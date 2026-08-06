СМИРНОВ ПЁТР АРСЕНЬЕВИЧ

Ранние годы и начало предпринимательской деятельности

Петр Арсеньевич родился 9 января 1831 г. в дер. Каюрово. Его предки были крепостными Мышкинского уезда Ярославской губернии. Сам он также был крепостным.

Вольную С. дали в 1857 г. Оказавшись на свободе, С. отправился в Москву. Здесь в 1860 г. ему удалось открыть винную лавку, в которой работали девять человек. В 1863 г. С. купил небольшой погреб. Именно он стал помещением для водочного завода. На следующий год на заводе работали 25 человек.

Промышленник

Завод приносил С. хороший доход. Успеху способствовало качество производимой продукции. В итоге к середине 1860-х гг. С. смог приобрести ряд ренсковых погребов и завод.

В 1867 г. С. перебазировал водочный завод и ренсковый погреб на Пятницкую улицу, где выкупил дом. С 1871 г. числился как купец 1-й гильдии. Приступил к экспорту товара.

В 1873 г. С. отвез свой товар на Всемирную выставку в Вене и получил высокую оценку качества продукции. По итогам Всероссийской художественно-промышленной выставки, которая проходила в Москве в 18882 г., завод П.А. Смирнова получил право применять изображение Государственного герба на своей продукции.

С 1886 г. – потомственный почетный гражданин. К концу XIX в. на его предприятии трудились 5 тыс. человек. Завод С. получил право поставлять кагор во все монастыри и храмы России.

Поставил водку на Ходынское поле во время коронации Николая II. Многие обвиняли промышленника в последствиях трагедии. Сам С. тяжело переживал данные обвинения.

С установлением государственной монополии на продажу столового вина начались трудности. С. сильно переживал это. В начале 1898 г. он все больше бывал один. 29 ноября 1898 г. С. умер.

Благотворительность

В 1870 г. С. вошел в Комитет о просящих милостыню. Входил в Московский совет детских приютов Ведомства учреждений императрицы Марии. Финансировал Александро-Мариинское училище. С 1895 г. – попечитель Московской глазной больницы. Покровительствовал другим учреждениям, выделял средства для храмов. Староста придворных соборов.

Семья

За всю жизнь С. женился три раза. Третья супруга – Мария Медведева. Дети: Вера, Анна, Наталья, Александра, Глафира, Мария, Ольга, Николай, Петр, Владимир, Сергей, Алексей, Александра.

С. дал детям хорошее домашнее образование. Как только кому-то из детей исполнялось шестнадцать лет, они отправлялись учиться в лучшие учебные заведения.