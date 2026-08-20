СКУРАТОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

Предки

Предки Алексея Ивановича происходили от Ивана Скуратова-Бельского, брата Малюты Скуратова, который во второй половине XVI в. получил вотчину в Чернском уезде. Отец С. – Иван Иванович жил в с. Журавино Чернского уезда, владел усадьбой и крестьянами. Именно в с. Журавино и родился Алексей Иванович в 1709 г.

Ранние годы

С 1721 г. С. обучался Морской академии; отличник. После окончания обучения остался при академии для преподавания. В 1726 г. мичман С. отправлен обучаться во Францию. После прохождения заграничного курса вернулся в Россию и вновь занялся преподавательской деятельностью.

Дальние берега

В 1735 г. С. вошел в число участников Северной экспедиции, которая должна была найти северный проход в Китай и Индию. Петр I хотел в устьях больших рек, впадающих в Северный Ледовитый океан, построить суда, которые в дальнейшем произведут картографическое описание побережья и выяснят возможности мореплавания на своем участке. Мысль Петра I получила осуществление лишь после его смерти. Идея императора была поддержана Сенатом только в 1732 г. Руководство экспедиций было поручено В.И. Берингу. Состав экспедиции насчитывал шесть отрядов, которые должны были исследовать разные участки русских земель от Архангельска до Японских островов.

С. оказался в первом, Двинско-Обском отряде. Группа должна была совершить переход из Архангельска в устье р. Оби, обогнув Ямал, о котором было известно немного. Летом 1736 г. отряд должен был проследовать в Печорскую губу. 22 июня только что отстроенные боты «Первый» (командир С.) и «Второй» (командир И. Сухотин) вышли Архангельска и направились на Обь. У Двинского устья началось описание береговой линии, измерялась глубина, изучались ветра и течения. Была подготовлена карта Горла Белого моря, о-ва Моржовец, пол-ва Канин, о-ва Колгуев.

Успех и долгий путь домой

В проливе Югорский Шар суда встали. Впереди был непроходимый лед. Было решено встать на зимовку устья р. Кары. В ноябре 1736 г. разведывательный отряд во главе с В. Селифонтовым вернулся с новостью о том, что Ямал не соединяется с Новой Землей, а разделен морем. В июле 1737 г. боты вновь попытались пробиться на север, прошли пролив между северным берегом Ямала и о-вом Белый. Обогнув Ямал, корабли оказались в Обской губе. Оставив команду в Березове, командир отряда С.Г. Малыгин отбыл в столицу.

Возвращать боты домой было поручено С. В конце июня 1738 г. экипажи выдвинулись в путь, который занял два года. 15 августа 1739 г. бот «Первый», которым управлял С., вернулся в Архангельск; спустя десять дней прибыл и бот «Второй».

По итогам экспедиции была подготовлена первая карта берегов Баренцева и Карского морей на участке от Архангельска до устья р. Оби; протяженность изученного побережья составила около 4 тыс. км. Впервые появилось название «Карское море».

Дальнейшая судьба

По возвращении из экспедиции С. плавал по Балтике на судах «Астрахань», «Азов», «Петр». С 11 сентября 1762 г. – в отставке в чине капитана 2-го ранга (официально указ был подписан только в 1765 г.).

О дальнейшей судьбе С. неизвестно.