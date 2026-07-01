СЛОВО О ЗАКОНЕ И БЛАГОДАТИ

Торжественная речь митрополита Илариона, датируемая серединой XI в., памятник древнерусской литературы.

История создания и датировка

О жизни митрополита Илариона известно немногое. «Повесть временных лет» сообщает об избрании его в этот сан при князе Ярославе Мудром (1015-1054) собором епископов, а также о том, что в 1055 г. на киевском престоле сидел уже другой митрополит Ефрем. Иларион стал первым русским по происхождению митрополитом киевским, этот факт, а также его поставление местным собором, а не Константинопольским патриархом (хотя со временем последний признал Илариона), может говорить о конфликте между Ярославом и патриархом, а, более того, и об усилении Древнерусского государства.

Само «Слово», сохранившееся в нескольких десятках списков XV-XVI вв., вероятнее всего, было создано не ранее 1037 г., когда Ярославом были заложены Софийский собор и Благовещенская церковь в Киеве, о чем упоминается в произведении. Другой крайней точкой являются 1050-е гг. – в своей речи Иларион обращается к супруге князя Ингигерде (Ирине), умершей по одной версии в 1050 г., по другой – в 1056-м.

Содержание и значение

Темой «Слова» Илариона стало рассуждение о «законе» и «благодати». По мысли автора, закон, который был дан богоизбранному народу иудеев и определял всю их жизнь, потерял силу и необходимость с пришествием в мир благодати через Иисуса Христа. Тем самым митрополит противопоставлял Ветхий Завет всей Библии в целом, включавшей и Новый Завет. Он образно уподоблял иудаизм одного конкретного народа старшему сыну Авраама Измаилу, а христианство, распространяемому по всей земле, - Исааку. Он не соглашался с идеей богоизбранности одного народа или государства, утверждая по сути равенство народов, которые через Евангелие и крещение были спасены Богом.

Прославляя благодатное христианство, Иларион подробно излагает сущность православия, это было понятно, учитывая, что страна крестилась совсем недавно – в конце Х в. Много внимание он уделяет богочеловеческой природе Христа.

Далее митрополит говорит о самой Руси и принятии ею христианства. Однако хвалит Иларион не только крестителя Владимира, но и бывших до него языческих князей – Игоря и Святослава, отмечая их храбрость и силу тогдашней Руси. Достаточный авторитет и самостоятельность последней митрополит отмечает, говоря и о деяниях равноапостольного князя Владимира. Он подчеркивает, что тот обратился в веру не под политическим влиянием Византии, а свободно приняв благодать и по собственной воле крестив свой народ. Тем самым Иларион утверждает мысль об определенной независимости Руси от Константинополя, о ее равноправии с Византией и другими народами. Эта идея отражала реалии Руси времен Ярослава, благодаря которому Древнерусское государство приобрело больший вес и авторитет на международной арене. О том же свидетельствует и факт поставления русского, а не греческого митрополита в Киеве, самого автора «Слова». Примечательно, что в «Слове» впервые употребляются такие понятия, как русская земля и русский народ, что также указывает на рост самосознания молодого народа.