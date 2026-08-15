СМОЛЕНЩИНА, МУЗЕЙ

Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны » - один из самых посещаемых музеев города; он интересен как молодежи, так и людям старшего поколения.

В музее собраны и представлены подлинные фотографии и документы первых месяцев войны, страшного периода оккупации на Смоленщине, подполья и партизанского движения, освобождения Смоленской области, участия смолян в освобождении стран Восточной Европы.

Посетителям будут интересны уникальные образцы стрелкового оружия Красной Армии и гитлеровской Германии; ордена, медали, личные вещи участников боев за Смоленск, Ельню, Вязьму; маршала Советского Союза С.К. Тимошенко, генералов М.Ф. Лукина и И.Н. Руссиянова; военная форма и награды французских летчиков легендарного полка «Нормандия-Неман»; боевые знамена воинских частей и соединений, получивших почетное наименование «Смоленских»; трофеи поверженной фашистской Германии.

В экспозиции можно увидеть озвученную диораму «Рождение Советской гвардии», настоящую партизанскую землянку, знаменитые солдатские медальоны, оружие с мест боев, запечатленных на картине «Бой у Соловьевой переправы». Музей располагает выставкой боевой техники.

Здесь представлены образцы артиллерийского вооружения, бронетанковой техники периода Великой Отечественной войны и локальных послевоенных конфликтов: легендарная «Катюша», знаменитые танки Т-34 и ИС-2, «труженик войны» - автомобиль «ЗИС-5», самоходная зенитная установка «Шилка», истребитель МиГ-23М.

Иллюстрации:

Музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».