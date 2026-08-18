СЛОВЕНИЯ

Словéния (Республика Словения) — государство на северо-западе Балканского п-ова, в юго-восточных предгорьях Альп. На юго-западе омывается Адриатическим морем (длина береговой линии 46,6 км). Граничит на севере с Австрией, на востоке с Венгрией, на юге и юго-востоке с Хорватией, на западе с Италией. Площадь — 20,3 тыс. кв. км. Численность населения — 2,086 млн человек (2022). Католики составляют 57,8 %, мусульмане — 2,4 %, православные — 2,3 %, протестанты — 0,8 %. Словенцы — 83,1 % населения. Столица — Любляна . Официальный язык — словенский. Административно-территориальное деление: 212 муниципальных образований, объединенных в 12 регий (статистических регионов), не имеющих административных функций, и два макрорегиона (Восточная и Западная С.) для осуществления региональной политики ЕС. Крупнейшие города: Марибор, Нова-Горица, Крань, Копер, Ново-Место, Целе.

Славяне заселяли территорию современной С. с конца VI в., находились под властью аваров , вместе с которыми совершали военные походы на соседние земли. В конце VII в. эти территории получили название Земля славян (Sclavorum provincia). Жили славяне общинами — задругами, занимались земледелием, разводили скот. Захваченные в походах пленные становились рабами. Складывающаяся племенная система сопровождалась враждой и кровной местью. Начало государственности и связано с появлением института племенных вождей — князей. К середине VII в. сложилось государственное образование Вендская марка во главе с князем Валуком, входящее в племенной союз Само . После его распада в конце VII в. в источниках упоминается государственное образование Карантания , в которое наряду с местным населением вошли племена дулебов, мораван, хорватов. Его столицей был Краньски град, находившийся в районе современного австрийского г. Клагенфурт, где, по преданию, в XII–XIV вв. короновались правители края. Дружину князя составляли косезы — привилегированная знать в среде свободных земледельцев. В 745 Карантания попала в зависимость от герцога Баварии , который обеспечивал ей защиту от усилившейся агрессии аваров. В это время миссионеры Зальцбургского епископства начали христианизировать местное население, используя славянский язык. Об этом свидетельствуют так называемые Фрейзингенские отрывки (конец IX — X в.), записанные латинскими буквами переводы молитв на славянский язык. Распространению христианства способствовал крестившийся в Баварии карантанский князь Хотимир (752–769). После его смерти начались антихристианские восстания, и только в конце VIII в. население окончательного приняло христианство. В 788 Карантания, находившаяся под управлением славянских князей, вместе со всем Баварским герцогством была подчинена империи Карла I Великого . Карантанские князья приняли участие в борьбе Людевита Посавского против франков (820), которая закончилась их поражением, Карантания и Карниола потеряли самоуправление, а славянская знать была истреблена. Словенские земли вошли в состав разных марок-графств — Карантании, Нижней Паннонии , Истры, графства на Саве и Фриульской. Некоторую самостоятельность сохранила Паннония, этнический состав которой был пестрым, включал даже аваров. Южная Паннония вошла в состав Великой Моравии , после ее распада Паннонское княжество в 847 было подчинено франками, и все словенские земли оказались в одном государстве — Восточнофранкском королевстве (с 919 — Тевтонское), с 962 — в Священной Римской империи. В 976 император создал герцогство Великая Карантания, объединившее большую часть населенных словенцами земель. После его распада в конце XI в. стали складываться территориально-политические единицы — Каринтия (ядро бывшей Карантании), Крайна (Краньская и часть Савинской марки), Штирия (Карантанская, Подравская и часть Савинской марки), Истрия и Горица, отделившаяся позже от Фриульской марки. В XI–XIII вв. шла активная немецкая колонизация словенских земель. В 1273 германский император Рудольф I Габсбург одержал победу над чешским королем Пржемыслом II, владевшим в этот период Австрией, Штирией, Каринтией и Крайной. C XIII в. большая часть словенских земель находилась в составе империи Габсбургов . После гибели графа Цельского в 1456 Габсбурги получили также Штирию, Каринтию и Крайну.

