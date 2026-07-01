СЛУЧАЙНОСТЬ В ИСТОРИИ

Случáйность в истóрии — феномен, рассматривающийся в контексте исторической необходимости как альтернатива или отклонение от сложившегося устойчивого порядка вещей, обозначаемого как закономерность. Историческая исследовательская парадигма традиционно опирается на принципы детерминизма, учитывающие, с одной стороны, предсказуемость событий исторических , а с другой — рациональную природу поступков человека, оставляя случайности мало места, однако признавая ее роль в историческом процессе.

С учетом представлений о природе случайности выделяются следующие ее варианты — стохастический/статистический, личностный/субъективный, событийный.

В теории вероятности случайность — это событие, имеющее мало шансов стать реальностью. Субъективный характер случайности основывается на понимании «свободы воли» участников исторического процесса, которые могут внести элемент неопределенности или неожиданности, связанный с принятием решений. Историческими случайностями называют также природные явления, влияющие на ход истории, — эпидемии, природные катастрофы (бури, извержения вулканов и землетрясения, разрушающие города и даже целые цивилизации); климатические отклонения и т. д. Случайность также можно определить как событие, появление которого невозможно предвидеть, а результаты сложно предсказать (А. В. Бочаров). Понятие С. в и. неоднократно выступало объектом исследования в работах философов, историков, социо­логов. В контексте детерминизма и фатализма случайностей в мире нет. Революция в естествознании в конце XIX

Понятие С. в и. неоднократно выступало объектом исследования в работах философов, историков, социо­логов. В контексте детерминизма и фатализма случайностей в мире нет. Революция в естествознании в конце XIX — начале XX в. способствовала утверждению представлений о стохастических или статистических закономерностях, которые носят вероятностный характер. Роль случайных событий в историческом процессе и механизмы их влияния раскрывает теория самоорганизации открытых систем (см. Синергетический подход в историческом познании ), в контексте которой эволюция открытой системы понимается как последовательность длительных периодов относительно стабильного состояния, которые прерываются короткими периодами хаоса, после чего происходит переход к следующему устойчивому состоянию (аттрактору). Выбор аттрактора определяется флуктуациями в точке бифуркации. В состоянии стабильности развитие системы предсказуемо, характеризуется линейностью и определяется устойчивыми повторяющимися связями между явлениями, подчиняясь историческим закономерностям. В состоянии хаоса (точке бифуркации) система ведет себя нелинейно и непредсказуемо. В этот момент она становится чувствительной к случайностям. Возможные влияния получили название «флуктуация» (от лат. fluctuatio — «колебание»), они определяют «карту возможностей» данной системы в стадии хаоса. Какая из флуктуаций станет толчком к дальнейшему изменению системы, предсказать заранее невозможно.

Концептуальное влияние синергетики на исторические исследования прослеживается в росте интереса исследователей к вариативности путей эволюции и проблемам альтернативной истории.

Лит .: Гуревич А. Я. Общий закон и конкретная закономерность истории // Вопросы истории. 1965. № 8. С. 14–30; Пригожин И. Р., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. М., 1986; Могильницкий Б. Г. Введение в методологию истории. М., 1989; Шуков В. А., Хон Г. Н. Оправдание случайности. М., 1990; Бочаров А. В. Историографические и методологические аспекты использования понятия «случайность» в изучении исторических альтернатив // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 297. С. 111–120. Л. Н. Мазур.