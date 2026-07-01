СЛАВЯНСКИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕСТВА

Цель организации

Общественные организации, созданные в различных городах России, ставившие своей целью помощь представителям славянским и православным народам. Средства для этих целей предполагалось собирать из добровольных пожертвований. Среди основных жертвователей были славянофилы А.С. Кошелев, А.С. Хомяков, Ю.Ф. Самарин и митрополит Московский Филарет (Дроздов).

Первое общество

Первое славянское благотворительное общество было основано в 1858 г. в Москве. Председателем Общества стал попечитель Московского учебного округа А.Н. Бахметьев. Спустя три года его сменил историк, журналист, публицист и издатель М.П. Погодин, а с 1875 г. и до закрытия московского отделения общества его председателем был И.С. Аксаков. Секретарем комитета был ведущий русский славист Н.А. Попов. Одной из наиболее выдающихся заслуг московского отделения Славянского благотворительного общества стало включение в церковный календарь дня памяти святых Кирилла и Мефодия. Московское отделение Славянского благотворительного общества прекратило свое существование в 1878 г., в связи с протестом председателя общества против итогов русско-турецкой войны 1877-1878 гг.

В 1867 г., после проведения Славянского съезда в Санкт-Петербурге, было принято решение об открытии петербургского отделения общества, которое состоялось год спустя. Одним из особенностей его работы стало учреждение при нем издательской комиссии. Первым председателем петербургского отделения стал славист А.Ф. Гильфердинг, с 1872 г. – член Совета министра народного просвещения И. П. Корнилов, а с 1876 г. писатель А. И. Васильчиков.

Петербургское славянское общество

В 1877 г. петербургское отделение было преобразовано в самостоятельное Петербургское славянское общество, просуществовавшее до 1921 г. Оно также занималось как книгоиздательством, так и сбором финансовых средств для представителей славянских народов, предоставляло стипендии на обучение. Кроме того, общество учредило две премии: имени Кирилла и Мефодия, и имени А.Ф. Гильфердинга. В разные годы его председателями были известные слависты В.И. Ламанский, А.И. Соболевский, историк К.Н. Бестужев-Рюмин, государственные деятели Н.П. Игнатьев, А.А. Нарышкин и П.П. Дурново, генерал и писатель П.Д. Паренсов. Благодаря стараниям Петербургского славянского общества в 1885 г. в России широко отмечалось 1000-летие кончины св. Мефодия, а три года спустя – 900-летие Крещения Руси.

Стараниями М.П. Погодина отделение Славянского благотворительного общества было основано в 1869 г. и в Киеве, его председателем стал епископ Чигиринский Порфирий (Успенский). На средства, собранные киевским обществом, формировались отряды добровольцев, участвовавших в войне Сербии с Турцией в 1876 г.

В 1870 г. отделение общества было основано в Одессе. Одним из учредителей одесского отделения был известный филолог-славист В.И. Григорович.

После революции 1917 г. и Гражданской войны деятельность славянских благотворительных обществ была прекращена.