоленске появилась первая электростанция, а вслед за ней и трамвай. В 1912 году в городе с помпой отпраздновали 100-летие войны с Наполеоном: в Смоленске появился целый ряд памятников той войне, в том числе знаменитая Аллея героев с бюстами полководцев.

Смоленск в годы советской власти

Вскоре после Октябрьской революции 1917 года в Смоленске разместился штаб Западного фронта под командованием маршала М.Н. Тухачевского. В апреле 1918 года город стал центром Западной области, затем в нём недолгое время располагалось правительство Белорусской ССР. В январе 1919 года Смоленская область была окончательно передана в состав РСФСР.

В первые годы советской власти в городе активно развивалась промышленность, появился университет. На городских окраинах, вблизи появившихся предприятий, стали возводиться первые многоэтажки. Первой высоткой в Смоленске был Дом-коммуна на Вознесенской горе, задуманный как жилое здание нового типа. В 1929 году Смоленск стал центром вновь образованной Западной области.

В июле-сентябре 1941 года в районе города разворачивалось Смоленское сражение, существенно задержавшее немецкое наступление на Москву . 16 города Смоленск был занят немцами, оккупация продолжалась 26 месяцев. 25 сентября 1943 года Смоленск был освобождён войсками советского Западного фронта. За время оккупации город был разрушен почти полностью: исторические памятники и достопримечательности серьёзно пострадали, а большинство домов были уничтожены или сильно повреждены. В 1945 году СНК СССР включил Смоленск в число 15 российских городов, подлежащих первоочередному восстановлению. В кратчайшие сроки город был восстановлен, а объём промышленного производства превысил довоенный уровень. Уже спустя месяц после освобождения Смоленска более половины смолян, то есть около 11 тысяч из 20, имели квартиры. Жители выходили на субботники , самостоятельно расчищали завалы, собирали кирпичи и гвозди. В 1947 году в городе был сооружён временный деревянный железнодорожный вокзал (на смену двум пострадавшим в годы войны и оккупации), а в 1952 году завершилось строительство полноценного здания вокзала в стиле неоклассицизма.

В 1960-х годах на юго-восточной окраине Смоленска, Поповке, появился первый в городе большой жилой массив из пятиэтажек. В начале 1970-х годов на северо-западе Смоленска началось строительство нового живого района, получившего название Ситники. В 1966 году Смоленск был удостоен ордена Отечественной войны I степени, а в 1985 году – получил звание Города-героя .