СМИРНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Советский военный деятель, Адмирал флота (1973), Герой Советского Союза (1984).

Биография

Родился 22 сентября (по новому стилю — 5 октября) 1917 года в деревне Рябцево (ныне — Парфеньевский район Костромской области). Учился в Ленинграде, в институте инженеров промышленного строительства. В октябре 1937 года был призван на службу в ВМФ СССР. В 1939 году окончил ВВМУ им. М. В. Фрунзе, после чего был направлен на Тихий океан.

Великая Отечественная война

В 1942 году прошёл обучение в Учебном отряде подводного плавания. С ноября 1943 года командовал подлодкой М-115 14-го дивизиона подлодок 2-й бригады подлодок ТОФ. Его экипаж неизменно занимал одно из передовых мест в боевой подготовке на всём флоте, что неоднократно отмечалось вышестоящим командованием. Весной 1944 года в соответствии с Постановлением ГКО и приказом Наркомата ВМФ эта подлодка была перебазирована на Чёрное море. В кратчайшие сроки он организовал демонтаж матчасти и подготовил её к переброске по железной дороге. В пути следования ему на высоком уровне удалось организовать уход и обслуживание, что позволило полностью сохранить матчасть и по прибытии к месту назначения быстро смонтировать подлодку. Однако к тому времени война на Чёрном море уже закончилась, и участвовать в боевых действиях экипажу, приписанному к ВМБ в городе Поти Грузинской ССР, не довелось.

Послевоенная жизнь

Долгие годы служил на Чёрном море, пройдя путь от командира подлодки до командующего подводными силами ЧФ. В 1959 году окончил ВАГШ, после чего командовал подводными силами БФ. В дальнейшем служил на штабных должностях, в том числе в ГШ ВМФ СССР. В 1969-1974 годах командовал ТОФ. С сентября 1974 года — первый заместитель главкома ВМФ СССР. Внёс большой вклад в развитие военно-морских сил Советского Союза, повышение его подготовки в оперативном отношении, боевой подготовки личного состава. С марта 1988 года — в ГГИ МО СССР. Избирался кандидатом в члены ЦК КПСС , депутатом ВС СССР. Умер 8 июля 1992 года.