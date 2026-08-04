СМИРНОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Российский историк-славист и этнограф

Происхождение и образование

И.Н. Смирнов родился в Казанской губернии в семье священника. С 1870 по 1874 гг. учился в казанской духовной семинарии. В 1874 г. поступил в Казанский университет на историко-филологический факультет. В 1878 г. окончил курс и был оставлен при университете профессорским стипендиатом для подготовки к работе на кафедре всеобщей истории. В 1881 г. защитил магистерскую диссертацию «Отношение Венеции к городским общинам Далмации с XII до половины XIV вв.». В 1884 г. Смирнов защищает докторскую диссертацию на тему «Отношение Венеции к городским общинам Далмации. С 1358 по 1573 г.». И.Н. Смирнов принимал активное участие в работе Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете.

И.Н. Смирнов как исследователь истории средневековой Хорватии

Областью научных интересов И.Н. Смирнова являлась средневековая история Хорватии и Далмации, которой он посвятил несколько работ, не имевших до того аналогов в отечественной историографии. Он является автором первого в отечественной славистике исследования, посвященного средневековой хорватской истории (с древнейших времен до унии с Венгрией в 1102 г.), опубликованного в 1879 г. Примечательно, что эту работу под названием «Очерк истории хорватского государства до подчинения его угорской короне» он написал, еще учась в Казанском университете. В этой работе он осуждает ориентацию хорватских средневековых правителей на Рим и итоговое вхождение Хорватии в сферу влияния западной церкви. Ученый считает, что именно этот факт определил недолговечность хорватского королевства и его подчинение Венгрии. В подтверждение своих слов Смирнов приводит следующий пример: при вступлении венгерских войск на хорватскую территорию не было организовано никакого объединенного отпора, против венгров боролись правители отдельных областей, не осознававшие себя защитниками единой страны, которым, в сущности, было все равно, кто будет стоять во главе Хорватии – представитель национальной династии или иностранец.

В других работах, посвященных хорватской истории, И.Н. Смирнов сосредоточил внимание на изучении политической, экономической и правовой истории средневековой Далмации. В упомянутой диссертации «Отношения Венеции к городским общинам Далмации с XI до половины XIV в.» автор на основании изученных источников пытается определить суть и направление венецианской политики по отношению к далматинским городам. Они, как выясняет исследователь, пользовались неодинаковыми правами: венецианцы, покровительствуя более слабым общинам, обеспечивали себе их поддержку в борьбе с более сильными, такими, как Задар. Поэтому борьба Задара с Венецией изначально была обречена на неуспех – не только ввиду слабости самого Задара, но и отсутствия поддержки со стороны его более слабых соседей. В дальнейшем исследователь окончательно отходит от изучения политической и религиозной истории Хорватии и целиком сосредоточивается на социально-экономических вопросах. В 1881 г. в статье «Городские общины Далмации в X–XI вв.» автор анализирует этнический и социальный состав городского населения указанного региона и приходит к выводу, что «в рассматриваемую эпоху присутствие в общинах славянского элемента очевидно... он наполняет собой ряды аристократии и высшей магистратуры, вносит в общины преобладание своего права».

И.Н. Смирнов как этнолог. Мултанское дело

Еще одним направлением научной деятельности Смирнова стало изучение этнографии финно-угорских народов Поволжья. Интерес ученого к этим исследованиям инородцев появился под влиянием лектора Дерптского университета М.П. Веске (1843-1890). Ученого интересовала история черемисов, мордвы, вотяков и пермяков. Для знакомства с их бытом народов по поручению историко-филологического факультета университета были предприняты выезды в Казанскую, Вятскую, Пермскую, Уфимскую, Нижегородскую, Пензенскую, Тамбовскую и Костромскую губернии. Опыт этих поездок ученый обобщил в историко-этнографических очерках «Черемисы» (1889), «Вотяки» (1890), «Пермяки» (1891) и «Мордва» (1895). Историко-этнографические очерки И. Н. Смирнова стали заметным явлением в историографии финно-угорских народов Поволжья и Приуралья. И.Н. Смирнов стал автором первых монографий, посвященных этим конкретным народам, автохтонному населению Поволжья и Приуралья, что стало важным фактором в дореволюционной историографии. Как эксперта И.Н. Смирнова пригласили в 1895 г. выступить экспертом на Мултанском процессе, на котором группу крестьян-вотяков (удмуртов) обвиняли в ритуальном убийстве, человеческом жертвоприношении языческим богам. Подтверждения Смирнова, что ритуальные убийства бытовали среди удмуртов, оказалось достаточным, чтобы группу крестьян осудили. Но нарушения в ходе процесса и кампания в прессе привели к пересмотру дела и оправданию подсудимых. Участие в процессе нанесло удар по репутации И.Н. Смирнова, который временно отошел от научной деятельности. Его последним трудом стал «Очерк культурной истории южных славян», изданный в 1900-1904 гг.