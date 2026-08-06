СМЕЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

СМЕ́ЛОВ ИВА́Н ИВА́НОВИЧ (30.01.1884–?) – сын казака области войска Донского.

Образование

Окончил Урюпинское реальное училище, слушал лекции в Императорском инженерном училище ведомства путей сообщения, окончил Московское военное училище по 1-му разряду, Императорскую Николаевскую военную академию по 1 разряду с премией им. генерал-адъютанта Обручева за лучшую стратегическую задачу (1913).

Карьера

Унтер-офицер (с 02.09.1903). Младший портупей-юнкер (с 19.12.1903). Подпоручик (с 09.08.1904 со ст. с 10.08.1903). Поручик (с 01.10.1907 со ст. с 10.08.1907). Штабс-капитан (с 01.10.1911 со ст. с 10.08.1911). Капитан (с 02.02.1915 со ст. с 10.08.1913). Подполковник (с 06.12.1916 со ст. с 15.08.1916). Полковник (приказ по войскам Сибирской армии 17.09.1918 со ст. с 15.02.1918). На службе с 26.08.1902 юнкером рядового звания. В 9-м саперном батальоне (с 10.09.1904). Обучающий в унтер-офицерском классе (18.09.1904–01.09.1906). Отправился на Дальний Восток (с 26.02.1905), перешел границу (03.04.1905). Прибыл в состав войск Приморской обл. (13.04.1905–23.04.1906). Участник Русско-японской войны. В походе на Дальний Восток (26.02.1905–28.06.1906). В командировке в составе полуроты 2-й роты в урочище Славянка (26.04–13.05.1905). В Раздолинском отряде (с 13.06.1905). На работах по укреплению запасной позиции (21.05–13.06.1905). На работах по укреплению позиции на Лохматой горе (13–20.06.1905). В отдельной командировке со взводом 2-й роты в крепости Николаевск и заливе Де-Кастри (22.06–19.09.1905). Обучающий в 1-м саперном классе 1-го отделения (01.09.1906–10.04.1907). Поступил в Николаевскую академию Генерального штаба (1908). Отчислен со старшего курса академии в часть как получивший неудовлетворительный балл (05.05.1910). Прибыл в часть (25.05.1910). Обучающий в 1-м отделении саперного класса (17.08–15.10.1910). Поступил в старший класс академии (1911). Причислен к Генеральному штабу (18.05.1913) и откомандирован к штабу Московского военного округа. Прибыл (01.07.1913). В полевой поездке офицеров Генерального штаба Московского военного округа в Брест (15.07–02.08.1913). В Любуцком лагере для участия в комиссии по производству экзамена сверхсрочнослужащим нижним чинам на чин прапорщика запаса (04–06.08.1913). На подвижных сборах 1-й гренадерской дивизии (23.08–09.09.1913). Преподавал в Алексеевском военном училище. Цензовое командование ротой в 3-м гренадерском Перновском полку (с 02.04.1914), командующий 10-й ротой. В особой командировке (02–08.06.1914). В командировке для рекогносцировки подвижных сборов (19–24.06.1914). Командирован в штаб 1-й гренадерской дивизии на должность старшего адъютанта 53-й пехотной дивизии согласно мобилизационного расписания (17.07.1914).

В Первой мировой войне

Участник Первой мировой войны. Обер-офицер Генерального штаба для поручений штаба Гренадерского корпуса (с 17.07.1914). Отправился на театр военных действий (25.07.1914), прибыл (01.08.1914). Перешел австрийскую границу (03.09.1914), обратно перешел границу (05.09.1914). Командирован в Москву (18.01–02.02.1915). Обер-офицер при штабе Гренадерского корпуса с переводом в Генеральный штаб (с 02.02.1915). Командирован в распоряжение генерала Шварца (18–24.02.1915). Начальник кадровой команды разведчиков при штабе Гренадерского корпуса с правами ротного командира (с 15.01.1915). Командирован с командой для обучения Польского легиона (14–25.03.1915). Ст. адъютант штаба 1-й гренадерской дивизии (с 10.09.1915, прибыл 23.10.1915). Вр.и.д. начальника штаба дивизии (01–17.11.1915; 28.01–05.02.1916). Вр.и.д. помощника ст. адъютанта отдела генерал-квартирмейстера штаба 4-й армии (с 09.02.1916), прибыл и назначен в разведывательное отделение (14.02.1916). Командирован в штаб V армейского корпуса (19.02–02.04.1916). Помощник старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстера штаба 4-й армии (29.02.1916), помощник старшего адъютанта общего отделения (с 26.05.1916), и.д. помощника старшего адъютанта оперативного отделения (штаб-офицерская должность, с 28.06.1916, утв. 26.07.1916), вр.и.д. старшего адъютанта оперативного отделения (14–23.07.1916), вр.и.д. старшего адъютанта общего отделения (02–23.10.1916). В командировке на повторительных курсах прапорщиков армии при штабе 4-й армии (08–22.11.1916). И.д. штаб-офицера для поручений при отделе генерал-квартирмейстера штаба 4-й армии (с 19.11.1916), утв. (Высочайший приказ 30.01.1917). Перешел границу Румынии (03.12.1916). В командировке в штабе Румынской армии для связи со штабом 4-й русской армии (08.12.1916–02.01.1917). Зав. обучающимися в Императорской Николаевской военной академии офицерами (Высочайший приказ 11.02.1917). Штатный преподаватель военных наук Николаевской военной академии с оставлением в должности штаб-офицера, заведующего обучающимися в академии (ПАФ 10.05.1917). Вр.и.д. правителя дел (с 12.10.1917). Правитель дел академии с оставлением в должности штатного преподавателя (с 15.11.1917).

Во времена советской власти

Отчислен от должности правителя дел (18.09.1918). Допущен к исполнению должности начальника штаба Сводного казачьего корпуса (11.04.1919), отправился к месту службы (28.04.1919). Попал в плен. Арестован Особым отделом ВЧК (на 10–11.1920, на 12.04.1921 в концлагере). Состоял в распоряжении штаба 5-й армии, исключен из списков РККА (приказ РВС СССР по личному составу армии № 338. 14.10.1924).

Семья

Супруга - вдова генерал-майора Ивана Зимина Александра Ивановна (25.06.1879). Удочерил детей супруги – Наталью (09.02.1897), Александру (30.03.1898). Дочь Вера (26.11.1914).