СМОЛЕНСК
Город в России, административный центр Смоленской области. Город-герой (1985). Расположен в верховьях Днепра, между Духовщинской и Краснинско-Смоленской возвышенностями.
Город в Средние века
Первое датированное упоминание о Смоленске встречается в Устюжском летописном своде и относится к 863 году. Летописец отмечал, что «град велик и мног людьми». Вероятно, первоначально Смоленск был центром обитавшего здесь племени кривичей и располагался на 10 км западнее нынешнего города, в районе современного села Гнёздова. Название города чаще всего связывается со словом «смола», которую гнали и продавали местные жители для ремонта проходивших по Днепру судов. В некоторых источниках встречается раннее название поселения – Смоленец. Возникший на торговом пути «из варяг в греки», в верховьях Днепра, Смоленск имел большое значение для всей Древней Руси, был крупным военным, торговым и ремесленным центром. Смоленские князья неоднократно становились Великими Киевскими князьями.
Христианство пришло в Смоленск в 1013 году, но первый каменный храм в городе появился лишь спустя столетие, в 1101 году. Тогда Владимир Мономах распорядился заложить на Соборной горе Смоленский Успенский собор. XII – начало XIII века стали эпохой расцвета Смоленского княжества: в Смоленске велось массовое каменное строительство, были возведены церкви Петра и Павла, Иоанна Богослова, Михаила Архангела. В ту пору Смоленск насчитывал около 30-35 тысяч жителей и по количеству памятников архитектуры уступал только Киеву и Новгороду. В первой половине XII века под Смоленском, в бухте реки Смядыни, был основан Борисоглебский монастырь. Строительство шло на том месте, где в 1015 году люди Святополка Окаянного убили муромского князя Глеба, ставшего одним из первых русских святых.
Первый период расцвета Смоленского княжества тесно связан с именами внука Владимира Мономаха, князя Ростислава Мстиславовича, и его сыновей Давыда и Романа. О Давыде летопись свидетельствует, что он «любил книги читать и память острую имел», а о Романе – что он был «вельми учён всяких наук».
В 1230–1232 годах почти всё население Смоленска было поражено моровым поветрием, а в 1238 году к городу подступили войска Батыя, но смолянам удалось отразить нападение. В XIII веке Смоленское княжество испытывало постоянную внешнюю угрозу, прежде всего, со стороны Великого княжества Литовского на западе и Великого княжества Московского на востоке. Завоевательные походы воинственных соседей разорили Смоленск и нанесли значительный ущерб его развитию. К негативным для города последствиям приводили и пожары: в 1194, 1308, 1340 и 1415 годах Смоленск выгорал практически полностью.
Между Литвой и Москвой
В 1404 году войска литовского князя Витовта после двухмесячной осады овладели Смоленском, и с тех пор город на протяжении 110 лет входил в состав Великого княжества Литовского. В 1410 году смоленские полки в составе литовско-польской армии принимали участие в Грюнвальдской битве против сил Тевтонского ордена. В 1440 году смоляне, недовольные ущемлением прав православных, восстали против литовского наместника и избрали нового воеводу – князя Андрея Дорогобужского, и правителя – князя Юрия Мстиславского. Однако уже в следующем году литовцы вернули Смоленск под свой контроль.
В 1514 году московский великий князь Василий III отбил Смоленск у Литвы: такие попытки Москва предпринимала и ранее, но лишь теперь добилась успеха. Понимая, что противник будет предпринимать попытки вернуть Смоленск, в 1595 году царь издал указ о строительстве в Смоленске каменной крепости. Руководить процессом было поручено «государеву мастеру» из Москвы Фёдору Коню. На закладке крепости присутствовал сам Борис Годунов. Мастера и материалы прибывали в Смоленск со всей страны, и в результате всего за семь лет в городе была построена крепость протяжённостью около 6 км с 38 башнями. Современники прозвали её «Каменным ожерельем всея Руси». До наших дней сохранилось около 3 км стены и 17 башен крепости.
В годы Смуты Смоленск играл ключевую роль. На протяжении 1609–1611 годов продолжалась 20-месячная оборона города под руководством Михаила Шемяки от армии польского короля Сигизмунда III Вазы. Стены возведённой на рубеже веков крепости не только с успехом выдерживали штурмы, но и позволяли предупреждать возможные подкопы благодаря системе тайных подземных ходов. С течением времени боеспособность защитников крепости снижалась, и в начале июня поляки штурмом взяли Смоленск. Один из защитников города поджёг пороховые склады, находившиеся неподалёку от Успенского собора, в результате чего храм взорвался, а вместе с ним погибли запершиеся внутри смоляне. После осады город лежал в руинах. Боярина Михаила Шеина, с 1608 года занимавшего пост смоленского воеводы, взяди в плен и отправили в Польшу. Многие смоленские дворяне отказались присягнуть польскому королю и позднее примкнули к 1-му и 2-му ополчениям.
За несколько десятилетий, на протяжении которых Смоленск находился под властью Польши, городские православные храмы были переделаны на католические. Многие ценности вывозились в Польшу и Литву. В 1632 году московские войска осадили Смоленск – процесс затянулся на девять месяцев и успехом не увенчался. Из-под польского контроля город вышел только в 1654 году, когда Россия начала новую войну с Речью Посполитой, и войска царя Алексея Михайловича отбили город у поляков. В 1667 году Смоленск окончательно возвратился в состав российского государства по условиям Андрусовского перемирия.
