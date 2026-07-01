СЛОБОДО-ТУРИНСКИЙ МУЗЕЙ
Слободо-Туринский историко-краеведческий музей.
Его основателем был краевед, ветеран Великой Отечественной войны, учитель истории М.Д. Елисеев. Музей расположен в старинном особняке середины XIX века, в доме, где проживал купец Е.Г. Руднев.
За годы своего существования в фондах музея накопилось более 12 тысяч предметов. Эти предметы, хранят в себе историю земли Слободотуринской, рассказывая об интересных и памятных датах.
Экспозиция музея состоит из четырёх разделов: природы, археологии, этнографии, истории. Кроме этого, ежегодно в музее открываются новые выставки: выставки из частных коллекций, выставки, посвящённые датам российской и местной истории, привозные выставки.
Основными посетителями музея являются дети. Для работы с ними разработана культурно-образовательная программа «Музей и дети». Это программа охватывает большой временный период и включает обширную тематику.
Она рассказывает об удивительном мире музея, погружает детей в народный быт русских крестьян, в народную культуру. Помощниками во всём этом являются подлинные музейные предметы.
Иллюстрация:
Слободо-Туринский историко-краеведческий музей.