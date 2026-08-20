СЛАВЯНО-ГРЕКО-ЛАТИНСКАЯ АКАДЕ­МИЯ

Славя́но-грéко-лати́нская акадé­мия — первое в России высшее учебное заведение (1682–1814). При создании академии были частично использованы положения проекта «Привилегия на Академию» (1682), созданного поэтом Симеоном Полоцким и его учеником Сильвестром Медведевым при поддержке царя Федора Алексеевича . Первыми преподавателями академии стали греческие иеромонахи, братья Лихуды , приехавшие в Москву и начавшие преподавать в Богоявленском монастыре в 1685; в 1687 Академия расположилась на территории Заиконоспасского монастыря. Преподавание осуществлялось преимущественно на древнегреческом и латинском языках. Обучение состояло из 8 классов, или «школ». «Школы» включали изучение стихосложения, риторики, логики, физики; с 1704 — философию; богословие; позже — право, Священную историю, медицинские науки и др. С конца XVIII в. изучались также немецкий и французский языки. Первоначально в академию принимались православные лица «всякого чину», с 1708 — в основном дети священно- и церковнослужителей. Студенты получали стипендию, могли прервать обучение и продолжить его в других заведениях (школе при Московском госпитале, Московском университете, за границей). Выпускники становились как богословами, так и государственными чиновниками. Среди учащихся Академии — Л. Ф. Магницкий , А. Д. Кантемир, М. В. Ломоносов .

Лит .: Фонкич Б. Л. Греко-славянские школы в Москве в XVII веке. М., 2009. Рамазанова Д. Н . Славяно-греко-латинская академия — центр просвещения в России в конце XVII в. // Религиозное образование в России и Европе в XVII веке. СПб., 2011. С. 133–141. В. М. Потякина.