С. в монархии Габсбургов. В начале XV — XVI в. на словенские земли совершали набеги турки, для противостояния им создавалось крестьянское ополчение, были введены дополнительные налоги на военные нужды. Недовольные новыми налогами крестьяне поднялись на восстание в 1476. После битвы при Мохаче в 1526 и присоединения Венгрии и Прекмурья (Прекмурье, область к югу от р. Мура; ныне северо-восточная часть С.) почти все словенские земли вошли в состав габсбургской провинции Внутренняя Австрия. Небольшая часть Сев.-Зап. Истрии (Венецианская С.) до 1797 оставалась под властью Венецианской республики.

В 1520–1570-е на словенских землях прошла Реформация , адептом и идеологом которой был священник П. Трубар (1508–1583), со сподвижниками издавший около 50 книг на словенском языке, в том числе и перевод Библии (1584). Вскоре началась Контрреформация, в 1598 Фердинанд II Габсбург издал постановление об изгнании протестантских проповедников из Внутренней Австрии, а в начале XVII в. всем протестантам-горожанам и дворянам было предложено покинуть страну или перейти в католичество. Активную роль в уничтожении протестантской литературы и церквей играли иезуиты. Протестантизм был истреблен на словенских землях, но оставил заметный след в формировании словенской литературы и национального самосознания. В XVII в. словенские земли пришли в упадок (изменение торговых путей, отток иностранного капитала, эмиграция состоятельных протестантов).

В ходе реформ Марии-Терезии и Иоси­фа II Каринтия и Крайна получили локальные правительства, возглавлявшиеся назначаемыми из Вены чиновниками (1747), новая административная система распространилась и на другие словенские территории, где были сформированы губернии, в свою очередь делившиеся на округа. Эти меры должны были препятствовать произволу помещиков и способствовать эффективному сбору налогов с крестьян. Крестьяне теперь имели право обращаться с жалобами на своих господ в специальные суды, разрешающие подобные споры. В 1778 в Штирии и Каринтии, а в 1782 в Крайне была регламентирована барщина, ограниченная 3 или 4 днями в неделю в зависимости от величины надела; крестьяне, не имевшие надела, должны были отработать 12 дней в году а с 1785 барщинную повинность стало можно оплатить деньгами, крестьяне получили преимущественное право выкупа своих земельных наделов. В 1782 отменена личная зависимость крестьян. Для словенских земель было характерно пчеловодство и виноградарство. В середине XVIII в. формируются сельскохозяйственные общества, пропагандировавшие передовые способы ведения сельского хозяйства и новые культуры — кукурузу, картофель. Развивались бумажные, текстильные и стекольные мануфактуры, а также добыча руды (месторождение в Идрии), производство железа и стали. Были также ликвидированы таможенные границы в Цислейтании, внешняя торговля осуществлялась через порт Триест (с 1719 порто-франко). Росло городское население Любляны, Триеста, Горицы и Целоваца.

После упразднения ордена иезуитов (1773) и проведения школьной реформы на словенских землях было открыто 140 начальных школ, 8 средних школ и 4 гимназии. Начальное образование стало обязательным и конт­ролировалось специальной комиссией. Преподавание в начальных школах велось на словенском языке, в средних — преимущественно на немецком языке, что позволяло словенцам интегрироваться в общеимперскую систему образования и формировать национальную интеллигенцию. Монах-августинец М. Похлин составил словенско-латинско-немецкий словарь, опубликовал в 1768 на немецком языке «Краинскую грамматику». Наиболее яркими представителями словенской культуры 2-й половины XVIII в. были Б. Кумердей, А. Т. Линхарт и В. Водник, входившие в научно-просветительский кружок мецената барона З. Цойса. Линхарт издал в 1788–1791 двухтомный «Опыт истории Крайны и других южнославянских земель Австрии», положивший начало словенской историографической школе, рассматривающей словенцев разных областей как единый народ. В. Водник был редактором первой словенской газеты «Люблянске новице», выпустил и первый справочник-календарь для словенских крестьян с советами по ведению сельского хозяйства, а также учебник грамматики словенского языка. Развивалась также словенская архитектура (Г. Мачек) и живопись (Ф. Кавчич).

На территории Австрийской империи в начале XIX в. проживало около 1 млн словенцев, но лишь в Крайне они были большинством — 92 %; в Штирии и Каринтии словенцы составляли приблизительно 1/3 населения, а австрийские немцы — 2/3. В Истрии словенцев было около 14 %, в Триесте — 31 %.

