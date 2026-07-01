СМЕРШ («СМЕРТЬ ШПИОНАМ»)

Название советских контрразведывательных служб в 1943-1946 годах.

Организация

Это название носили Главное управление контрразведки (ГУКР) «Смерш» Наркомата обороны (НКО) СССР; управление контрразведки «Смерш» Наркомата военно-морского флота (НКВМФ) СССР и отдел контрразведки «Смерш» Наркомата внутренних дел (НКВД) СССР. Начальник «Смерш» НКО В. Абакумов подчинялся И. Сталину как наркому обороны. Начальник «Смерш» НКВМФ П. Гладков подчинялся наркому флота Н. Кузнецову, начальник «Смерш» НКВД – наркому Л. Берия. Первые две службы были созданы 19 апреля 1943 года на основе армейских и флотских особых отделов НКВД, третья – 15 мая 1943 года. Сотрудники «Смерш» носили форму одежды и знаки различия тех воинских частей, которыми занимались.

Функции

«Смерш» обеспечивал оперативную работу, охранение мест дислокации, конвоирование и охрану арестованных из частей. Органы «Смерш» вели следствие, результаты которого передавались в военный трибунал или Особое совещание при НКВД. Аресты среднего командного состава проводились с санкции Военного совета армии или фронта, а старшего и высшего начальствующего состава — наркома обороны. В каждом соединении имелся свой сотрудник «Смерш», который вербовал агентуру. "Смершем" было арестовано около 700 тысяч человек, из которых около 70 тыс. затем было расстреляно. Всего «Смершем» и органами госбезопасности за время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов было арестовано и затем осуждено 994 300 человек, из которых около 153 тыс. были казнены, 428 тыс. отправлены в штрафбаты, 403 тыс. в лагеря. Был арестован 101 генерал и адмирал, из которых 81 приговорен к смерти или лагерным срокам, восемь оправданы, 12 скончались во время следствия. «Смерш» занимался перлюстрацией писем, выявлял настроения военнослужащих и другими средствами, осуществлял аресты неблагонадежных военнослужащих, позволявших себе критические замечания в адрес командования или ситуации в целом.

Структура

При фронтовом управлении «Смерш» комплектовался батальон, при армейского отделе — рота, для отдела корпуса, дивизии и бригады — взвод. Совместно с войсками НКВД по охране тыла действующей армии проводились прочесывания тыла, задерживались лица без документов или с подозрительными документами, дезертиры. Смерш вел розыск и задержание коллаборационистов, борьбу с антисоветскими и антикоммунистическими формированиями и организациями (в том числе с Организацией украинских националистов, Украинской повстанческой армией. Армией краевой и др.). Велись радиоигры со спецслужбами противника, прежде всего с абвером. Эти игры позволили в ходе операций «Ястреб», «Львов», «Бандура», «Дуэт», «Казбек», «Контролеры», «Лесники», «Связисты», «Арийцы», «Янус», «Приятели», «Трезуб», «Туман» и др. (всего более 180) захватить около 400 сотрудников и агентов разведок противника и десятки тонн грузов.

В случае необходимости сотрудники «Смерш» участвовали в боях. 4 сотрудника «Смерш» стали Героями Советского Союза (посмертно) – П. Жидков, Г. Кравцов, М. Крыгин и В. Чеботарев.

Помимо обычной контрразведывательной деятельности «Смерш» занимался также проверкой (фильтрацией) военнослужащих РККА, бывших в плену или в окружении, а также репатриированных. 6 января 1945 года СНК СССР принял постановление о создании при штабах фронтов отделов по делам репатриации с участием сотрудников «Смерш».

В состав ГУКР «Смерш» входили отделы:

1-й отдел — агентурно-оперативная работа в центральном аппарате Наркомата обороны;

2-й отдел — работа среди военнопленных, проверка военнослужащих Красной Армии, бывших в плену;

3-й отдел — борьба с агентурой, забрасываемой в тыл Красной Армии;

4-й отдел — работа на стороне противника для выявления агентов, забрасываемых в части Красной Армии;

5-й отдел — руководство работой органов «Смерш» в военных округах;

6-й отдел — следственный;

7-й отдел — оперативный учет и статистика, проверка военной номенклатуры ЦК ВКП(б), НКО, НКВМФ, шифрработников, допуск к совершенно секретной и секретной работе, проверка работников, командируемых за границу;

8-й отдел — оперативной техники;

9-й отдел — обыски, аресты, наружное наблюдение;

10-й отдел — Отдел «С» — специальных заданий;

11-й отдел — шифровальный;

А также Политотдел, Отдел кадров; Административно-финансово-хозяйственный отдел и Секретариат. Численность ГУКР «Смерш» НКО составляла около 10 тыс. человек, в том числе центрального аппарата 646 человек.

4 мая 1946 года "Смерш" был преобразован в 3-е главное управление Министерства госбезопасности.