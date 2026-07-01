СМЕНОВЕХОВСТВО

Течение в русской политической мысли 20-х гг. ХХ в.

В июле 1921 г. в Праге вышел сборник статей ряда деятелей эмиграции, бывших кадетов и октябристов (Н. Устрялов, Ю. Ключников, А. Бобрищев-Пушкин и др.) «Смена вех» — по замыслу – продолжение сборника «Вехи». Затем в Париже выпускалась одноименная газета. Если «Вехи» призывали интеллигенцию к примирению с консервативными властью и порядком, то «сменовеховцы» – к примирению с новой властью. «Сменовеховцы» рассчитывали на «термидор», возвращение страны к «нормальному пути развития». Как и во время Великой французской революции , большевизм будет эволюционировать от радикального революционного якобинства к военно-бюрократической бонапартистской диктатуре, опирающейся на «нормальные» буржуазные отношения и твердый правовой порядок. «Сменовеховцы» приветствовали такую перспективу, называя себя национал-большевиками и ожидая, что новый бонапартизм превратит Россию в сверхдержаву. Но для идей большевизма это было страшное предсказание «термидора», перерождения революции. Поэтому, несмотря на призывы «сменовеховцев» сотрудничать с большевиками ради интересов России, большевики враждебно оценивали это течение. Левая оппозиция подхватила идею «термидора», доказывая, что это перерождение началось, и «термидорианцами» являются правые большевики во главе с И. Сталиным и Н. Бухариным. Вернувшиеся в СССР сменовеховцы, в том числе Устрялов, подверглись репрессиям.

Исторические источники:

Устрялов Н.В. Национал-большевизм. М., 2003.

Автор статьи: Шубин А.В.