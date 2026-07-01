СМЕТАНИН ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ

Первые шаги

С. родился 10 января 1845 г. в Белозерске (Новгородская губерния). Был выходцем из простой семьи. Спустя два года после рождения С. семья перебралась в Крестцы. Именно здесь юный С. получил образование, являясь учащимся местного уездного училища.

С молодых лет С. занимался хлеботорговлей. Его трудовая деятельность принесла свои плоды, и уже в 1870-е гг. он числился среди купцов 2-й гильдии.

В 1877 г. С. перебрался в Новгород. Здесь он уже был купцом 1-й гильдии. В 1878 г. С. вместе с купцами А.М. Стальновым и К.С. Садовским вложил денежные средства в сооружение пивоваренного завода под названием «Богемия». В 1887 г. состоялось открытие уже его собственного предприятия по изготовлению ликеро-водочной продукции. Товары С. два раза получали серебряные медали на крупных выставках в Париже.

Общественная жизнь

С 1872 г. – член сиротского суда от Крестецкого городского общества, гласный Городской думы Крестцов. С 1878 г. – действительный член губернского попечительства детских приютов. С 1880 г. – член правления Новгородского попечительного о бедных общества.

С 1884 г. – гласный Новгородского уездного земского собрания и Новгородской городской думы, с 1893 г. – гласный Губернского земского собрания. С 1893 г. – Новгородский городской голова. На этом посту С. много сделал для улучшения жизни в городе. Занимался общественным призрением и благотворительностью, содержал городскую богадельню, Петровское сиротское отделение, Таировский приют. При нем были выделены финансы на сооружение Новгородской инфекционной больницы. В 1897 г. стал знаковым для города. Стараниями С. был открыт городской родильный приют, средства на который были выделены в том числе и самим С. В 1898 г. последовало открытие бесплатной городской амбулатории. Сооружен городской водопровод, первый фонтан.

Благотворительность

С. много сделал для церкви. Был церковным старостой в Николо-Дворищенском соборе, затем – в Софийском кафедральном соборе.

В разные годы попечительствовал над городским мужским приходским училищем, был почетным смотрителем городского трехклассного училища, членом уездного училищного совета.

С 1899 г. – почетный гражданин Новгорода, почетный мировой судья по Новгородскому уезду. Умер С. 10 января 1900 г.

Семья

Супруга – Ольга Афанасьевна Евдокимова. Дети: Ольга, Александра.