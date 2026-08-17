СМЕНХКАРА

Сменхкара — царь XVIII египетской династии (ок. 1338 — 1335 до н. э.); главная супруга Меритатон — старшая дочь Эхнатона и Нефертити. Немногочисленные памятники С., найденные в Ахетатоне и Фивах, не дают представления о его происхождении и правлении. Считается, что С. был соправителем Эхнатона и умер раньше него. Ранее С. отождествляли с соправителем Эхнатона — эфемерным Нефернефруатоном. По мнению ряда историков, мумия С. была найдена в позолоченном саркофаге в фиванской гробнице KV 55, согласно другой версии, это захоронение Эхнатона. В 2010 установлено прямое родство погребенного с царями Аменхетепом III и Тутанхамоном. Таким образом, не исключено, что С. был братом Эхнатона и отцом юного царя.

Лит. : Перепелкин Ю. Я. Кэйе и Семнех-ке-рэ. К исходу солнцепоклоннического переворота в Египте. М., 1979; Hawass Z. et al . Ancestry and Pathology in King Tutankhamun’s Fa­mily // Journal of American Medical Association. 2010. Vol. 303/7. P. 638–647; Большаков А. О. Мог ли Тутанхамон быть сыном Эхнатона? // Труды Государственного Эрмитажа. 2011. Т. 55. С. 31–36. С. В. Иванов.