СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МУЗЕЙ

Слободо-Туринский историко-краеведческий музей.

Его основателем был краевед, ветеран Великой Отечественной войны , учитель истории М.Д. Елисеев. Музей расположен в старинном особняке середины XIX века, в доме, где проживал купец Е.Г. Руднев.

За годы своего существования в фондах музея накопилось более 12 тысяч предметов. Эти предметы, хранят в себе историю земли Слободотуринской, рассказывая об интересных и памятных датах.

Экспозиция музея состоит из четырёх разделов: природы, археологии, этнографии , истории. Кроме этого, ежегодно в музее открываются новые выставки: выставки из частных коллекций, выставки, посвящённые датам российской и местной истории, привозные выставки.

Основными посетителями музея являются дети. Для работы с ними разработана культурно-образовательная программа «Музей и дети». Это программа охватывает большой временный период и включает обширную тематику.

Она рассказывает об удивительном мире музея, погружает детей в народный быт русских крестьян, в народную культуру. Помощниками во всём этом являются подлинные музейные предметы.

Иллюстрация:

Слободо-Туринский историко-краеведческий музей.