СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Правление Якова II

В 1685 г. на трон Англии и Шотландии вступил Яков II, стремившийся к абсолютной власти и проводивший политику защиты католицизма. В начале правления ему удалось подавить два восстания. Первоначально парламент поддерживал короля, и помог собрать сильную армию, но затем оппозиция стала усиливаться. В ноябре 1681 г. объявил о перерыве в работе парламента, после чего при нем они больше не собирался. В 1687 г. король подписал «Декларацию о религиозной терпимости», которая должна была уровнять в правах католиков и протестантов. Предпринял меры для укрепления и увеличения численности армии (в ней было много ирландцев). Протестанты были встревожены политикой короля, епископы англиканской церкви обратились с петицией, но были арестованы. 10 июня 1688 г. у короля родился престолонаследник, что нарушило планы протестантов, надеявшихся на то, что престол перейдет его дочери-протестантке Марии. Ее мужем был нидерландский статхаудер Вильгельм III Оранский, которого осенью 1688 г. объединившиеся лидеры тори и вигов пригласил занять престол.

Низложение короля

Популярность короля была невелика, он попытался изменить ситуацию, на ряд важных должностей были назначены протестанты, но даже в армии поддержали заговорщиков. В ноябре Вильгельм III Оранский беспрепятственно высадился на юго-западе Англии со своими войсками в гавани Торбе, на его сторону перешло большинство английских военачальников. Многие города оказали поддержку вторжению, а в ряде земель вспыхнули восстания против короля. Произошла мелкая стычка между протестантами и сторонниками короля. Яков II бежал в Лондон, где попытался собрать своих сторонников, но не преуспел и покинул Англию. В начале 1689 г. собранный конвент (парламент без короля) признал Якова II низложенным и передал корону Вильгельму и Марии III Стюарт, обладавших равными правами.

Изменение роли королевской власти в Англии

При коронации они принесли присягу, в которой обещали поддерживать протестантизм. Отныне католик не мог занять английский престол. В октябре 1689 г. был принят «Билль о правах», за парламентом закреплялось право сбора и взимания налогов, объявление войны и содержание армии. При этом декларировалась независимость судебной ветви власти. В целях защиты интересов разных групп протестантов был принят «Акт о веротерпимости», но из которого были исключены католики, иудеи и унитарии. В 1694 г. был одобрен акт о трёхгодичном парламенте. Государственно-политическое устройство страны изменилось, парламент брал на себя функции законодательной и исполнительной власти. «Славная революция» стала важным этапом на пути преобразования Англии в конституционную монархию.