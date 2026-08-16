«СМЕРШ»

«Смерш» ( сокр. от «смерть шпионам») — органы управления и под­разделения военной контрразведки в составе Наркомата обороны СССР, Наркомата Военно-Морского флота СССР и Наркомата внутренних дел СССР в 1943–1946. Созданы 19 апреля 1943 секретным постановлением Совета народных комиссаров СССР. Начальниками центральных органов управления были: Главного управления контрразведки «С.» Нар­комата обороны СССР — комиссар госбезопасности 2-го ранга (с июля 1945 генерал-полковник) В. С. Абакумов ; Управления контрразведки «С.» Наркомата Военно-Морского флота СССР — комиссар госбезопасности (с июля 1943 генерал-майор береговой службы, с июля 1944 генерал-лейтенант береговой службы) П. А. Гладков; отдела «С.» Народного комиссариата внутренних дел СССР — полковник госбезопасности (с мая 1943 комиссар госбезопасности) С. П. Юхимович. В ходе Великой Отечественной вой­ны 1941 – 1945 , по официальным данным, подразделениями «С.» было обезврежено свыше 30 тыс. агентов, ликвидированы сотни разведывательно-диверсионных групп противника. Летом 1943 контрразведчикам удалось перехватить сведения о развертывании крупных танковых сил врага в районе Орла, Курска и Белгорода и сорвать наступательную операцию «Цитадель». Отдельным видом деятельности «С.» стали «радиоигры» — сознательная передача германской стороне дезинформации через перевербованных немецких агентов. Сотрудники «С.» воевали не только в тылу, но и на передовой. За время вой­ны погибли свыше 6 тыс. из них, четверым посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Наделение органов «С.» чрезвычайными полномочиями иногда сопровождалось нарушениями законности, необоснованным привлечением военнослужащих к уголовной ответственности и вмешательством в военные вопросы, не относившиеся к компетенции «С.».

Лит .: Лубянка. Сталин и НКВД–НКГБ–ГУКР «Смерш», 1939 — март 1946. М., 2006; Смерш: исторические очерки и архивные документы. 3-е изд. М., 2015; Бондаренко А. Ю. Герои «СМЕРШ». М., 2020. С. Е. Лазарев.