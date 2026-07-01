СЛАВГОРОДСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

В 1958 году В.Г. Жемеров основал Славгородский городской краеведческий музей. Многие годы комната-музей находилась в здании городского Дома культуры.

6 октября 1978 года - коллекции разместились в здании торговой конторы купца Селютина, постройки начала ХХ века. В настоящее время фонды музея насчитывают более 23000 экспонатов, которые отражают историю города и района.

Музейная этнографическая коллекция включает предметы быта и одежду переселенцев. Посетителям представлены уникальные коллекции фотоаппаратов и кинокамер, самоваров, музыкальных инструментов, нумизматики.

Письма с фронта, награды, документы рассказывают об участии славгородцев в Великой Отечественной войне. Отдел природы знакомит посетителей с флорой и фауной региона. В 2005 году экспозицию дополнил отдел археологии.

С мая 1997 года действует выставочный зал, где проходят выставки художников города, района и края. Ежегодно проводятся выставки декоративно-прикладного творчества , фотоконкурс «Город, в котором я живу».

Ежегодно музей посещают более 15000 человек. Больше внимание уделяется военно - патриотическому, нравственно - эстетическому воспитанию. Для учащихся школ проводятся тематические уроки, беседы, лекции, уроки мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, ветеранами локальных войн, тружениками тыла. Ведется научно - исследовательская работа.

В музее действует 17 клубов ветеранов труда предприятий и организаций города, вдов участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла. В 2006 году музей стал победителем конкурса на лучший выставочный проект краевого фестиваля «Музейный перекресток».

В 2010 году в рамках краевого музейного этнофестиваля «Мы живем на Алтае» участвовали в конкурсе культурно - образовательных проектов «Алтай - на перекрестке культур», где защитили проект «Тульские самовары на Славгородской земле». Ежегодно коллектив музея принимает участие в Международной акции «Музейная ночь».

Посетив наш музей, Вы сможете:

- увидеть памятники истории и культуры Славгорода; - расширить знания о нашем городе и его людях – участниках исторических событий; - воспользоваться методической помощью для подготовки лекций и рефератов по интересующей теме; - сделать памятные фотоснимки и видео экспонатов музея; - воспользоваться услугами экскурсовода для проведения экскурсии, в том числе автобусной по городу; - принять участие в выставках и конкурсах различных творческих жанров и направлений; - пополнить коллекции музея своими экспонатами.

Иллюстрации:

Славгородский городской краеведческий музей.