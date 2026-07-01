СМИТ ДЖЕДЕДАЙЯ

Ранние годы и начало карьеры

Джедедайя Смит родился 6 января 1799 г. в г. Иерихон. Спустя десять лет семья С. перебралась в округ Эри в Пенсильвании. Здесь С. познакомился с доктором Т. Саймонсом, который оказал серьезное влияние на будущие путешествия С. В 1817 г. семья С. обосновалась в Огайо.

Когда С. исполнилось двадцать два года, он уехал в Иллинойс в поисках работы. В 1822 г. оказался в Сент-Луисе. Здесь он узнал о наборе в экспедицию под началом генерала У. Эшли. Отряд должен был совершить поход вверх по р. Миссури и принять участие в торговле мехом в Скалистых горах. Так С. оказался в Сотне Эшли. В верховьях р. Миссури С. охотился на бизонов и ловил бобров. Зимовал С. у устья р. Масселшел.

Весной 1823 г. С. осуществил спуск по р. Миссури к устью р. Гранд-Ривер. Начался конфликт с индейцами арикара, в ходе которого У. Эшли произвел С. в капитаны трапперов.

Новые земли

Разобравшись с индейцами, С. отправился с группой к Скалистым горам. Здесь отряд охотился в долине р. Уинд. Дальнейший путь лежал через Саут-Пасс к Грин-Ривер. После охоты на бобров отряд отбыл в Суитуотер.

В 1824 г. С. выдвинулся к кроу для покупки лошадей. По пути на него напал гризли и серьезно ранил. Однако, несмотря на травмы, С. поправился.

В 1826 г. С. приобрел у У. Эшли его долю в компании. Уже как совладелец С. предпринял экспедицию на юг; дошел до долины р. Колорадо, затем – до Калифорнии. Вскоре С. с отрядом оказался в пустыне Мохаве, где столкнулся с индейцами. При помощи дружественных индейцев отряд сумел к концу ноября 1826 г. прибыть в миссию Сан-Габриэль. Губернатор Калифорнии приказал арестовать С., но потом отпустил, запретив С. бывать в своих землях. В Бэр-Лейк трапперы прибыли 3 июля 1827 г.

В 1828 г. С. вновь возвратился в Калифорнию. У р. Колорадо отряд атаковали индейцы мохаве. Тем не менее, С. удалось добраться до миссии Сан-Габриэль, затем – до долины Сан-Хоакин. В Калифорнии С. вновь был арестован, но отпущен. Отряд проследовал в долину Сакраменто для пушной охоты. После нескольких месяцев охоты С. двинулся вдоль тихоокеанского побережья и добрался до р. Колумбия, затем возвратился домой. В результате этого похода С. стал первым, кто достиг Орегонской земли по побережью Калифорнии.

В 1831 г. С. возглавил поставки товаров на запад. В мае С. лично возглавил караван и направил фургоны Меховой компании Скалистых гор, которые выдвинулись по Тропе Санта-Фе. Отправившись за водой, С. больше не вернулся.

Спустя время, члены торговой компании увидели на рынке в Санта-Фе личные вещи С. Со слов продавца он выкупил вещи у команчей. Считается, что по пути к водопою на С. напал отряд из 15 – 20 команчей и убил С.