СМИЛГА, ИВАР ТЕНИСОВИЧ

Сми́лга ( латыш. Ivars Smilga) , Ивар Тенисович (19.11[02.12].1892, Алоя, Вольмарский уезд, Лифляндская губ. — 10.01.1937, Москва) — советский политический и государственный деятель, экономист. Родился в семье демократов-просветителей, отец был расстрелян в 1906 за участие в революционных событиях 1905 в Латвии. В 1907, будучи учеником реального училища, вступил в Российскую социал-демократическую рабочую партию (РСДРП). В 1911 был исключен из Московского университета за участие в студенческой демонстрации и выслан из столицы. В марте 1917 вернулся в Петроград и в апреле 1917 был избран в ЦК РСДРП (большевиков) и отправлен представителем партии в Финляндию. Участвовал в подготовке Октябрьского переворота 1917 , осуществил переброску верных большевикам вой­ск из Финляндии в Петроград. Был организатором революционного движения в Финляндии. В 1919–1923 являлся членом Революционного военного совета Республики и революционных военных советов ряда фронтов во время Гражданской вой­ны в России 1917—1922 . Участвовал в боях против белых армий, польских вой­ск, повстанческих отрядов и прочих противников большевиков на Кавказе, Урале, Сибири, в частности подавлял Вёшенское восстание 1919. В 1921–1923 — член Президиума ВСНХ РСФСР, начальник Главного управления по топливу ВСНХ РСФСР. С 1923 занимал должность заместителя председателя Госплана СССР. В 1924–1927 — директор Московского института народного хозяйства. Один из лидеров левой оппозиции . В 1927 снят со всех постов, исключен из ВКП(б), приговорен к четырем годам ссылки и выслан в Минусинск. В 1930 заявил о разрыве с троцкизмом и был восстановлен в ВКП(б). Вернувшись в Москву, вошел в Президиум ВСНХ, был назначен заместителем председателя Госплана СССР. Параллельно активно занимался литературной деятельностью. 1 января 1935 арестован. Расстрелян.

Соч. : Наши взгляды. М., 1919; Строительство армии. М., 1920; Военные очерки. М., 1923; Промышленность в условиях новой экономической политики. М., 1924; Восстановительный процесс. М., 1926; Экономический бойкот СССР. М., 1930; Оборонная работа в промышленности. М., 1931; Основные линии размещения производительных сил во втором пятилетии. М., 1932.

Лит. : Павлов И. М. 1920-е: революция, бюрократия: Записки оппозиционера. СПб., 2001; Смилга Т. И. Мой отец, Ивар Смилга. М., 2013. Д. К. Баканов.