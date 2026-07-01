СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Первое в России высшее учебное заведение, основанное в 1687 году. Оно предоставляло всесословное образование, сыграло большую роль в становлении и развитии светского среднего и высшего образования в России. Самый знаменитым учеником Академии был М.В. Ломоносов . Закрыта в 1814 году.

Первые московские школы

Школы, отрывавшиеся в Москве для подготовки образованных людей, стали предтечами Славяно-греко-латинской академии. В 1621 году в Немецкой слободе была открыта лютеранская школа, в которой латинскому и немецкому языкам учились и русские дети. В 1649 году на средства Ф.М. Ртищева была создана школа при Андреевском монастыре на Воробьевых горах. Здесь украинские монахи во главе с Епифанием Славинецким преподавали славянский, греческий и латинский языки, риторику и философию. В 1650 году Епифаний стал трудиться в школе при Чудовом монастыре, финансируемой из казны патриаршего двора. С 1665 года в школе при Заиконоспасском монастыре обучали подьячих Приказа тайных дел. Организатором и преподавателем этой школы был Симеон Полоцкий, в 1669 году его сменил его ученик Сильвестр Медведев.

«Латинствующие» и «грекофилы»

Симеон Полоцкий (1629-1680), выпускник Киево-Могилянской академии и инициатор создания Славяно-греко-латинской академии, приехал в Москву в 1664 году по приглашению Алексея Михайловича для преподавания наук царевичам. Поэт, переводчик, писатель, книгоиздатель и представитель «латинствующих», он выступал с идеей о том, что светские знания не противоречат истинной вере, отстаивал необходимость развития светского образования, приобщения к европейской культуре через изучение латинского языка. «Грекофилы», пользовавшиеся покровительством патриарха Иоакима, оспаривали позицию «латинствующих», отстаивали ориентацию исключительно на греческую православную культуру и богословское направление в образование. Примером такой школы стала открытая в 1681 году школа при Печатном дворе (Типографская) для изучения греческого языка. По оценке В.О. Ключевского , греческое влияние, проводившееся церковью, «направлялось к религиозно-нравственным целям», а идущее от государства западное влияние «призвано было первоначально для удовлетворения его материальных потребностей, но не удержалось в этой сфере, как держалось греческое в своей».

Славяно-греко-латинская академия

Созданные ранее школы подготовили условия для открытия в 1687 году в Заиконоспасском монастыре Славяно-греко-латинского училища (с 1701 года – Славяно-греко-латинская академия), которое явилось также неким компромиссом между «грекофилами» и «латинствующими». Инициаторами ее создания были Симеон Полоцкий и Сильвестр Медведев. Первыми учителями стали греческие монахи – братья Софроний и Иоаникий Лихуды , окончившие Падуанский университет. Их приглашение также было компромиссом между группировками «латинствующих» и «грекофилов». Проповедники и мыслители, они сначала обучали греческому языку, затем введя в свою программу и риторику. Но, не оправдав надежд «грекофилов», в 1694 году братья Лихуды были отстранены от преподавания в училище.

Первые ученики, 104 человека, были набраны из Богоявленской и Типографской школ. В 1689 году число обучающихся возросло до 182 человек. Руководствуясь всесословным принципом, учиться принимали всех желающих «всякого чина, сана и возраста». Обучение было бесплатным. Целый его курс составлял 12 лет и был разделен на 8 классов или «школ». В низших классах преподавали славянский и латинский языки, арифметику, историю, географию, катехизис. В дальнейшем изучали латинский язык, стихосложение, литературное сочинение, красноречие и богословие. Многих учеников посылали заграницу для продолжения образования. Академия становилась известна в Европе. С 1721 года в ней начали обучаться и иностранцы. Большую известность получили академические библиотека и театр (один из первых в стране).

В XVIII веке несколько раз поднимался вопрос о переносе академии из стен Заиконоспасского монастыря: сначала в Донской монастырь, а затем в Троице-Сергиеву лавру. Но этим проектам не суждено было сбыться. Учебный процесс продолжился на старом месте. В 1812 году он был прерван из-за разорения Заиконоспасского монастыря французами и возобновлен в 1813 году. В 1814 году Славяно-греко-латинская академия была закрыта.