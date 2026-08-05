СМИРНОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Из потомственных дворян Воронежской губернии. Окончил Полоцкий кадетский корпус. 23.8.1865 поступил в 1-е военное Павловское училище. 15.12.1866 получил звание портупей-юнкера. 31.12.1866 получил звание старшего портупей-юнкера. 17.7.1867 окончил училище, произведен в подпоручики с назначением 28-й пехотный Полоцкий полк и прикомандированием к лейб-гвардии Московскому полку. 10.8.1868 переведен в лейб-гвардии Московский полк прапорщиком. 17.4.1870 произведен в подпоручики. 5.10.1871 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 30.8.1872 произведен в поручики. 5.4.1874 окончил академию по 2-му разряду причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб Харьковского военного округа. 5.3.1875 переведен в Генеральный штаб штабс-капитаном (со старшинством с 30.8.1872) с назначением старшим адъютантом штаба 36-й пехотной дивизии. 13.4.1875 произведен в капитаны. 1.12.1875 назначен старшим адъютантом штаба Харьковского военного округа. 4.11.1876 назначен старшим адъютантом штаба 7-й армейского корпуса. 13.11.1877 назначен и. д. штаб-офицера для поручений при штабе Одесского военного округа. 16.4.1878 произведен в подполковники с утверждением в должности. 12.4.1881 произведен в полковники за отличие по службе. С 1.8.1881 по 15.9.1881 прикомандирован к 57-му пехотному Модлинскому полку для цензового командования батальоном. 20.7.1884 назначен начальником штаба 5-й пехотной дивизии. 1.4.1891 назначен командиром 131-го пехотного Тираспольского полка. 26.2.1894 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением начальником штаба 9-го армейского корпуса. 4.7.1901 назначен командующим 18-й пехотной дивизией. 6.12.1901 произведен в генерал-лейтенанты с утверждением начальником дивизии. 9.6.1906 назначен командиром 2-го Сибирского армейского корпуса. 13.4.1908 произведен в генералы от инфантерии. 28.7.1908 назначен командиром 20-го армейского корпуса. Участник Первой мировой войны. 20.11.1914 назначен и. д. командующего 2-й армией. 5.12.1914 назначен командующим 2-й армией. 8.4.1917 назначен в распоряжение военного министра. 22.4.1917 назначен членом Военного совета. Проживал в районе Кавказских Минеральных вод. Арестован Кавказской Красной армией как заложник. Убит в Пятигорске вместе с другими заложниками.

Был женат дважды. 2-й брак расторгнут по вине жены. Дети (от 2-го брака): Дмитрий (р. 24.8.1878), Татьяна (р. 15.8.1882), Зинаида (р. 15.8.1882), Наталья (р. 2.4.1886), Борис (р. 3.2.1890), Маргарита (р. 19.2.1896).