Образованные Наполеоном в 1809 Иллирийские провинции со столицей в Лайбахе (Любляне) включали и словенские земли. Проведенные преобразования — введение гражданского кодекса, секуляризация образования, освобождение кметов — оказали большое влияние на рост словенского национального самосознания. Важным стимулом для развития национального языка были признание так называемого «иллирского языка» официальным языком провинций и издание на нем газет, книг и учебников. В разработке грамматики «иллирского языка» принимал участие В. Водник, возглавивший все учебные заведения провинций.

В 1-й половине XIX в. в С. произошла промышленная революция, в 1846 началось железнодорожное строительство, развивалась текстильная промышленность. Словенцы, не имевшие своего национального дворянства, преимущественно были крестьянами, которые арендовали землю у помещика и помимо выплаты ренты (денежной и натуральной) должны были еще отрабатывать барщину и выплачивать церковную десятину. Лишь после очередного крестьянского восстания в 1846 все существующие повинности крестьян были заменены денежной выплатой. Самой популярной сельскохозяйственной культурой в С. к 1844 был картофель.

У словенцев в XVIII в. раньше, чем у других южнославянских народов, начала формироваться национальная буржуазия. Свой первоначальный капитал она создавала благодаря откупам и скупке земли у разорившихся помещиков. В промышленности и торговле царила немецкая буржуазия. Базой капиталистической промышленности стали стекольные и бумажные мануфактуры, горные и металлургические предприятия. Начал формироваться словенский рабочий класс. Население городов в национальном плане было смешанным, лишь в Триесте и Любляне словенцы составляли большинство. Ремесленные мастерские имели давние традиции, и их продукция — зеркала, фурнитура, обувь, кожаные изделия — пользовалась спросом в Австрийской империи и за ее пределами.

Абсолютное большинство населения были католиками, и церковь в жизни словенцев играла исключительно важную роль, являясь одним из крупнейших землевладельцев. Священники были словенцами по происхождению или хорошо знали словенский язык, чему способствовало преподавание на словенском языке в Люблянской семинарии. Из числа духовенства вышла основная часть деятелей словенского просвещения и культуры, его представители стали ядром национальной элиты. Тесно связанные с государственной администрацией, они во многом определили и характер словенского национального Возрождения как преимущественно культурно-просветительного, а не политического движения.

До революции 1848 словенское национальное движение шло в основном в русле иллиризма , в свою очередь находившегося под сильным влиянием чешской национальной идеологии и идеи славянской взаимности. Близким соратником и помощником Л. Гая был выдающийся словенский поэт С. Враз (1810–1851), писавший на хорватском языке. Термин «Словения» начал использоваться словенскими интеллектуалами лишь накануне революции 1848, до этого они самоидентифицировались как «каринтийцы», «штирийцы», «краинцы», и их краевой сепаратизм замедлял процесс интеграции словенской нации. Революция 1848–1849 явилась стимулом для выработки общесловенской национальной программы «Объединенная С.», разработанной в апреле 1848 группой во главе с М. Маяром и предлагавшей объединение всех территорий, населенных словенцами, в одну автономную административную единицу в рамках Австрийской империи, создание представительного органа (дежельный збор) и введение словенского языка в обучении и в администрации. Программа стала знаменем национальной мысли до распада Австро-Венгрии в 1918. Словенская делегация приняла участие в работе Славянского съезда в Праге (июнь 1848), поддержав идею федерализации Австрийской империи.

Преобразования периода неоабсолютизма и конституционных реформ 1860-х, освобождение крестьян от повинностей способствовали вы­свобождению рабочих рук, прежде всего для развивающейся горнодобывающей промышленности С. Словенские земли становятся важным источником топливно-сырьевых ресурсов, а города Любляна, Марибор, Целе — индустриальными центрами. В Триесте активно развиваются транзитная торговля, промышленность и судостроение. Словенская буржуазия по-прежнему оставалась в тени австро-немецкой, но уже к началу XX в. на базе густой сети словенских сберегательных касс складывается национальный банковский капитал. В 1900 создается Люблянский кредитный банк. Изменяется и социальная структура, процент сельского населения снижается с 83 % (1857) до 73 % в конце XIX в. Рабочий класс на рубеже веков насчитывал около 80 тыс. человек.

