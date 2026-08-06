СЛОНИМСКИЙ ЛЕОНИД ЗИНОВЬЕВИЧ

Русский экономист, политолог, социолог, юрист и публицист.

Семья и образование.

Сын 3. Я. Слонимского (1810-1904), математика и еврейского просветителя, изобретателя «числительной машины», получившей высокую оценку акад. В. Я. Буняковского и принесшей ему Демидовскую премию (1845); изобрел также «маленький снаряд для сложения и вычитания».

Учился сначала в варшавской, затем в житомирской гимназии; в 1872 г. кончил курс в Киевском университете по юридическому факультету.

Публицист и издатель.

В 1870–90-х публиковал книги по вопросам права, экономики и социологии, а также писал статьи на те же темы в различных русских и иностранных периодических изданиях.

С 1872 г. печатал статьи в "Судебном вестнике" и "Судебном журнале" Думашевского, позднее также в "Журнале гражданского и уголовного права"; в 1875—79 гг. вел политический отдел в газете "Русский мир" (при генерале Черняеве) и в последний год существования газеты заведовал ее редакциею вместе с Евгением Раппом.

С 1879 г. участвовал в журнале "Слово" до перехода его к А. А. Головачеву; заведовал политическим отделом в газете "Порядок" после В. Ф. Корша в 1881—82 гг.; с конца 1882 г. сделался постоянным сотрудником "Вестника Европы". Многочисленные статьи его в "Вестнике Европы" посвящены главным образом вопросам экономическим и общественно-политическим.

О поземельном и, в частности, крестьянском вопросе он читал также доклады в С.-Петербургском юридическом обществе в 1885 и в 1891—92 годах. Защищая общину, он оспаривал, однако, теории и выводы народников; восставал против односторонней промышленной и финансовой политики, направленной к искусственному обогащению капиталистов и предпринимателей в ущерб народному земледелию и рабочему классу; доказывал логическую несостоятельность доктрины Маркса и его последователей; много писал о денежной реформе (1895—97). Взгляды Л. З. Слонимского на денежное обращение в России оставляют двойственное впечатление. С одной стороны – темпераментная и аргументированная защита интересов мелких вкладчиков (сельского населения и земской интеллигенции) и критика по существу «аристократизма» первоначального замысла С. Ю. Витте и его команды (исключительная ориентация на международную конвертируемость российского рубля, на удовлетворение запросов банкиров и крупных промышленников с зарубежными операциями). Но, с другой стороны, вольная или невольная дань традиции, более чем полувековой – серебряный рубль как главный денежный инструмент в расчетах внутри страны. Эта двойственность позволяет нам идентифицировать обозревателя «Вестника Европы» как представителя консервативного либерализма.

Редактор.

Был редактором ряда периодических изданий. Вместе с профессором Д.А. Корсаковым редактировал издание полного собрания сочинений К.Д. Кавелина, законченное в 1900. С 1898 совместно с В.А. Фаусеком редактировал «Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона». Писал и о правовом статусе евреев, например, в статье «Взгляд на юридическое положение евреев в России и за границей» в «Еврейской библиотеке», т. 6 (1878), а также неоднократно касался еврейского вопроса в статьях на общие темы. В 1906 за комментарий к тексту Российской Конституции подвергся гонениям со стороны властей.

Сочинения: О великой лжи нашего времени: К.П. Победоносцев и князь В.П. Мещерский: Крит. этюд Л. Слонимского. – СПб., 1908; Экономическое учение Карла Маркса: (Das Kapital. Kritik der Politischen Oekonomie. B. I–III. 1867–94) / Изложение и крит. разбор Л. Слонимского. – СПб., 1898; Карл Маркс в русской литературе. – 1897; Учение Маркса в жизни и в литературе. – 1897; Умственное расстройство, его значение в праве гражданском и уголовном. – СПб., 1879; Капитализм в доктрине Маркса. – 1896; Маркс и его школа: Das Kapital. Kritik der Politischen Oekonome. Bd. I–III. 1867–1894. – 1896; Экономическая теория Маркса. – 1896; О поземельной собственности с точки зрения будущего гражданского уложения: Докл. действ. чл. Юрид. о-ва Л.З. Слонимского, чит. в Гражд. отд-нии О-ва, в заседаниях 26 янв. и 16 марта 1885 г. – СПб., [1885]; Основные вопросы политики. – СПб., 1889; Охрана крестьянского землевладения и необходимые законодательные реформы: Докл., чит. в Граждан. отд-нии Юрид. о-ва при С.-Петерб. ун-те, в заседаниях 15 марта и 5 апр. 1891 г. – СПб., 1891; Князь Бисмарк: Опыт характеристики. – СПб., 1908; О монархии. – СПб., 1907; Наполеон и самодержавие: Ист. этюд Л. Слонимского. – СПб., 1908.