Смоленск в XVIII – начале XX века
В начале XVIII века, в эпоху правления Петра I, Смоленск был одной из штаб-квартир царя, откуда тот руководил строительством оборонительных сооружений на западных и юго-западных рубежах государства. В 1708 году город стал центром одной из первых восьми российских губерний – Смоленской. В 1719–1726 годах Смоленск был центром Смоленской провинции Рижской губернии, в 1776–1796 годах – Смоленского наместничества, а затем вновь Смоленской губернии. В XVIII столетии Смоленск сменил статус крепости на западных рубежах государства на роль крупного торгового города. Местные купцы торговали шелками, пряностями, мехами, чаем, кофе, табаком, кожевенными изделиями и другими товарами. В 1778 году был утверждён генеральный план Смоленска, предполагавший регулярную планировку улиц. Несколько позднее этот план был скорректирован, поскольку городской ландшафт исключал возможность «выпрямить» исторически сложившуюся «кривизну» улиц и переулков. Был реконструирован административный центр города – местность под названием Блонье.
Война 1812 года ознаменовала собой важнейшую веху в истории Смоленска. Поскольку население литовских земель встречало войска Наполеона не сопротивлением, а ликованием, Смоленск должен был стать первым серьёзным препятствием на пути французов. 9 июля 1812 года в город приехал император Александр I. По инициативе губернского предводителя дворянства С.И. Лесли в помощь армии было собрано 20 тысяч ополченцев. 22 июля в районе Смоленска соединились армии П.И. Багратиона и М.Б. Барклая-де-Толли.
4 августа войска Наполеона подступили к Смоленску. На следующий день город был взят: взорвав в нескольких местах крепостную стену, французы вступили в Смоленск. Во время боёв в городе произошёл сильный пожар: в огне погибли более 1,5 тысяч обывательских домов и около 300 лавок. В Смоленске французами был казнён подполковник П.И. Энгельгардт, курировавший организацию партизанских отрядов в Смоленской губернии.
После окончания Отечественной войны 1812 года Смоленск оказался в руинах. Из 15 тысяч жителей города уцелели 600 человек. В 1816 году государство выделило из казны средства на помощь горожанам, а в 1817 году был утверждён новый план восстановления Смоленска, разработанный архитектором Гесте. Архитектор отказался от лучевой схемы застройки города, предпочтя ей исторически сложившуюся сеть улиц с небольшим выпрямлением внутри крепости. В 1830-х, в пору, когда смоленским губернатором был Н.И. Хмельницкий, в губернском центре проходила интенсивная застройка: Смоленск «принял приличный вид и украсился мостовыми, каменными зданиями и мостами». В конце XIX – начале XX века в городе проходила очередная волна активного каменного строительства и развития инфраструктуры. В середине XIX века Смоленск стал важным железнодорожным узлом, связывающим Москву, Ригу, Брест и Орёл. В 1901 году в Смоленске появилась первая электростанция, а вслед за ней и трамвай. В 1912 году в городе с помпой отпраздновали 100-летие войны с Наполеоном: в Смоленске появился целый ряд памятников той войне, в том числе знаменитая Аллея героев с бюстами полководцев.
Смоленск в годы советской власти
Вскоре после Октябрьской революции 1917 года в Смоленске разместился штаб Западного фронта под командованием маршала М.Н. Тухачевского. В апреле 1918 года город стал центром Западной области, затем в нём недолгое время располагалось правительство Белорусской ССР. В январе 1919 года Смоленская область была окончательно передана в состав РСФСР.
В первые годы советской власти в городе активно развивалась промышленность, появился университет. На городских окраинах, вблизи появившихся предприятий, стали возводиться первые многоэтажки. Первой высоткой в Смоленске был Дом-коммуна на Вознесенской горе, задуманный как жилое здание нового типа. В 1929 году Смоленск стал центром вновь образованной Западной области.
В июле-сентябре 1941 года в районе города разворачивалось Смоленское сражение, существенно задержавшее немецкое наступление на Москву. 16 города Смоленск был занят немцами, оккупация продолжалась 26 месяцев. 25 сентября 1943 года Смоленск был освобождён войсками советского Западного фронта. За время оккупации город был разрушен почти полностью: исторические памятники и достопримечательности серьёзно пострадали, а большинство домов были уничтожены или сильно повреждены. В 1945 году СНК СССР включил Смоленск в число 15 российских городов, подлежащих первоочередному восстановлению. В кратчайшие сроки город был восстановлен, а объём промышленного производства превысил довоенный уровень. Уже спустя месяц после освобождения Смоленска более половины смолян, то есть около 11 тысяч из 20, имели квартиры. Жители выходили на субботники, самостоятельно расчищали завалы, собирали кирпичи и гвозди. В 1947 году в городе был сооружён временный деревянный железнодорожный вокзал (на смену двум пострадавшим в годы войны и оккупации), а в 1952 году завершилось строительство полноценного здания вокзала в стиле неоклассицизма.
В 1960-х годах на юго-восточной окраине Смоленска, Поповке, появился первый в городе большой жилой массив из пятиэтажек. В начале 1970-х годов на северо-западе Смоленска началось строительство нового живого района, получившего название Ситники. В 1966 году Смоленск был удостоен ордена Отечественной войны I степени, а в 1985 году – получил звание Города-героя.