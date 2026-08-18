СЛЮСАРЕНКО ЗАХАР КАРПОВИЧ

Генерал-лейтенант танковых войск, участник польского похода и Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 3 (по новому стилю — 16) сентября 1907 года в городе Змиёве (ныне — Харьковская область Украины). После окончания шести классов школы батрачил по найму, затем трудился на стекольном заводе. В 1932 году окончил Высшую школу профсоюзного движения. В июне 1932 года призван в РККА . В 1934 году окончил Орловскую БТШ, после чего служил в различных танковых частях. Участвовал в польском походе 1939 года.

Великая Отечественная война

Начало войны встретил командиром танкового батальона в городе Золочёве Львовской области Украинской ССР. Участвовал в одном из крупнейших танковых сражений всей Второй Мировой войны — битве под Бродами. Дважды оказывался в окружении, но оба раза прорывался к своим.

В сентябре 1941 назначен командиром батальона 133-го танкового полка, оснащённого танками «Т-34». 16 октября 1941 года в стремительной танковой атаке под населённым пунктом Верхнее Жданово только экипаж Слюсаренко уничтожил взвод вражеской пехоты. 7-8 ноября 1941 года в районе Тёплое-Хомутово-Марино батальон под его командованием уничтожил до батальона пехоты, 11 миномётов, 4 противотанковых орудия, 1 радиостанцию. Враг в панике бежал с занимаемых позиций, бросив 40 повозок с боеприпасами, 30 лошадей, 2 орудия. За это Слюсаренко получил свою первую награду — орден Ленина.

В мае 1942 года стал заместителем командира 168-й танковой бригады. Во время боёв всегда находился в действующих частях, в сложнейшей обстановке помогая командиру бригады управлять подчинёнными соединения, точно и в срок реализуя боевые приказы. Лично руководил нанесением эффективных ударов по противнику. Только в июньско-июльских боях 1942 года части бригады уничтожили 134 танка, 8 самолётов, более 3,5 тысяч солдат и офицеров, 54 орудия, 105 грузовых автомашин, 2 мотоцикла, 15 миномётов, 5 бронемашин. За это Слюсаренко был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени.

С октября 1942 года командовал 49-м отдельным гвардейским танковым полком прорыва, с февраля 1944 года — 56-й гвардейской танковой бригадой. Возглавляемая им бригада особенно успешно проявила себя во время освобождения Западной Украины и освобождения Польши. В период с 14 июля по 21 августа 1944 года она прошла с боями значительное расстояние, нанеся врагу огромные потери. Здесь наиболее полно раскрылись способности Слюсаренко как тактически грамотного и инициативного командира. Благодаря его умелому руководству бригада, развивая наступление, своевременно вышла к Висле, форсировала её и приняла активное участие в расширении плацдарма на её западном берегу. Умелым ночным манёвром с юго-запада танкисты атаковали местечко Сташув и обеспечили его захват, а затем штурмом взяли местечко Шидлув, после чего удерживали его до подхода основных сил. Действуя совместно с двумя другими танковыми бригадами, Слюсаренко организовал наступление к востоку от города Опатува, освободив населённые пункты Гультаика и Герчице. Противник попытался остановить продвижение бригады, бросив на участок прорыва значительные силы пехоты, танков и авиации. На протяжении четырёх дней шли ожесточённые бои, но врагу не удалось отбросить танкистов и соединиться с окружённой Сандомирской группировкой. За эти заслуги Слюсаренко был удостоен звания Героя Советского Союза.

12 января 1945 года бригада Слюсаренко начала наступление к западу от города Сандомира. Форсировав реку Ниду, танкисты к исходу второго дня боёв овладели крупным населённым пунктом, узлом шоссейных дорог — городом Окса. Стремительным броском танкисты вышли к реке Пилице, захватили переправу и отбросили врага с противоположного берега. Бригада Слюсаренко в числе первых пересекла польско-германскую границу и совместно с другими частями овладела первым немецким городом Нитшеном. Во время боёв на улицах Нитшена комбриг был тяжело ранен — это стало уже шестым его ранением за время войны. За исключительный успех бригады во время Висло-Одерской операции он получил орден Суворова 2-й степени.

Вернувшись в строй, Слюсаренко принял участие в Берлинской операции и броске на Прагу. 16-30 апреля 1945 года в непрерывных ожесточённых боях за германскую столицу танкисты прорвались сквозь мощную немецкую оборону. Враг потерял около 650 солдат и офицеров, 48 танков и множество другой техники, были захвачены много пленных и большие трофеи. За это Слюсаренко во второй раз получил высшую степень отличия СССР.

Послевоенная жизнь

Продолжал службу в танковых войсках. В 1949 году окончил КУОС при ВАБиМВ, в 1957 году — ВАК при ВВА им. К. Е. Ворошилова. В августе 1965 года вышел в отставку. Жил в Киеве. Умер 6 апреля 1987 года.