В 1860-е, после принятия Октябрьского диплома (1860) и Февральского патента (1861), согласно которым вводилась свобода печати и создания обществ, устанавливалась куриальная избирательная система, были объявлены выборы в рейхсрат и провинциальные собрания, начался новый этап и в развитии словенского национального движения; оно становилось массовым. Словенцы были представлены в ландтагах Каринтии, Крайны, Штирии, Горицы, Истрии. Однако из-за особенностей избирательной системы в них преобладали немецкие депутаты. В этот период у словенцев появилась новая программа национальной интеграции — «Внутренняя Австрия» (1865), ее автор каринтийский священник А. Эйншпилер заявлял, что «словенец всегда будет католиком, словенцем и австрийцем». Проект воссоздания средневековой провинции Внутренняя Австрия не получил широкой поддержки, прежде всего потому, что границы Внутренней Австрии не совпадали с границами проживания словенцев.

После принятия конституции Австро-Венгрии (1867) активизировалась работа местных ландтагов и вновь актуальной стала программа «Объединенная С.». В это время начинают складываться первые политические группировки — либералов и консерваторов («младословенцы» и «старословенцы»). Центром национального единения стала Крайна, где словенцы составляли большинство. Продолжала развиваться и югославянская идея триалистического переустройства империи с выделением югославянской единицы. На югославянском съезде в Любляне в 1870 принята резолюция об общности интересов южных славян Австро-Венгрии.

В 1892 оформилась консервативно-клерикальная Католическая народная партия (в 1905 переименована в Словенскую народную партию, а в 1912 — в Хорвато-словенскую партию права), что было связано с ростом и укреплением клерикальных тенденций в словенской общественной жизни. Большое значение для выработки программ словенских клерикальных кругов имела энциклика папы Льва XIII Rerum novarum (1891). Характерной чертой словенского национального движения являлась ведущая роль церкви и священников, которые шли в авангарде национальных сил. Под эгидой церкви и Католической партии получил популярность христианский социализм, который возглавил член Католической народной партии священник и профессор богословия Я. Крек (1865–1917). В своих публицистических работах он обличал капиталистическую эксплуатацию и видел решение этой проблемы в создании крестьянских и рабочих кооперативов. Практическая деятельность Я. Крека и его сподвижников привела к созданию кредитных касс для помощи рабочим и крестьянам, организации 460 сельскохозяйственных и торгово-промышленных ко­оперативов (задруг), объединившихся в 1903 в единый союз. Активно действовали христианские социалисты и среди рабочих. Уже в 1894 они создали «Словенское католическое рабочее общество» в Любляне, объявив его целью улучшение материального и духовного положения рабочих. В 1909 созданные ими профсоюзные организации объединились в Югославянский профессиональный союз. Христианские социалисты действовали в рамках Католической народной партии и тем самым способствовали ее популярности.

В 1894 образована либеральная Народная прогрессивная партия, которую возглавили И. Хрибар и И. Тавчар. Они разработали программу борьбы за автономию словенских земель, партия объединяла в основном либеральную словенскую буржуазию и вела работу только среди городского электората. Ее попытка создать свои рабочие организации, альтернативные христианско-социальным и социал-демократическим профсоюзам, оказалась неудачной. Несмотря на все усилия, либералы так и не сумели победить консерваторов и клерикалов в политической борьбе.

В 1896 в С. была создана Югославянская социал-демократическая партия (ЮСДП), являвшаяся составной частью Социал-демократической партии Австрии (СДПА). Она выступала против клерикализма и требовала секуляризации образования. Лидер партии Э. Кристан на съезде СДПА в Брно в 1899 отстаивал программу культурно-национальной автономии С.

Против клерикализма и либерализма активно выступали и словенские реалисты — последователи идей известного чешского политика Т. Г. Масарика , теория «малых дел» которого была чрезвычайно популярна среди славянской молодежи. Объединившиеся вокруг журнала «Наши записки» в 1909–1914 молодые интеллектуалы, получившие образование в Праге, выступали за социальные реформы, за широкую просветительскую работу, выступая против социалистического революционного преобразования общества.

Последнее десятилетие XIX в. и начало XX в. характеризуются усилением националистических тенденций и ростом настроений национальной нетерпимости. На словенских землях росло немецкое население, а словенское убывало, поскольку свыше 100 тыс. обедневших словенских крестьян эмигрировали за океан. Германизация коснулась и системы просвещения. На словенских землях, в первую очередь в Каринтии, начинается открытое противостояние немцев и словенцев в общественно-политической и экономической сферах. Шовинистически настроенная часть немецкого населения участвует в погромах словенских культурных учреждений, редакций словенских газет, в ответ в 1908 про­шли манифестации словенцев, сопровождавшиеся разгромом немецких лавок. Накануне Первой мировой вой­ны тайная молодежная организация словенцев «Возрождение» выступала с антиавстрийскими лозунгами и была связана с боснийской подпольной организацией «Молодая Босния».

