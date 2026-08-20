СМИРНОВ Иван Иванович

Историк.

Окончил историко-экономический факультет Вятского ГПИ (1930). Аспирант ГАИМК (1930-34), готовил диссертацию под руководством Б.Д. Грекова . Кандидат исторических наук (без защиты диссертации, 1939). Докторская: «Восстание Болотникова. 1606-1607» (1948). Старший научный сотрудник ГАИМК (1934-37). Доцент (1936-41), профессор (1948-56) исторического факультета ЛГУ. Старший научный сотрудник ЛОИИ (1938-65).

Активный участник методологических дискуссий 1930-х о формации. Отстаивал универсальность рабовладельческой стадии, впоследствии пересмотрел свои взгляды. Рассматривал восстание Болотникова как первую крестьянскую войну. Данная концепция надолго утвердилась в советской историографии.

Сочинения:

Восстание Болотникова. 1606-1607. Л., 1949 (2-е изд. М., 1951);

Очерки политической истории Русского государства 30-50-х годов XVI века. М.-Л., 1958;

Крестьянские войны в России XVII-XVIII вв. М.-Л., 1966.