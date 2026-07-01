СМЕРТИН Юрий Григорьевич

Родидся 06.09.1947, г Рига, Латвия. Окончил Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы в 1974 г. 1974-1977 гг. обучался в аспирантуре Института Африки Академии наук СССР. Москва.

Кандидат исторических наук (1978), Докторская диссертация : Идеология национального освобождения в Британской Западной Африке (20-е – нач. 60-х гг.) (Институт стран Азии и Африки при МГУ, 1992).

Доктор исторических наук, профессор кафедры археологии, этнологии, древней и средневековой истории Факультета истории, социологии и международных отношений Кубанского государственного университета.

С 1994 г . работал профессором, заведующим кафедрой восточного регионоведения Института экономики, права и естественных специальностей (г. Краснодар).

Область интересов : История и культура стран Вост. Азии (Китай, Корея, Япония), проблемы идеологии развивающихся стран Азии и Африки.

Сочинения: Kwame Nkrumah. M., 1987; Kwame Nkrumah (2-e изд., перераб.)

Китайская классическая поэзия в контексте языка, истории и культуры. Краснодар, 1999;

Тайные операции СССР в Африке // Голос минувшего. Краснодар. №№ 1-4;

Отношение к сексу в традиционном Китае // Старый свет: археология, история, этнография. Краснодар, 2000;

Эзотерическая традиция в корейском буддизме // Мир Востока. 2000. Краснодар, 2000;

Христианство в Корее: выстраданная вера // Мир Востока. 2001.

Распространение священных текстов буддизма в Азии: пути и технологии // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012, № 4 (18). 2012. 0,5 п.л. (Журнал из перечня ВАК).

Легенда о Хуа Му-лань: моральные ориентиры и ориентализм // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012, № 5 (19). Часть 1. 2012. 1 п.л. (Журнал из перечня ВАК).

Культ власти в Китае и вызовы народной религиозной культуры// Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012, № 7 (21). 2012. 1 п.л. (Журнал из перечня ВАК).

Деятельность протестантских церквей в Корее (70-е гг. XIX в. – начало ХХ в.) // Страны Востока: прошлое в настоящем. Материалы VIII международной научной конференции востоковедов. Краснодар, 2012, 0,5 п.л.

Политика и визуальная пропаганда в Китайской Народной Республике // Человек. Сообщество. Управление. Научно-информационный журнал. Краснодар, 2012, №3, 1 п.л.

Японский необуддизм: политическая практика и глобальный проект // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012, №4, 0,5 п.л.

The Concept of Purity in Korean Mentality // 1st International scientific-practical conference "Development of Scientific Thought in the 21st Century: problems and perspectives". Riga (Latvia). 2012. 0,6 п.л.

Тиражирование Дхармы: от пальмовых листьев до CD ROM //3-я международная конференция "Буддизм Ваджраяны в России: исторический дискурс и сопредельные культуры". Владивосток, 2012. 0,6 п.л.

Бо Цзюй-и: светлый гений танской эпохи // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013, №9, 1 п.л. (Журнал из перечня ВАК).

Культура Китая: узоры на свитке истории. Саарбрюкен (Германия). Lambert Academic Publishing, 2013. 12 п.л.

Исламская цивилизация: становление и расцвет (VII-XI вв.) Краснодар, КубГУ, 2007. 21 п.л.

Средневековый Иран: история, религия, культура. Краснодар, КубГУ, 2008. 11,75 п.л.

Основы исламской цивилизации (в соавторстве с Ш.Ю. Чочаевым). Краснодар, КубГУ, 2009. 9,7 п.л.

Генезис и эволюция государственности в Тропической Африке. Краснодар, КубГУ, 2011. 4,6 п.л.