В годы Первой мировой вой­ны на словенских землях в австро-венгерскую армию было мобилизовано около 30 тыс. человек, часть из них воевала на Восточном фронте. Попавшие в русский плен солдаты и офицеры продолжили вой­ну на стороне Антанты в югославянском Добровольческом корпусе, сформированном в России. Словенские политические партии разделились по вопросу об отношении к вой­не. Народная партия во главе с И. Шуштершичем и Национально-прогрессивная партия И. Тавчара выступили на стороне австро-венгерского правительства. Словенские политические лидеры в эмиграции вошли в созданный в Лондоне Югославянский комитет, объединивший оппозиционных лидеров Боснии и Герцеговины, Хорватии, Далмации и Словении. Программа Югославянского комитета предусматривала создание федеративного югославянского государства на основе объединения земель южных славян Австро-Венгрии с Сербией на началах широкой автономии.

Иная программа была у Югославянского клуба, объединившего лояльных правительству словенских, хорватских и сербских депутатов югославянских областей Цислейтании. От имени клуба 30 мая 1917 в рейхс­рате выступил лидер словенских клерикалов А. Корошец. Майская декларация предлагала объединить все югославянские территории империи Габсбургов в самостоятельную единицу, на основе триализма. Декларацию поддержали Шуштершич и Тавчар. В ответ представители Югославянского комитета подписали на о. Корфу с находящимся там сербским правительством декларацию о послевоенном создании единого государства — Королевства сербов, хорватов и словенцев во главе с династией Карагеоргиевичей , включающее югославянские территории Австро-Венгрии, Сербию и Черногорию.

С. в составе Югославии. 29 октября 1918 на австро-венгерских землях южных славян было создано Государство словенцев, хорватов и сербов (СХС) во главе с А. Корошецем. Не признанное международным сообществом государство просуществовало один месяц, и его лидеры обратились к сербскому королю Александру Карагеоргиевичу с просьбой об объединении. 1 декабря 1918 Государство СХС вошло в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (КСХС). По Сен-Жерменскому мирному договору 1919 не все словенские земли вошли в новое югославское государство. Свыше 300 тыс. словенцев проживали в Юлийской Крайне, отошедшей Италии, около 80 тыс. словенцев Южной Каринтии по итогам плебисцита 10 октября 1920 остались в составе Австрии.

В новом государстве словенцы получили некоторую автономию сначала в Мариборской и Люблянский областях, а с 1929 — в Дравской бановине Югославии . В экономическом плане словенские земли оказались наиболее развитыми, шло активное строительство железных дорог, ускорились темпы индустриализации. Определенная культурная автономия словенских земель способствовала росту образования и расцвету национального искусства. В 1919 был открыт Люблянский университет, в 1938 — Словенская академия наук. В Мариборе начал работать национальный театр. Словенские политические партии принимали активное участие в политической жизни страны. На выборах в народную скупщину в 1923 победила Словенская народная партия Антона Корошеца, выступавшая с критикой конституции 1921 и ратовавшая за большую самостоятельность Словении. В дальнейшем Корошец стал вполне лоялен и пошел на сближение с сербской Радикальной партией. В 1927–1928 он занимал пост премьер-министра, а в 1935–1938 — министра внутренних дел Югославии, выступал за сотрудничество с нацистской Германией и фашистской Италией. Коммунистическая партия Словении была создана в 1937 в составе Коммунистической партии Югославии, КПЮ (см. в ст. Союз коммунистов Югославии ).

