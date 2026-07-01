СМИРНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Из дворян. В 1896 г. зачислен на действительную службу. 14.9.1899 окончил Морской кадетский корпус с премией адмирала Нахимова, произведен в мичманы с назначением в Балтийский флот и зачислением в 3-й флотский экипаж. 11.3.1900 назначен младшим флаг-офицером штаба начальника эскадры Тихого океана. 31.7.1900 назначен вахтенным офицером крейсера I ранга «Россия». 11.06.1901 отчислен от должности. 7.1.1902 назначен младшим флаг-офицером штаба начальника эскадры Тихого океана. 12.11.1902 отчислен от должности. В 1903 г. вахтенный офицер крейсера I ранга «Светлана». 10.10.1903 зачислен слушателем в минный офицерский класс. 6.12.1903 произведен в лейтенанты. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 12.4.1904 назначен флаг-офицером штаба командующего флотом Тихого океана. 20.4.1904 отчислен из минного офицерского класса, курса не окончил. 25.12.1904 назначен в распоряжение командующего отрядом крейсеров в Тихом океане. С того же числа находился в распоряжении командира Владивостокского порта для окончания дел штаба флота. 25.1.1905 назначен вахтенным начальником крейсера I ранга «Россия». 14.7.1905 назначен младшим минным офицером крейсера I ранга «Россия». 17.11.1905 назначен флаг-офицером штаба командующего отрядом крейсеров в Тихом океане. 29.4.1906 прикомандирован к управлению Морского Генерального штаба. 24.05.1906 назначен обер-офицером Морского Генерального штаба. 6.12.1908 произведен в старшие лейтенанты. 9.3.1909 назначен обер-офицером Морского Генерального штаба высшего оклада. 16.3.1909 назначен и. д. штаб-офицера Морского Генерального штаба высшего оклада. 24.5.1910 назначен помощником старшего офицера линейного корабля «Слава». 15.10.1910 назначен и. д. старшего офицера линейного корабля «Слава». 2.5.1911 назначен и. д. старшего офицера линейного корабля «Пантелеймон». 29.9.1912 поступил в военно-морской отдел Николаевской Морской академии. 6.12.1912 произведен в капитаны 2-го ранга. 14.4.1914 назначен командиром эскадренного миноносца «Выносливый». 28.7.1914 отчислен от академии в связи с началом войны. В сентябре 1914 г. назначен русским представителем в английском флоте. 19.2.1915 на английском линейном корабле «Лорд Нельсон» принял участие в бомбардировке турецких укреплений в Дарданеллах. 27.4.1915 назначен командиром эскадренного миноносца «Казанец». 26.7.1916 назначен и. д. флаг-капитана по оперативной части штаба командующего флотом Черного моря. 30.7.1916 произведен в капитаны 1-го ранга за отличие по службе с утверждением в должности. 8.4.1917 назначен и. д. начальника штаба командующего флотом Черного моря. В 1917 г. сопровождал адмирала А.В. Колчака в Англию и САСШ. В 1917–1918 гг. начальник морского отдела Русского заготовительного комитета в САСШ. 17.11.1918 прибыл в Омск. 20.11.1918 произведен в контр-адмиралы и назначен управляющим Морским министерством правительства адмирала А.В. Колчака. 31.1.1919 назначен начальником Камской речной флотилии (с 27.8.1919 – Речная боевая флотилия) с оставлением в должности. В октябре 1919 г. в составе эшелона Морского министерства выехал из Омска в Иркутск. После восстания в Иркутске в декабре 1919 – январе 1920 гг. бежал с группой морских офицеров в Забайкалье. На 9.1.1920 в находился в Чаньчуне (Китай). В эмиграции проживал в Германии. Председатель правления Союза взаимопомощи служивших в российском флоте в Берлине. Затем проживал в США, Франции и Англии.