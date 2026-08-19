СМИТ, АДАМ

Смит ( англ . Smith) , Адам (крещен 16.06.1723, Керколди — 17.07.1790, Эдинбург) — шотландский социальный философ и экономист, один из основоположников политической экономии. Отец С. Адам Старший — начальник таможни Керколди, мать — Маргарет Дуглас, богатая землевладелица. По окончании школы С. изучал философию в университете Глазго (1737–1740), слушал в том числе курсы Р. Симпсона и Ф. Хатчесона, в 1740–1746 — в Оксфорде. Благодаря связям матери и знакомству с Д. Юмом , С. прочел в Эдинбурге курс просветительских лекций по философии, принесших ему известность. В 1751 — профессор логики в университете Глазго, а через год — моральной философии там же (до 1763). Был знаком с Дж. Блеком, Дж. Уаттом, Р. Фулисом и Э. Кохрейном. Проведенные в Глазго годы С. считал самыми счастливыми в своей жизни. В этот период написана «Теория нравственных чувств» («The Theory of Moral Sentiments», 1759, рус. пер. 1868, 1997). Согласно С., человек — эгоист, одержимый страстями, однако его разум и чувство нравственности способны регулировать его поведение. Индивид направляется на путь самосовершенствования беспристрастным «внутренним человеком» и общественными институтами.

В 1764–1766 по приглашению министра Ч. Таунсенда С. сопровождал его приемного сына, Г. Скотта, герцога Баклю в поездках по Франции и Швейцарии, где познакомился с Вольтером и другими французскими просветителями, а также экономистами школы физиократов, и начал работать над «Исследованием о природе и причинах богатства народов» («An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations», 1776, рус. пер. 1866, 1935, 1962, 2007). В этой работе С. критикует меркантилизм и феодальные институты, мешающие развитию капитализма. Основой экономических отношений С. считал свободную конкуренцию, частную собственность, ограничение монополий, невмешательство государства в экономику. С. дал определение понятиям разделение труда, рента, заработная плата, прибыль, капитал, трудовая теория стоимости, представил свое видение рынка как саморегулирующегося механизма, проследил историю зарождения и развития капиталистических отношений в Западной Европе.

В 1767–1776 С. жил попеременно в Лондоне и Керколди, сохраняя широкий круг общения, куда входили в том числе Э. Бёрк , С. Джонсон, Э. Гиббон и, возможно, Б. Франклин . В 1778, получив должность таможенного комиссара Шотландии, С. пере­ехал в Эдинбург, где и скончался в 1790. При жизни заслуги С. были отмечены избранием в Королевское общество (1767) и назначением почетным ректором университета Глазго (1787).

Соч .: Хатчесон Ф., Юм Д., Смит А. Эстетика / Общ. ред. И. С. Нарского. М., 1973; Теория нравственных чувств / Вступ. ст. Б. В. Мееровского; Подгот. текста, комм. А. Ф. Грязнова. М., 1997; Исследование о природе и причинах богатства народов / Науч. ред. П. Н. Клюкин. 2-е изд. М., 2016.

Лит .: Аникин А. В. Адам Смит. М., 1968; Kennedy G. Adam Smith’s lost legacy. London, 2005; Тейлор Дж. А. Адам Смит и неолиберальная экономика: уч. пособие. СПб., 2016. Е. Г. Домнина.