После нападения Германии и ее союзников на Югославию словенские земли были разделены между ними. Большая часть отошла к Германии, словенские территории Междумурья и Прекмурья достались Венгрии, а Италия оккупировала Нижнюю и Внутреннюю Крайну. Был установлен жесткий оккупационный режим, началась массовая депортация населения из германской оккупационной зоны С. в Сербию и Независимое государство Хорватию (НДХ). Освободившиеся земли должны были занять переселенцы из Германии, вернувшиеся, по словам гитлеровской пропаганды, на «исконно немецкие земли». Гонениям подверглось и католическое духовенство С. 26 апреля 1941 был создан Освободительный фронт Словении (ОФС), объединивший представителей нескольких политических партий и деятелей культуры. 28 июля 1941 в его руководство вошли коммунисты Б. Кидрич и Э. Кардель . На территории С. развернулось партизанское движение, в 1943 объединившееся с Народно-освободительной армией Югославии (НОАЮ), представители ОФС вошли в состав Антифашистского вече народов Югославии (АВНОЮ). Высшим законодательным органом С. в 1944 было провозглашено Словенское народно-освободительное вече. Б. Кидрич стал первым премьер-министром С. в созданном 5 мая 1945 правительстве. Полностью территория С. была освобождена 15 мая 1945. Народная Республика С. в составе Федеративной Народной Республики Югославии (ФНРЮ) была провозглашена 29 ноября 1945. По Парижскому мирному договору 1947 с Италией, принадлежавшие ей после Первой мировой вой­ны Юлийская Крайна и часть Истрии отошли С. Стремление югославского руководства присоединить значительную часть южной Каринтии не нашло поддержки на Парижской мирной конференции (1949). ОФС как общественная организация действовал до 1953, после чего вошел в Социалистический союз трудового народа Югославии (СТНЮ).

В Социалистической Федеративной Республике Югославия (СФРЮ) словенская экономика переживала бурный рост. Республика лидировала в энергетике, перерабатывающей промышленности и машиностроении. В промышленном производстве доля С. составляла свыше 40 % от общего ВНП страны.

Словенская интеллектуальная оппозиция, сформировавшаяся в 1950–1960-х, выступала на страницах журналов «Ревия 57» и «Перспективы» с критикой методов строительства социализма в стране. В 1970-х — начале 1980-х усилилось давление режима на общество. В середине 1980-х Союз коммунистов Словении (СКС) во главе с М. Кучаном начал осуществлять постепенный переход к реформам. В 1987 после публикации в журнале «Новая Ревия» группой словенских интеллектуалов манифеста о необходимости демократизации и большей независимости С. начались массовые оппозиционные выступления — так называемая Словенская весна. В это же время усилился раскол между СКС и руководством страны. В знак своего несогласия с политикой сербского руководства 23 января 1990 словенская делегация покинула XIV съезд СКЮ. 8 апреля 1990 в республике прошли первые многопартийные парламентские выборы, на которых победила коалиционная Демократическая оппозиция Словении (ДЕМОС), набрав 54 % голосов. Президентом Республики стал М. Кучан. Правительство взяло курс на выход С. из СФРЮ. Результаты проведенного в республике 23 декабря 1990 референдума показали, что с этим решением согласны 88,5 % его участников.

Республика Словения в 1991–2023. Независимость С. была провозглашена 25 июня 1991. Попытка руководства СФРЮ противодействовать этому решению с применением вой­ск Югославской народной армии столкнулась с яростным сопротивлением словенских ополченцев. Так называемая Десятидневная вой­на закончилась перемирием 3 июля 1991. В декабре 1991 была принята Конституция нового государства, а в январе 1992 оно было признано государствами Европейского союза (ЕС) и другими странами. В мае 1992 С. стала членом ООН и ОБСЕ, а в 2004 вместе с девятью другими новыми членами вошла в ЕС. Реформированная армия С. с 2002 стала профессиональной. В 2004 С. вошла в блок НАТО, а в 2007 — в Шенгенскую зону. В 2005 Словенское руководство приняло новую экономическую стратегию, направленную на интеграцию в ЕС. Дипломатические отношения с Российской Федерацией были установлены 25 мая 1992. В 1996 создано общество Словения—Россия.

М. Кучан до декабря 1992 продолжал выполнять обязанности Президента уже независимой С. По окончании двухлетнего мандата 6 декабря 1992 на первых выборах президента С. как независимый кандидат он набрал 63,3 % голосов избирателей и находился на этом посту два президентских срока до 1 декабря 2002. На президентских выборах 2002 победил Я. Дрновшек, занимавший с 1990 по 2002 пост премьер-министра. С 2002 по 2007 президентом был Д. Тюрк, с 2007 по 2022 — Б. Пахор. В декабре 2022 впервые президентом Словении стала женщина — юрист Наташа Пирц Мусар, выдвигавшаяся как независимый, внепартийный кандидат.

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