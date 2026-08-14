СМИРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Советский и российский историк. Доктор исторических наук (1994), директор Санкт-Петербургского института истории РАН, заведующий отделом истории революций и общественного движения России, профессор кафедры новейшей истории России исторического факультета СПбГУ.

Родился 6 апреля 1952 года в Сталинабаде (Душанбе). В 1976 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1975–1977 годах – старший научный сотрудник Государственного музея истории Ленинграда.

С 1977 по 1980 год обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР. В 1980 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «III Всероссийский съезд Советов».

С 1980 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). С 2004 по 2011 год – руководитель группы истории российских революций и общественного движения, с 2011 года – заведующий отделом истории революций и общественного движения России. С 2013 года – директор института.

С 1990 года – председатель Северо-Западного отделения Научного совета РАН «История социальных реформ, движений и революций».

В 1990–1993 годах занимал должность заместителя председателя Петроградского райсовета народных депутатов Санкт-Петербурга.

В 1994 году защитил докторскую диссертацию на тему «Российское учительство накануне и во время революции 1917 года».

С 1994 года – член Диссертационного совета СПбИИ РАН, с 2000 года – член Ученого совета института. С 2013 года – заместитель председателя Диссертационного совета института.

С 1994 года – сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета. В 1994–1996 годах преподавал на историческом факультете, с 1996 по 2008 год – профессор кафедры истории России и зарубежных стран Республиканского гуманитарного института СПбГУ, с 2008 года – профессор кафедры новейшей истории России исторического факультета СПбГУ.

Автор более 90 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история конца XIX – начала XX века, история российской интеллигенции, история российских революций, история российской эмиграции.

Сочинения

На переломе: российское учительство накануне и в дни революции 1917 года. СПб., 1994.

III Всероссийский съезд Советов: история созыва и работы. Л., 1988;

Всероссийское Учредительное собрание; Город и городское управление; Советы // Критический словарь русской революции: 1914—1921: Энциклопедия. СПб.: Блиц, 2014;

К вопросу о «пломбированном вагоне» // Русская революция 1917 года: проблемы истории и историографии. Сб. статей. СПб., 2013;

Междисциплинарный научно-теоретический журнал «Новейшая история России» // Российская история. 2015. № 1, С. 142-147;

О перспективных направлениях научных исследований в области исторических наук на примере Санкт-Петербургского института истории Российской академии наук // В кн.: Перспективные направления развития науки в Петербурге. СПб., 2015. С.509-513;

Профессор Г. Л. Соболев и ленинградская школа историков Российской революции 1917 г. // Новейшая история России. 2015. № 2, С.7-18. (В соавторстве с В.А. Рачковским.);

Twenty five years of scholarly collaboration: The International Russian History Colloguium of the St. Petersburg Institute of History, RAS // Петербургский исторический журнал. № 1. 2014.